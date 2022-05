Vorige week boekte ik een all-inclusive-reis naar Turkije, vanwege het gegarandeerde vakantieweer waarschijnlijk. En ook omdat alles geregeld is. We reizen straks af naar een ook alweer gegarandeerd kindvriendelijk oord in the middle of nowhere, naar een plaats die ook in een ander land ter hoogte van de evenaar had kunnen liggen, want van de plaatselijke cultuur krijg je er niets mee. We brengen een week door met allemaal landgenoten – en Duitsers en Engelsen en Belgen en geen Russen – die ook alleen maar willen liggen en eten en misschien lezen (maar waarschijnlijk niet) terwijl hun en onze kinderen even verderop spelen en eten.

„Rust”, met dat woord had ik de ad hoc-beslissing verkocht. „Geen gedoe, gewoon lekker uitrusten.”

Sinds de niet meer te annuleren boeking escaleert de situatie op Schiphol. Reizigers worden er kapot gemaakt met lange rijen. Gisteren doken er beelden op van reizigers die uren in de regen werden gezet omdat Schiphol ze niet kan ‘verwerken’. In gedachten zag ik ons daar staan met Frida van Roosmalen (0), ik weet al wel wat dat met de groepsdynamiek doet. Dat wordt onze laatste vliegvakantie.

Dick Benschop (PvdA) gaat in een half jaar bereiken waar de milieubeweging al decennia naar streeft: Schiphol naar de kloten helpen. Ik zag hem zondag aanzitten bij Buitenhof, waar hij als een eend in een vertrouwde vijver snaterde dat hij de kritiek dat hij, terwijl het op zijn luchthaven uit de hand liep, was gesignaleerd in een bootje – „Dat komt lullig over, dat besef ik reuzegoed.” – makkelijk kon pareren. Hij had de hele week thuisgezeten vanwege een coronabesmetting en was die dag „even ontsnapt”.

Door deze man krijgt dombo Daniel Koerhuis van de VVD, die zich opstelt als Sint Christoffel van alle all-inclusive-reizigers, de wind in de zeilen; dat is de nevenschade. Het grote pluspunt is dat Schiphol in korte tijd een zeer slechte naam krijgt. De uitzaaiingen die niemand wilde zien doen er niet meer toe, het probleem is nu het niet weg te krijgen gezwel binnenin. Het zat in Buitenhof helemaal uit te stralen dat we nooit meer van hem afkomen. Jammer dat het over de rug van onschuldigen moet, maar als we straks in Turkije uitrusten van de heenreis zullen we in het zand een tekening van hem maken. Van Dick Benschop, de enige PvdA’er die daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid van de planeet. Van alle onbewust onbekwamen is hij de allergrootste.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven