Populistische vastgoedtycoon zet Colombiaanse presidentsrace op z’n kop

De eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen heeft zondag een grote verrassing opgeleverd. Zoals verwacht kwam de linkse oud-guerrillero en ex-burgemeester Gustavo Petro (62) met ruim 40 procent van de stemmen als grootste uit de bus. Hij stuit in de tweede ronde echter op een onverwachte rivaal: de populistische vastgoedtycoon Rodolfo Hernández, die de afgelopen weken razendsnel opkwam met een campagne gebouwd rond TikTok-filmpjes waarin hij zich fel afzet tegen politieke corruptie. Hernández, een 77-jarige ex-burgemeester, kreeg 28 procent van de stemmen.

De afgelopen decennia was de Colombiaanse politiek een voorspelbare strijd tussen links en rechts. Rechts won daarbij altijd het presidentschap met de belofte om verschillende guerrillagroepen in het Zuid-Amerikaanse land met harde hand te bestrijden. En hoewel sinds het vredesakkoord met de FARC, in 2016, geweld en drugscriminaliteit wijdverspreid blijven, kwam er de afgelopen jaren meer aandacht voor andere thema’s. Zo braken in 2019 grote protesten uit tegen de rechtse regering, de corruptie en groeiende ongelijkheid en vorig jaar werd massaal betoogd tegen de aanpak van de coronarecessie.

Reportage: De coronacrisis heeft in Cali een revolutionair elan ontketend

Inspelend op soortgelijke onvrede wisten populistische buitenstaanders de afgelopen jaren het presidentschap te veroveren in verscheidene landen in de regio: van het kleine Guatemala tot regiogrootmacht Brazilië. Met hun keuze voor Petro en Hernández lijken ook de Colombianen hun vertrouwen in de oude politieke elite te hebben opgezegd.

Zeventiger met TikTok-campagne

Hernández presenteert zich daarbij als dé antisysteemkandidaat van het moment. In de korte filmpjes die zijn jonge campagneteam online plaatst, haalt de zeventiger zijn politieke rivalen op afwisselend geestig en giftige toon over de hekel. Hij belooft schoon schip te maken onder het motto „Steel niet, lieg niet, bedrieg niet” en dreigt politici die deze drie geboden overtreden met „nul straffeloosheid”.

Hernández, die zich laat aanspreken met zijn titel van ingenieur, beweert dat hij niet corrupt zal zijn, omdat hij al rijk genoeg van zichzelf is. Na zijn studie civiele bouwkunde richtte hij in 1972 het bouwbedrijf HG Constructoras op, waarmee hij in de jaren tachtig en negentig een privévermogen van omgerekend circa 100 miljoen euro vergaarde. Hij bouwde vooral woningen voor de armen en middenklasse, schiep daarmee lokaal veel banen en werd een bekende ondernemer.

In 2015 deed hij een succesvolle gooi naar het burgemeesterschap van provinciehoofdstad Bucaramanga met een eigen partij, die hij Lógica, Ética y Estética noemde. Als bestuurder bleef hij niet onomstreden. Hij werd enige maanden geschorst, nadat hij een raadslid in het gezicht sloeg dat steekpenning zou hebben aangenomen. „Een uitgelokte menselijke fout”, duidde hij die klap zelf. Ook doet justitie nog onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij een verdachte aanbesteding. Terugkerende ophef rond zijn persoon deerde zijn populariteit in de stad niet.

Hernández beweert dat hij niet corrupt zal zijn, omdat hij al rijk genoeg van zichzelf is

Politiek is Hernández redelijk ongrijpbaar. Economisch is hij centrum-rechts te noemen, maar hij omarmt ook linkse standpunten. Zo is hij voor legalisering van marihuana, voor herstel van de diplomatieke banden met socialistisch bestuurd buurland Venezuela, tegen ‘fracking’ en wil hij meer energie uit wind en zon winnen.

Hij pleit ook voor vredesbesprekingen met de ELN, de guerrillabeweging die in 2004 waarschijnlijk zijn dochter Juliana ontvoerde. Van haar is sindsdien nooit meer iets vernomen. Dat Hernández geen losgeld betaalde, zien aanhangers als bewijs van zijn ‘zuivere’ karakter.

Onvoorspelbare tweede ronde

Met Hernández als tegenstander in de tweede ronde op 19 juni, is het voor Petro lastiger zich te presenteren als kandidaat van de verandering. Colombia kende nooit eerder in zijn geschiedenis een linkse president (niet in de laatste plaats omdat meerdere kansrijke progressieve kandidaten voortijdig werden vermoord) en Petro streeft er al jaren naar om die ban te breken. Maar hij loopt ook al decennia mee in de politiek en meer kiezers hebben zich een mening over hem kunnen vormen. Bij 37 procent is die mening negatief, tegen slechts 10 procent van de kiezers die Hernández niet ziet zitten, aldus een recente enquête.

De linkse presidentskandidaat Gustavo Petro gaat met 40 procent van de stemmen als koploper naar de tweede ronde. Foto Andrés cardona/Reuters

Petro roept bij het rechtse deel van het electoraat hevige weerstand op. Als adolescent werd hij actief in de linkse guerrillagroep M-19, om in de jaren negentig de wapens neer te leggen en aan een lange politieke carrière te beginnen. Hij was onder meer congreslid, burgemeester van hoofdstad Bogotá, tweemaal eerder presidentskandidaat en momenteel senator. Om deze derde keer succesvol te zijn, ging hij ook bondjes aan met kopstukken uit de ‘oude’ politiek.

Federico Gutiérrez, de kandidaat die de steun had van de rechtse regeringspartij van de impopulaire president Iván Duque, bleef zondag steken op 20 procent. Hij noemt Petro een „gevaar voor het land” en riep zijn ruim 4,3 miljoen kiezers ’s avonds meteen op om zich achter Hernández te scharen. Als die zich inderdaad allemaal bij de 5 miljoen kiezers voegen die in de eerste ronde al op de vastgoedtycoon stemden, zou hij kunnen winnen van Petro (8 miljoen kiezers in de eerste ronde).