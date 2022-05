Shanghai maakt een einde aan twee maanden durende lockdown

Aan de strenge lockdown die sinds 28 maart in Shanghai geldt, komt komende woensdag een einde. Dat hebben de lokale autoriteiten via de berichtendienst WeChat gemeld, schrijven internationale persbureaus maandag. Mensen mogen weer naar buiten, auto’s en taxi’s mogen de weg weer op zonder toestemming te moeten vragen. Het openbaar vervoer komt weer grotendeels op gang. Zondag werd al bekend dat bedrijven vanaf woensdag zonder toestemming hun deuren mogen openen.

Twee maanden geleden kondigde het stadsbestuur van Shanghai een strenge lockdown af: mensen mochten niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen. Besmette inwoners moesten allemaal in isolatie in een ziekenhuis, isolatiefaciliteit of op een andere plek waar nauwe contacten van besmette personen werden ondergebracht.

Er kwam veel kritiek op het coronabeleid in de grootste stad van China (26 miljoen inwoners), onder andere omdat er niet genoeg toegang was tot vers eten. Twee weken geleden mochten onder meer apotheken, supermarkten, winkelcentra en kapsalons weer een beperkte aantallen gasten ontvangen. Maaltijdbezorgers mochten weer bezorgen.

Versoepelingen in Beijing

„De epidemische situatie in onze stad is effectief onder controle gebracht en blijft verbeteren”, schreef het stadsbestuur maandag in een verklaring. Inwoners van de stad moeten wel nog steeds mondmaskers dragen. Bijeenkomsten worden ontmoedigd, vaccineren wordt aangemoedigd.

Ook Beijing kende de afgelopen weken strenge lockdownmaatregelen. In sommige districten van Beijing werden die eerder deze week al versoepeld. Het openbaar vervoer rijdt daar weer en mensen hoeven niet meer vanuit huis te werken.

