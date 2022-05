Rusland pijn doen, doet pijn, blijkt in Brussel

De Europese Commissie en alléén de Europese Commissie is schuldig. Bij zijn entree maandag op de EU-top in Brussel gaat de Hongaarse leider Viktor Orbán voluit op het orgel. Over de geruchten dat een EU-boycot van Russische ruwe olie bijna rond is? „Oh ja? Ik weet van niks.” Over de kritiek dat hij zich binnen de EU gedraagt als de stroman van Poetin? „Fake news.”

Wat Orbán wel zeker zegt te weten: dat de EU-landen het al weken niet eens kunnen worden over nieuwe sancties komt door „het zeer onverantwoordelijke gedrag van de Commissie”. Die heeft volgens hem te snel en zonder goed overleg met de EU-lidstaten voorstellen gedaan om de olietoevoer uit Rusland te blokkeren. Dat eerdere sancties er snel kwamen was te billijken, zegt Orbán op de rode loper van het gebouw van de Europese Raad. „Maar energie is een heel serieus onderwerp. Het is geen kinderspel.”

Het was voorspelbaar: naarmate sancties tegen Rusland zwaarder worden en dus ook veel meer pijn doen in de landen die ze opleggen, wordt het des te moeilijker om het front tegen Poetin gesloten te houden. Bij de eerste vijf sanctiepakketten lukte dat nog wel, maar ditmaal wordt de eenheid voor het eerst echt op de proef wordt gesteld. De kern én het grootste struikelblok is een ban op de import van Russische olie.

Ruim twee derde van de Russische olie die de EU bereikt komt via zee. Het staken van deze leveranties zou wél mogelijk zijn

Dat de EU met de invoer van gas en olie Poetins oorlogsmachine mede financiert, zorgt voor groeiend ongemak bij de regeringsleiders in de EU. Helemaal stoppen met gas willen veel landen nog niet, althans niet te snel, maar een olieboycot zou al een ferme tegenslag zijn voor het Kremlin. Een aantal kleine Oost-Europese landen tekent echter protest aan tegen het nieuwe pakket. Hongarije, Tsjechië en Slowakije zijn zeer afhankelijk van Russische olie en kunnen hun raffinaderijen alleen op termijn en tegen hoge kosten ombouwen voor olie uit andere landen.

Compromistekst

De Hongaarse zorgen worden in Brussel niet onredelijk gevonden: een haven om alternatieve energiebronnen aan te voeren heeft het Midden-Europese land niet. Maar Orbán verwacht ook een grote financiële bijdrage voor het ombouwen van olie-installaties en fabrieken.

EU-leiders bogen zich maandag over een compromistekst waarin de aanvoer van Russische olie via zee wordt stopgezet, maar via land, en dus via Hongarije, voorlopig mag doorgaan. „Dat gaat de goede kant op”, aldus Orbán, maar hij maakt zich ook zorgen: de zogeheten Droezjba (Vriendschap) pijpleiding vanuit Rusland loopt via Oekraïne. Vorige week zinspeelde een adviseur van het Oekraïense ministerie van Energie erop dat er „iets zou kunnen gebeuren” met de pijpleiding. Orbán eiste maandag „garanties” van zijn collega-leiders dat „als er een ongeluk gebeurt” Hongarije „op een andere manier” aan Russische olie mag proberen te komen. Boycot of niet. Desnoods via zee.

175 miljoen euro per dag

Dagelijks pompt Rusland via de Droezjba zo’n 750.000 vaten olie richting Hongarije en verder, volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA). Die blijven dus ongemoeid. Maar de resterende 1,75 miljoen vaten die per dag via de zee naar Europa worden vervoerd, zouden wél aan banden gelegd worden. Op basis van de huidige olieprijs – die maandagochtend volgend op de eerste berichten over een mogelijke deal opnieuw stegen – komt dat neer op zo’n 175 miljoen euro aan gederfde inkomsten. Elke dag opnieuw.

