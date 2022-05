UWV verwacht tegenslag: minder vacatures en nauwelijks banengroei in 2023

Minder vacatures, een licht oplopende werkloosheid en nog maar weinig banengroei: de arbeidsmarkt krijgt volgend jaar te maken met een dip, zo verwacht uitkeringsinstantie UWV.

De oorlog in Oekraïne, hoog oplopende inflatie en dalende koopkracht leiden tot economische onzekerheid, schrijft het UWV dinsdag in zijn jaarlijkse arbeidsmarktprognose. Waar het aantal vacatures dit jaar waarschijnlijk met zo’n 9 procent stijgt, voorziet het UWV voor volgend jaar een daling met 7 procent.

Tot massale werkloosheid zal dit waarschijnlijk niet leiden, want de arbeidsmarkt staat er goed voor: de vraag naar personeel is ongekend groot. Een jaar geleden stonden tegenover iedere honderd werklozen nog 56 vacatures. Nu is dat aantal vacatures gestegen tot 133, meldde het CBS onlangs.

„Onze arbeidsmarkt kan wel een stootje hebben”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Hij verwacht dat de arbeidsmarkt volgend jaar nog ‘krap’ te noemen is, maar niet langer ‘zeer krap’, zoals nu.

Voor de meeste werkgevers betekent dat in de praktijk: minder of geen nieuwe vacatures openstellen.

Pas later, als de economische tegenslag lang blijft aanhouden, zullen werkgevers rigoureuzere maatregelen overwegen, zegt Witjes. „Dan worden jonge werknemers met tijdelijke contracten ontslagen, en vervolgens de vaste mensen.”

Veel onzekerheid

Tegelijk is deze prognose met veel onzekerheid omgeven. Veel hangt af van hoe de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de koopkracht zich de komende tijd ontwikkelen.

Daardoor is het lastig te voorspellen of het aantal banen volgend jaar nog stijgt. Het UWV heeft twee economische ramingen van het Centraal Planbureau uit maart doorgerekend. In het ‘basisscenario’, waarin de economie met 1,7 procent groeit, bedraagt de banentoename volgend jaar 0,8 procent. In het ‘alternatieve scenario’ – economische stilstand – groeit het aantal banen nog nipt: met 0,1 procent. Witjes: „Maar het is goed om rekening te houden met een nóg negatiever scenario, zeker nu er gesproken wordt over een mogelijke olieboycot en verbod op import uit Rusland.”

Daarbij zullen de verschillen tussen sectoren groot zijn. Vooral in de uitzendsector, horeca en zorg blijft het aantal banen snel stijgen, verwacht het UWV. Industrie en detailhandel krijgen te maken met een daling van de werkgelegenheid, ook in het relatief gunstige basisscenario.

De industrie wordt hard geraakt door de snel stijgende prijs van energie en allerlei materialen en grondstoffen, zegt Witjes. „Als je te weinig materialen hebt voor je productie, zul je sneller zeggen: dan hebben we minder personeel nodig.” Ook zijn de kostenstijgingen een stimulans om sneller te automatiseren, waardoor minder werknemers nodig zijn.

Vergrijzing

Het is een dubbel verhaal, benadrukt Witjes. De personeelstekorten zullen duidelijk aanwezig blijven, ondanks de economische tegenslag. „Je zult blijven horen: ik kan geen hovenier vinden, ik kan geen loodgieter vinden.”

Dat komt doordat de langetermijntrend duidelijk is: de arbeidsmarkt wordt krapper. Door de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking en gaan méér mensen met pensioen dan er jongeren voor in de plaats komen. Economische schommelingen kunnen die trend soms tijdelijk onderbreken.

Werkgevers hebben er daarom belang bij, zegt Witjes, hun personeel te behouden als het even tegenzit. „Dat hebben we ook gezien in de coronacrisis: werkgevers die afscheid hadden genomen van hun personeel, hadden daarna de grootste moeite hen terug te krijgen. Werkgevers die zich alleen op de korte termijn richten, krijgen daar op de lange termijn last van.”