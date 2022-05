Steilorige Idefix krijgt eigen stripalbums en tv-serie

Idefix, het hondje uit de Asterix-strip, staat op eigen benen. Hij krijgt eigen stripalbums met korte verhalen en een eigen tv-animatieserie. Het eerste Nederlandstalige album van Idefix is pas verschenen, onder de titel Idefix en de Onverzettelijken: Romeinen aan de lijn. Achter in het album staat dat het gaat om drie verhalen die „bewerkingen zijn van afleveringen van de televisieserie Idéfix et les Irréductibles”.

In Frankrijk, België en Duitsland wordt die Idefix-tv-serie, een moderne computeranimatiereeks met 52 korte afleveringen, al uitgezonden. In Nederland nog niet, al zijn er wel „onderhandelingen” met een zendgemachtigde, volgens een woordvoerder van de Franse Asterix- en Idefix-uitgever.

Nederland loopt dus achter op Idefix-gebied. Dat is jammer, want zonder de tv-serie mis je eigenlijk het idee achter de zelfstandige Idefix-verhalen. Je wordt meteen midden in het Parijs (Lutetia) van 52 voor Christus gedompeld, waar Idefix met een bende Franse (Gallische) straathonden (en een kat) voortdurend in gevecht raakt met een groep waakhonden van de bezetter, de Romeinen. Maar… Idefix hoort toch bij Obelix, de stevige maat van Asterix, in een Gallisch dorpje aan zee?

Pagina uit de strip Idefix en de Onverzettelijken: Romeinen aan de lijn.

Hondje voor de slagerij

Wat de lezer niet duidelijk verteld wordt in dit eerste album, is dat deze hele Idefix-spin-off als prequel gedacht is van de ons bekende Asterix-strip. Dus we kijken naar het leven van Idefix als het Parijse straathondje vóórdat hij in het leven van Asterix en Obelix komt. Dat gebeurt in het album Asterix en de Ronde van Gallië (uit 1965) waarin Idefix voor een slagerij in Lutetia zit. Daar kopen Asterix en Obelix ham. Idefix gaat met de twee mee, en groeit uit tot een van de populairste figuren uit de Asterix-strip. Het bekende Gallisch-verzet-tegen-de-bezetter schema wordt op hondenniveau overgezet naar de Idefix-verhalen. Dat biedt volop stof voor conflicten en grappen, met af en toe een bekende uit de Asterix-strip, die even in Lutetia op bezoek is.

Dit eerste Idefix-album is door verschillende tekenaars keurig in de stijl van Asterix-tekenaar Albert Uderzo getekend. Door de moderne computeranimatie van de tv-serie van Idefix, hopelijk snel in Nederland te zien, lijkt die tekenstijl wel wat gedateerd – of vertrouwd ouderwets. In het album staan aardige verhaaltjes, onder meer over Parijzenaars die allemaal de hik krijgen. Maar het eerste verhaal is nogal gericht op de Franse lezer. Alles draait om een bijna heilige speelbal van de vereerde overleden hond van een ditto Gallische veldheer die door de Romeinen bij Parijs verslagen zou zijn. Het komt allemaal wat stroef op gang, zo zwaar in de Gallische historie.

Ook de Nederlandse titel voor de reeks, Idefix en de Onverzettelijken heeft iets Frans gezwollens. Het is vast een correcte vertaling van Idéfix et les Irréductibles. En ‘onverzettelijken’ werkt in het Frans waarschijnlijk prima als verwijzing naar Asterix’ onoverwinnelijke Galliërs. Maar in het Nederlands klinkt het toch wat stijfjes. Waren er geen soepeler synoniemen voor niet-klein-te-krijgenen, zoals ‘onwrikbaren’, ‘koppigen’ of ‘steilorigen’? Dat laatste woord is niet meer erg gangbaar. Maar ‘steilorig’ zou een grappiger keuze geweest zijn. Want is Idefix eigenlijk niet meestal steilorig, met zijn oren recht omhoog? Van plezier, balorigheid of strijdlust?

Strips Idefix en de Onverzettelijken: Romeinen aan de lijn. M. Choquet e.a. Uitgeverij Les Editions Albert René. 48 blz. 5,95 € ●●●●●