Bij aankomst in Brussel zei premier Rutte dat het percentage Russische olie dat door de EU wordt tegengehouden, na verloop van tijd nog verder kan oplopen. Duitsland en Polen zijn ook verknoopt aan dezelfde Droezjba-pijpleiding, maar zij willen eind dit jaar sowieso breken met de import van Russische fossiele brandstoffen. Volgens Rutte zou Rusland zo al met al ruim 90 procent van zijn inkomsten uit Europa kunnen kwijtraken.

Orbán rekent op een grote financiële bijdrage om olie-installaties en fabrieken om te bouwen

De vraag is hoe hard Orbán het speelt, want intussen dreigt hij ook zijn belangrijkste EU-bondgenoot te verliezen: Polen. Beide landen liggen onder vuur wegens de politieke bemoeienis met rechters en media en wisten elkaar de afgelopen jaren daarom goed te vinden. Sinds de oorlog in Oekraïne is de sfeer verzuurd. Polen wil hard optreden tegen Rusland, Hongarije staat op de rem. Traditioneel komen de regeringsleiders van de ‘Visegrad-landen’ – Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije – voor elke EU-top bijeen voor vooroverleg. Sinds het begin van de oorlog is dat niet meer gebeurd.

Dreigement

De Poolse premier Morawiecki riep Orbán op om het compromis te omarmen. En hij voegde er een dreigement aan toe. Als Boedapest het sanctiepakket toch blokkeert, zal Warschau aandringen op speciale maatregelen waardoor ook Hongarije meer gaat betalen voor energie. „Het idee is dat een land dat Poetins olie gebruikt er niet van mag profiteren.”

Regeringsleiders stuurden maandag aan op een ‘politiek akkoord’ op hoofdlijnen, waarvan de details vervolgens snel moeten worden uitgewerkt. Daarbij zijn nog veel mitsen en maren. De vraag is hoe lang de uitzondering voor olie over land blijft bestaan. De concepttekst van het compromis die maandag circuleerde, rept daar met geen woord over. En er is sowieso nog een overgangsperiode voor alle andere landen, om ook hun economieën de tijd te geven zich voor te bereiden op een wereld zonder Russische olie. Dit zijn de taaie noten die diplomaten de komende dagen, of weken als het tegenzit, nog zullen moeten kraken.

Hoe langer het duurt, des te meer tijd ook Rusland heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De afgelopen maanden was het al druk bezig zijn exportroutes te verleggen, naar onder andere China en India. Dat ging tegen fikse kortingen, die volgens kenners van de oliesector opliepen tot 35 procent. Zelfs met die lagere prijzen kan Rusland de tientallen miljoenen aan gederfde inkomsten uit Europa op termijn vervangen. China importeert nu dagelijks 1,6 miljoen vaten.

Nervositeit

Ten slotte is het de vraag wat de boycot ‘Europa’ zelf kost. Energieprijzen rezen de afgelopen maanden al de pan uit. Elke nieuwe boycot verhoogt de nervositeit alleen maar verder. Voor Nederland is de olieboycot extra zuur. Van alle Russische ruwe aardolie die de EU via zee bereikt, komt de helft binnen via de haven van Rotterdam. Voor Rutte was dat reden om aan te dringen op extra zekerheden, die moeten garanderen dat er sprake blijft van een „gelijk speelveld” en dat de pijn „eerlijk verdeeld” wordt. Nederland wil dat goedkope Russische olie die over land naar Hongarije en andere landen gaat ook dáár blijft – en dus niet terecht komt op de energiemarkt.

De Letse premier Krisjanis Karins hekelde het getouwtrek. „De Oekraïeners vechten voor hun onafhankelijkheid en voor onze waarden. Waarden die we nu voor lief nemen. Zij zijn bereid om ervoor te sterven en wij moeten ze daarbij helpen. Alleen als Rusland verslagen is, kan Europa zich veilig voelen.”