De Russische gasstop treft Nederland, terwijl de EU ruziet over olie

Premier Rutte was maandag nog maar net binnen op een Europese top om te onderhandelen over een boycot van Russische olie of het Nederlandse gasbedrijf GasTerra meldde dat Gazprom geen Russisch gas meer levert. De oorlog komt zo steeds dichterbij. Een Europese importstop betekent onder andere dat er geen Russische aardolie meer zal binnenkomen in de haven van Rotterdam, goed voor een derde van de Europese olie-import uit Rusland.

Gazprom staakt de leveranties omdat „onvriendelijke” landen sinds kort in roebels moeten afrekenen, maar dit weigeren omdat het een overtreding is van de Europese sanctieregels. De onderbreking in de aanvoer van Russisch gas heeft volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, GroenLinks) geen directe gevolgen voor huishoudens of bedrijfsleven.

Het was opvallend dat de mededeling over gas samenviel met EU-onderhandelingen over olie; het laat zien dat de maatregelen die het Westen neemt om Poetins oorlogsmachinerie onklaar te maken Russische reacties uitlokken die niet ongemerkt aan het Westen voorbijgaan.

Grootste klanten buiten schot

Helemaal voluit durft het Kremlin klaarblijkelijk nog niet te gaan: eerder werden gasleveranties stopgezet aan Polen en Bulgarije, later kwam daar Finland bij en nu Nederland. Duitsland en Italië, de grootste klanten van Gazprom, blijven vooralsnog buiten schot. Denemarken zei te vrezen het volgende doelwit te zijn.

De Europese Commissie waarschuwt sinds een aantal weken dat alle EU-landen zich moeten voorbereiden op onderbreking van de gasleveranties. „In deze situatie kan elk land het volgende land zijn”, zei Commissaris Kadri Simson (Energie) in een vraaggesprek.

De tweedaagse EU-top gaat ook over de gevolgen van de oorlog zoals stijgende energieprijzen en dreigende voedselschaarste. De Oekraïense President Zelensky riep de Europese leiders via een videoboodschap op Oekraïne eendrachtig te blijven steunen. Europa moet kracht tonen, want dat is de enige taal die Rusland verstaat, zou hij gezegd hebben.

Daarna spraken regeringsleiders over liquiditeitssteun voor Kiev, steun voor de toekomstige wederopbouw én over sancties. De EU besloot eerder in rap tempo tot vijf sanctiepakketten, waaronder ook een importstop voor Russische steenkool. Het zesde pakket zorgt voor veel discussie, omdat deze sancties de EU-landen zelf meer pijn doen. De eenheid bewaren in Europa wordt daardoor moeilijker.

De 27 landen steggelen al vier weken over een olie-embargo. Een aantal kleine Oost-Europese landen dat geen havens heeft, is zeer afhankelijk van Russische olie en kan niet onmiddellijk en slechts tegen hoge kosten overschakelen op andere leveranciers. Hongarije, Tsjechië en Slowakije eisten daarom uitstel van het embargo en compensatie.

Achter de schermen werd gezocht naar een compromis. De olieboycot zou in eerste instantie alleen gelden voor olie die aangevoerd wordt over zee naar havens in onder andere Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Daarmee zou ongeveer twee derde van de Russische uitvoer naar de EU worden getroffen.

Aan het compromis werd weken gesleuteld, maar Hongarije kwam steeds met nieuwe eisen.

Maandagavond tekende zich een politiek akkoord af: een boycot, met een uitzondering voor per pijpleiding aangevoerde olie. De uiterst lastige details zouden dan vooruitgeschoven worden en later opnieuw op het bord van ministers en diplomaten terechtkomen. Hoe lang de uitzondering voor de Oost-Europese landen duurt en hoeveel compensatie ze krijgen, is nog onbekend. Premier Rutte was optimistisch dat tot een boycot besloten zal worden, zo niet maandagavond dan toch in de komende dagen. De Hongaarse premier Viktor Orbán noemde een embargo in principe een goed idee, maar zag nog geen compromis.

GasTerra zou dit jaar nog tot 31 oktober 2 miljard kubieke meter gas geleverd krijgen uit Rusland, wat ongeveer gelijk staat aan zo’n 5 procent van de jaarlijkse Nederlandse behoefte. Directe gevolgen heeft de leveringsstop voor Nederland niet, omdat GasTerra al rekening hield met deze mogelijkheid. Het handelsbedrijf, dat eigendom is van de Nederlandse staat (voor 50 procent; Shell en Exxon Mobil bezitten elk 25 procent) zegt al op de stap van Gazprom te hebben geanticipeerd door elders gas in te kopen.

Tegelijkertijd groeit in Brussel het ongemak over de energiezekerheid later dit jaar. Om zonder problemen de komende winter door te komen, moeten de opslagdepots nú gevuld worden – mede met Russisch gas. Energiecommissaris Simson zei vorige week dat de meeste EU-landen voorlopig op schema liggen, maar waarschuwde dat „grote verstoringen” roet in het eten kunnen gooien.

Jetten beaamde maandag dat door het besluit van Gazprom het vullen van de gasvoorraden lastiger wordt.

