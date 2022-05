Vijftien nieuwe Michelinsterren voor Nederlandse restaurants

Michelin heeft maandag 15 nieuwe sterren uitgedeeld. Nederland telt nu 117 sterrenrestaurants, vorig jaar waren dat er nog 113. Julemont van Guido Braeken in het Limburgse Wittem en Flore met chef Bas van Kranen in Amsterdam kregen in één klap twee sterren. Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in Nijmegen kreeg er één bij. Zij zijn volgens Michelin de omweg waard. Tien restaurants kregen één ster.

Drie restaurants kregen een groene ster, een aanbeveling voor gastronomische koplopers die ecologisch verantwoord werken: Flore kreeg er één naast de twee ‘gewone’ sterren, verder kregen Héron uit Utrecht en Triptyque in Wateringen van chef Niven Kunz een groene ster. Er zijn nu 11 restaurants met een groene ster.

Bib Gourmand

Zestien nieuwe restaurants kregen een Bib Gourmand voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. Yoran Jacobi, chef van De Juwelier in Amsterdam, kreeg behalve een ster ook de onderscheiding voor jonge chef. De sommelier-award ging naar Malou Hagenaars van Alma in Oisterwijk.

Vorig jaar behielden alle restaurants hun sterren, een coulance die door corana was ingegeven. Dit jaar zijn er voor het eerst sinds de coronacrisis ook weer sterren weggevallen. Acht restaurants verloren een ster.

Inter Scaldes in Kruiningen en De Librije in Zwolle blijven de enige driesterrenrestaurants van Nederland.