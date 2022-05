Vanaf woensdag benzine in Duitsland meer dan een derde goedkoper: grenspompen verwachten stormloop

Horst Derksen, pomphouder in het Duitse Elten, kent de Nederlanders wel die koopjes komen machen. „We hebben klanten die eens per week uit Rotterdam komen om hier goedkoper drank en tabak in te slaan. Ook in grote hoeveelheden – sommigen rekenen zo 2.000 euro af.”

Derksen antwoordt in het Duits op de Nederlandse vragen. Met name ‘tanktoeristen’ bezoeken zijn Aral-pompstation in de Duitse grensplaats. Zeker acht van de tien auto’s hebben een geel kenteken. Vorig voorjaar stonden honderden Nederlandse auto’s de hele dag in de file om nog goedkoop bij hem te tanken, daags voordat voor grenspassanten een negatieve coronatest verplicht werd.

Inmiddels is het een stuk rustiger bij het blauw-witte tankstation. Het zijn nu vooral de gebruikelijke Nederlandse grensstreekbewoners die met een kleine omweg van de lagere Duitse brandstofprijzen profiteren. Maar Derksen weet: vanaf deze week is het gedaan met de rust. Omdat inflatie en stijgende brandstofprijzen er ook bij de Duitse consument inhakken, stemde de Duitse Bondsdag onlangs voor stevige accijns- en belastingverlagingen in de zomermaanden. De btw gaat omlaag, en ook reizen met de trein kan deze zomer met forse reductie. Bovendien betalen consumenten in Duitsland vanaf 1 juni drie maanden lang het laagst toegestane belastingtarief op energie in de EU.

Dit houdt in dat benzine van dinsdag op woensdag 35 cent per liter goedkoper wordt, en een liter diesel 17 cent. Pomphouders in heel Duitsland zetten zich schrap voor een stormloop. Op een tank van veertig liter scheelt de accijnsverlaging al zo 14 euro. Voor Nederlanders kan het relatieve voordeel zelfs oplopen tot 20 euro – door het accijnsverschil is een liter Duitse benzine straks mogelijk 50 cent goedkoper dan een liter bij een Nederlandse pomp.

Derksen houdt opnieuw rekening met lange rijen en vooral Nederlandse kentekens. „Wij Duitsers kijken daar wat vreemd van op, en rijden liever naar een pomp wat verderop”, zegt hij. „Maar Nederlanders zijn, hoe zal ik het zeggen, wat prijsbewuster.”

Smokkelparadijs

De aanwezigheid van Nederlanders in Elten is op zichzelf niets nieuws. Het stadje grenst aan drie kanten aan Nederland, en was er tussen 1949 en 1963 zelfs grondgebied van, als genoegdoening voor de Nederlandse schade door de Duitse bezetting. Op 1 juli 1963 werd het dorpje weer bij Duitsland gevoegd, maar Nederland is altijd dichtbij gebleven. Het Kroatische restaurant in het dorp heet Het Oude Posthuys, en op het dorpsplein heeft zeker de helft van de auto’s die een parkeerplek zoeken een Nederlands kenteken. De bestuurders lopen naar het winkelpand met „Slijterij” op de gevel, voor flessen jenever die vijf minuten verderop al gauw een paar euro duurder zijn.

Ook profiteren Elten en het nabijgelegen Emmerich al generaties lang van de prijsverschillen door de grens. Nederlandse producten als boter, eieren en sigaretten waren in Duitsland stukken duurder en werden rond Elten volop de grens over gesmokkeld. Toen in 1963 de dag aanbrak waarop Elten weer Duits zou worden, zagen exporteurs een gouden kans. Daags voor de grenswijziging parkeerden handelaren in het hele grensdorp vrachtwagens vol boter, koffie en sigaretten. Ook bewoners stouwden kelders, zolders en schuren vol. Klokslag middernacht stond de handelswaar ineens in Duitsland. Volgens de verhalen zou zo in deze ‘Boternacht’ voor ruim 50 miljoen gulden aan invoerrechten zijn bespaard.

Nu de accijnsverlaging van 1 juni 2022 nadert, vertonen consumenten net zulk berekenend gedrag als bij die Boternacht. De ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, ziet dat automobilisten de laatste dagen van mei met de hand op de knip tanken. Als iedereen woensdag massaal de pomp opzoekt, vreest de ADAC voor een verkeersinfarct waarbij de leveringszekerheid in gevaar komt – en zelfs brandstoftekorten kunnen ontstaan. In de grensstreek zijn de zorgen het grootst, omdat de pompstations daar ook nog eens te maken krijgen met tanktoeristen. „We roepen bestuurders op om redelijk te blijven, en voldoende brandstof in hun tank te hebben om het de eerste dagen van juni te kunnen redden”, aldus de ADAC.

