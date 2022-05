Ook op het hoogste niveau wil Excelsior vol flair blijven voetballen

Als het aan de neutrale toeschouwer had gelegen, was ADO Den Haag-Excelsior nu nog bezig. In deze beslissingswedstrijd voor promotie naar de Eredivisie zat zo goed als alles wat voetbal zo mooi maakt: onvoorspelbaarheid, heroïek, veel doelpunten en penalty’s na. Inclusief verlenging eindigde de kraker in 4-4 en na achttien strafschoppen kroonde Excelsior, dat terugkwam van een 3-0 en een 4-3 achterstand, zich tot winnaar.

Een grote smet op de avond was de escalatie buiten en daarna binnen de lijnen. Een deel van de Haagse harde kern betrad het veld, bestookte het uitvak met vuurwerk en viel zelfs spelers lastig.

De wedstrijd tegen ADO past naadloos in het seizoen van Excelsior, dat ook al op en neerging. Vorig jaar eindigde de Rotterdamse club nog moeizaam als negende in de Eerste Divisie en ook voor dit seizoen waren de verwachtingen verre van hooggespannen. De selectie was grondig vernieuwd, maar met jonge, veelal onbekende spelers verraste Excelsior in de eerste seizoenshelft met voetbal vol flair, zoals de huisstijl voorschrijft. De club pakte een periode – goed voor deelname aan de play-offs – en ging als tweede de winterstop in.

De tweede seizoenshelft verliep een stuk minder. Waar Thijs Dallinga voor de winterpauze nog 25 doelpunten in twintig wedstrijden maakte, stagneerde de inbreng van de topschutter. De schwung leek in zijn geheel verdwenen uit de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen, met een zesde plaats in de eindstand als gevolg.

Toch durfde men in Kralingen te fantaseren over promoveren. In de play-offs om promotie/degradatie werd eerst Roda JC uitgeschakeld, daarna Eredivisie-club Heracles Almelo en vervolgens dus ADO Den Haag. Als het Real Madrid van Rotterdam toonde Excelsior veerkracht en deed het de betekenis van de clubnaam eer aan: hogerop.

Scouting verdubbeld

Cor Pot, die meer dan honderd wedstrijden in het eerste elftal speelde en daarna zowel assistent- als hoofdtrainer van de rood-zwarten was, prijst die veerkracht. „Het is eigenlijk niet meer verrassend te noemen dat ze wéér terug wisten te komen. Als je piekt in de play-offs, dan ben je gewoon de verdiende promovendus.”

Pot (70) omschrijft Excelsior als een sympathieke club, waar eigenlijk nooit wat gebeurt. Saai? „Dat niet. Het is de ideale plek voor jonge, talentvolle spelers om zich te ontwikkelen en de weg omhoog te vinden. In alle rust.”

Excelsior heeft daarvoor flink geïnvesteerd in het scoutingsapparaat. Het aantal scouts werd verdubbeld, van drie naar zes, en moet uiteindelijk naar een team van in totaal tien à twaalf groeien. De drie pijlers waarop dit team zich richt zijn live-, video- en datascouting. Pot: „Op deze manier laten ze zien dat je met beperkte middelen en zonder dikke contracten ver kunt komen. Ook nu weer, met dat jonge bestuur, bewijzen ze dat een succesje niet zomaar uit de lucht komt vallen.”

Het jonge bestuur waarover Pot het heeft, wordt gevormd door technisch directeur Nick Kersten (37) en Daan Bovenberg (33), de jongste algemeen directeur ooit in het Nederlandse betaalde voetbal. Bovenberg, oud-speler van Excelsior, stond in de kleedkamer bekend als een studiebol omdat hij zijn profcarrière combineerde met een studie bedrijfskunde. Het directieduo heeft altijd aangegeven met de club op termijn weer terug te willen naar de Eredivisie, maar wel binnen de kaders van verstandig beleid – zonder wilde gokken en grote transferuitgaven.

Eredivisiewaardig

De verrassende promotie levert, door extra tv-gelden, zo’n anderhalf miljoen euro op. Het besteedbare budget van Excelsior gaat daarmee iets omhoog. Een deel wordt gestoken in het verlengen van contracten en vastleggen van nieuwe spelers. Er moet nog veel gebeuren om de club Eredivisiewaardig te maken, zegt coach Dijkhuizen. „Er zullen jongens weggaan. Mats Wieffer verwacht ik zeker, Dallinga ook. En er zullen spelers bij moeten. Ook spelers die Eredivisie-ervaring meenemen, want die hebben we amper. Aan de andere kant: we moeten ook niet te veel oude gasten halen. We hebben het nu ook met een jonge ploeg geflikt.”

Ook rondom het eerste team zal een hoop aan Excelsior gesleuteld moeten worden om klaar te zijn voor dat niveau hoger. Eerder werden al ambitieuze plannen onthuld met betrekking tot het stadion. Aan een opleverdatum durft niemand zijn vingers te branden, maar als de plannen die nu op papier staan in de praktijk worden uitgewerkt, telt het Van Donge & De Roo-stadion – zoals Woudestein sinds 2017 officieel heet – straks zo’n 2.200 zitplaatsen meer. Het zou de totale capaciteit op circa 6.500 brengen. Binnen de club is de hoop dat de uitbreiding door de promotie in een stroomversnelling raakt.

Wat zeker aangepakt gaat worden, is de gym. Dijkhuizen: „Die wordt helemaal nieuw. Net als de trainerskamer trouwens. Die ziet er nog precies zo uit als toen ik hier in 1994 als voetballer mijn eerste stappen zette. Inclusief de oude lamellen.”

Ook op het gebied van data-analyse wil Excelsior vooruit, zegt Dijkhuizen. „We hebben nu een dag per week iemand in dienst. Daar moeten, met het oog op presteren in de Eredivisie en bovenal handhaven, wat daagjes per week bij. De technische staf en het bestuur zijn meer dan op orde. Daar kunnen we nog wel even mee door.”

Maar de vraag blijft wat Excelsior, dat voor de negende keer is gepromoveerd, gaat toevoegen aan de Eredivisie? Dijkhuizen twijfelt geen seconde: „Wij blijven lekker voetballen. Niet fysiek, geen lange ballen. Nee, verzorgd positiespel, aanvallen, veel goals willen maken. Daar sta ik voor met deze club.”

ADO Den Haag ‘Schamen ons’ Voetbalbond KNVB laat de onafhankelijke aanklager onderzoek doen naar de ongeregeldheden van zondag bij ADO Den Haag. In en om het stadion liep het uit de hand nadat ADO tegen Excelsior via strafschoppen promotie naar de Eredivisie was misgelopen. „Het is puur wangedrag. Dit zijn geen supporters, maar mensen die de club en het voetbal schaden”, laat de KNVB weten in een verklaring. De aanklager moet onderzoeken of ADO Den Haag iets te verwijten valt. Zo ja, dan volgt een straf voor de club uit de Eerste Divisie. De clubleiding van ADO Den Haag zegt zich te schamen voor de gebeurtenissen van zondag. ADO wil de fans die zich hebben misdragen „zwaar bestraffen”. Met hulp van camerabeelden hoopt de club zoveel mogelijk relschoppers te kunnen identificeren. „Langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen.”