Uitwonende studenten in ‘ernstige problemen’ door stijgende energierekening

De stijgende energierekening is een fors financieel probleem voor uitwonende studenten. Dit blijkt uit 150 meldingen die studentenvakbond LSVB dinsdag overhandigt aan minister Carola Schouten (armoedebeleid). De gas- en lichtrekening is met 50 tot 80 euro per maand gestegen, melden studenten en dat kunnen ze naar eigen zeggen amper betalen.

De kosten voor levensonderhoud, en de hoge huurprijzen door schaarste aan woonruimte, hebben er in vijf jaar toe geleid dat nog maar 45 procent van de studenten op kamers woont. Ook van de tweede- en derdejaars woont meer dan de helft thuis bij hun ouders.

Geld van ouders

Van alle studenten ontving 68 procent in 2021 geld van hun ouders, blijkt uit een enquête van Nibud, tegen 51 procent in 2017. Studenten, schrijft Nibud, zijn financieel steeds afhankelijker geworden van hun ouders. Gemiddeld geven ouders, die bijdragen, 211 euro per maand aan hun studerende kind. Vier jaar geleden was dat gemiddeld 165 euro.

Het lukt ouders met anderhalf modaal inkomen (ongeveer 57.000 bruto per jaar) nauwelijks om bij te dragen aan studie en levensonderhoud van een uitwonend kind, schrijft Nibud. Die studenten lenen dus bij DUO.

Lees ookAls de student zijn rekening niet meer kan betalen

Over de gestegen energierekening zegt LSVB-voorzitter Ama Boahene: „Studenten werken vaak al naast hun studie. Extra werken om de rekeningen te betalen is daarom niet altijd mogelijk. Dat betekent dat je meer geld moet lenen of hulp van je ouders nodig hebt om rond te komen. Dat kunnen niet alle studenten, waardoor ze ernstig in de problemen komen.”