Meer dan benzine

Aan de Nederlandse kant van de grens overheerst vooral chagrijn. Bij het Avia-tankstation Wikkerink in Winterswijk was het sinds de recente Nederlandse accijnsverlaging met 14 cent net weer wat drukker. En dan is daar ineens de accijnsverlaging net over de grens. „Het is wat het is”, verzucht Patrick Oude Nijhuis, mede-eigenaar van het tankstation. „Je staat machteloos. Alle klanten die hier nu nog komen tanken, ben ik straks drie maanden kwijt. Naast dat ze niet meer tanken, kopen ze ook geen broodje of snack meer in de shop. En dat gaan we zeker merken.”

Ook andere ondernemers in de grensregio zijn wel gewend aan omzetpieken en -dalen door de prijsverschillen over de grens. „Zo gauw Nederland of Duitsland accijnsveranderingen aankondigt, ziet iedereen dat meteen”, zegt commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van Kuster Olie, dat tankstations uitbaat in en rond de Achterhoek. „In Den Haag merken ze de gevolgen van zo’n accijnsschommeling amper, maar de regio hier heeft er des te meer mee te maken.”

Wat De Wilde maar wil zeggen: het gaat om meer dan alleen benzine. Want wie in Duitsland gaat tanken, doet daar vaak ook gelijk boodschappen. Ze kopen er goedkopere drank en tabak en gaan misschien wel even naar de kapper. „Met zulke prijsverschillen komen de mensen straks van voorbij Arnhem en Nijmegen, dus in de hele regio gaat de lokale middenstand dit voelen. Hier valt niet tegen te concurreren.”

Vanwege situaties als deze heeft Kuster Olie acht van zijn 25 pompstations in Duitsland – een vorm van risicospreiding, stelt De Wilde, die net uit een overleg over ‘1 juni’ komt. Hij verwacht dat de omzetschommelingen voor Kuster relatief meevallen. Veel Nederlandse klanten rijden zakelijk, en zullen in Nederland blijven tanken omdat ze met hun tankpas in Duitsland geen btw kunnen aftrekken. Voor de Duitse pompen waar vooral Nederlandse particulieren naartoe trekken is het een ander verhaal. „Daar gaat echt de gekte losbreken. Er komen verkeersregelaars bij de depots en de tankstations, voor als mensen elkaar van de weg drukken omdat ze vinden dat ze eerder waren. Ook is zeker niet uit te sluiten dat er ‘droge’ tankstations en lege depots zullen zijn.”

Zo leeg mogelijk

In Elten bereidt pomphouder Derksen zich intussen voor op wat er woensdag komen gaat. Hij zou graag extra personeel inhuren om de drukte in goede banen te leiden, maar kan net als veel andere ondernemers niemand krijgen.

Dan heeft hij nog een ander probleem. Hoewel de accijnskorting per 1 juni geldt, moet tankstations nog brandstof opmaken die tegen ‘oude’ tarieven is geleverd. Derksen: „Ik wil zo ‘leeg’ mogelijk zijn voor 1 juni, want ik moet de prijsverlaging al doorvoeren terwijl ik nog benzine met het hoge btw-tarief in de pomp heb. Houd ik vast aan de oude prijs, dan verkoop ik niets meer.”

Andersom gaat dit natuurlijk ook op, stelt de pomphouder. Als de korting op 31 augustus haar laatste dag beleeft, wil hij zoveel mogelijk brandstof in voorraad hebben. Middernacht wordt die 35 cent per liter duurder, terwijl ze voor de lage prijs is ingekocht. „Daarin ben ik natuurlijk niet de enige” zegt Derksen glimlachend. Hij gaat ervan uit dat zijn klanten die laatste augustusdag ook nog hun laatste voordeel zullen pakken.

In Winterswijk hoopt Avia-pomphouder Patrick Oude Nijhuis dat de buurt hem trouw blijft en niet massaal voor de goedkope Duitse benzine zal gaan. „Je moet het zo zien: wij sponsoren hier de lokale voetbalclub, en dat doen we met veel plezier. Maar als de mensen die hier zaterdag langs de lijn staan massaal in Duitsland blijven tanken, is het voor mij de vraag hoe lang ik dat vol kan houden. Het houdt een keer op.”