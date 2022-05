Toezichthouder: KLM houdt zich niet aan voorwaarden coronasteun

KLM houdt zich niet aan de voorwaarden die de overheid heeft verbonden aan de staatssteun die het bedrijf ontving om door de coronacrisis heen te komen. Dat heeft een onafhankelijke toezichthouder geconcludeerd, schrijven minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) zondagavond in een brief aan de Eerste Kamer. De luchtvaartmaatschappij is vooral nalatig in het naleven van de belofte om zijn kosten structureel met 15 procent te verlagen.

Om uitgaven te verminderen moet KLM maatregelen nemen die vanaf 2024 tot ruim 400 miljoen euro besparen, maar die zijn tot nu toe niet aangekondigd. Er is in de afgelopen maanden juist meer uitgegeven, concludeert de toezichthouder. Zo werd twee weken geleden een loonsverhoging van 5 procent aangekondigd voor medewerkers, waarover de toezichthouder niet was geïnformeerd en waarmee het bedrijf niet aan de steunvoorwaarden voldoet. KLM schrijft in een reactie dat „in alle cao’s aan de gestelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is voldaan”.

Aandelenemissie

Uit een eerdere rapportage van de toezichthouder bleek in januari al dat KLM belastingontwijking door piloten en cabinemedewerkers die in het buitenland wonen faciliteert. In maart meldde het bedrijf dat er een werkgroep in het leven was geroepen om maatregelen te nemen, maar nu blijkt dat de werkgroep zonder resultaat weer is opgeheven. KLM zegt dat werknemers in het buitenland „gebruik maken van de woon-werkregeling” van het bedrijf. De werkgroep die eerder werd opgericht was volgens het bedrijf op pauze gezet, en is nu weer opgestart.

De Nederlandse overheid ondersteunde KLM in de eerste maanden van de coronacrisis met 3,4 miljard euro aan bankgaranties. Daarvan is iets minder dan een miljard gebruikt. Vorige week maakte KLM met partner Air France bekend 1,9 miljard aan nieuwe aandelen vrij te geven, die 2,26 miljard euro moeten opleveren. Nederland wil 220 miljoen euro bijleggen om het belang van 9,3 procent en daarmee inspraak te behouden. Het bedrijf schreef toen dat die de emissie bedoeld was om „zich te kunnen bevrijden van de gestelde voorwaarden” van de ontvangen staatssteun. Begin deze maand meldde KLM een eerste aflossing van de steun van 311 miljoen euro aan de Nederlandse overheid.

