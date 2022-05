Prinses Amalia kiest voor studie Politics, Psychology, Law and Economics in Amsterdam

Prinses Amalia gaat in september beginnen aan een bachelor Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Dat heeft het Koninklijk Huis maandag bekendgemaakt. Daarmee kiest de 18-jarige Amalia dus niet voor een studie aan de Universiteit Leiden en een lidmaatschap van het Leidse studentencorps, zoals haar vader Willem-Alexander, oma Beatrix en overgrootmoeder Juliana dat deden.

Amalia gaat een woonruimte in Amsterdam huren die ze deelt met „enkele medestudenten”, aldus het Koninklijk Huis. Nadat Amalia vorig jaar haar gymnasiumdiploma behaalde, nam ze een tussenjaar. Dat stond in teken van vrijwilligerswerk en „persoonlijke groei”. Wat ze in die tijd concreet heeft ondernomen, is om privacy-redenen niet precies bekend.

De bachelor Politics, Psychology, Law and Economics is een kleinschalige interdisciplinaire studie waarin het samenspel van politiek, psychologie, recht en economie centraal staat. Amalia heeft de aanmeld- en selectieprocedure die bij deze studie hoort succesvol doorlopen. Ze zal haar colleges overwegend volgen op de centraal gelegen Roeterseilandcampus.