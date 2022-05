Plotseling was er een jong, goed hart beschikbaar

Martien Pot (63) maakte juni 1994 samen met zijn dochter Mariska (29, fotograaf) een ommetje door het Utrechts Medisch Centrum (UMC).

„Mariska zat op een Heartmate 1; een Left Ventriculair Assist Device (LVAD). Ik was destijds de vierde persoon in Nederland die zo’n steunhart gebruikte. In afwachting van een transplantatie-hart liep ik rond op de afdeling. Na een kwartier moest ik een stopcontact opzoeken; langer kon de Heartmate niet zonder stroom. Mijn vrouw Liesbeth maakte de foto. Mijn hartproblemen begonnen in 1992, één week voor ons trouwen. Op een nacht voelde ik me ineens slecht; in het AMC had ik een hartslag van negenentwintig. Liesbeth was vijf maanden zwanger. De arts raadde ons aan de trouwerij door te laten gaan. Voor het geval dat. We trouwden in de stilteruimte. Ik kreeg een pacemaker, maar dat bleek toch onvoldoende. Begin 1994 belandde ik weer in het ziekenhuis: mijn hart bleek te groot en de enige mogelijkheid was transplantatie. In het UMC vierden we de eerste verjaardag van Mariska op de hartbewaking. Mijn toestand verslechterde. Een steunhart betekende tijdwinst, maar de Heartmate’s waren bezet. De cardioloog gaf mij nog veertien dagen. Dat was een klap, maar uiteindelijk accepteerde ik mijn naderende einde. En toen kwam er ineens toch een steunhart vrij. Ik werd geopereerd. Een lange revalidatieperiode volgde, gekenmerkt door het geruststellende zoemende geluid van mijn Heartmate. Eind juni kwam het verlossende bericht. „Je krijgt een jong en goed hart”, zei de chirurg voor de operatie. In mijn herinnering danste Mariska de volgende ochtend van blijdschap. Mijn lichaam reageerde goed. We kregen nog een zoon. Dat ik mijn kinderen heb zien opgroeien is zo’n groot geluk. Ik dank mijn donor daarvoor elke dag.”

