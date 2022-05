De lonen moeten omhoog. Het kabinet begint langzaam tot dat besef te komen en kwam afgelopen week met een doekje voor het bloeden. Maar met een verhoging van het minimumloon van 2,5 procent per jaar maak je de gierende inflatie niet goed, laat staan dat we de loonmatiging van de afgelopen decennia rechtzetten. De koers moet om. Als dat vanuit Den Haag niet komt, dan duwen we wel vanuit Brussel.

Agnes Jongerius is rapporteur Europese minimumlonenwetgeving en PvdA-Europarlementariër.

Tot een paar jaar geleden was ook Brussel nog het bastion van de loonmatiging. De recepten van de Europese Commissie in de nasleep van de bankencrisis waren eentonig: verlaag je minimumloon, en breek sectoraal collectief onderhandelen af. De Portugese regering van Antonio Costa ging tegen de stroom in door te investeren in de koopkracht van mensen, met een verhoging van het minimumloon. In vergelijking met de andere schuldenlanden klom de Portugese economie veel eerder uit het slop.

De Commissie heeft haar lessen nu getrokken en vaart sindsdien een andere koers. Als bewijs hiervan presenteerde Eurocommissaris Nicolas Schmit eind 2020 het wetsvoorstel voor een Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen. Nu moet het Nederlandse kabinet de lessen nog leren. Daar waar Duitsland het minimumloon nog dít jaar met meer dan 2 euro verhoogt, plust ons kabinet het minimumloon pas vólgend jaar bij met iets meer dan 20 cent.

Arbeidsproductiviteit

Intussen zien we in Nederland twee ontwikkelingen. Ten eerste is het gat tussen de stijgende arbeidsproductiviteit en de mate van loonstijging steeds groter geworden. In de dertig jaar na de invoering van het minimumloon is de arbeidsproductiviteit met 89 procent gestegen en het minimumloon maar met 18 procent. Werknemers aan de onderkant krijgen dus relatief steeds minder van de koek. Dat terwijl we weten dat hogere lonen juist voor een nog hogere productiviteit zorgen, omdat werkgevers dan eerder gaan investeren in hun werknemers en hun productieprocessen.

Daarnaast is de inflatie in Nederland astronomisch, hoger dan in de omringende landen. We zien huurverhogingen, duurdere boodschappen en een flink hogere energierekening daar bovenop. Herverdeling is noodzaak, anders worden mensen door de bodem gedrukt.

Wiens leven verbeteren we dan met hogere lonen? Ongeveer één op de vijf werknemers in Nederland verdient tot 125 procent van het minimumloon. Vaker zijn het vrouwen die laagbetaald werk doen, mensen met een migratieachtergrond, of jongeren. Ik droom hardop over de emancipatie die we kunnen bereiken met hogere lonen voor deze mensen. Het gaat om thuiszorgmedewerker Fleur, om magazijnmedewerker Alexandra, en om fabrieksarbeider Hamza.

Pakketbezorgers

Het merendeel van de mensen dat het minimumloon verdient werkt voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Denk aan supermarkten als de Jumbo, aan pakketbezorgers als PostNL, of alle distributiecentra, zoals die van bol.com, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Tijdens de pandemie maakten zij enorme winsten. De toegevoegde waarde van dit werk vloeit echter niet terug naar de werknemers, maar het wordt opgestreken door hun aandeelhouders.

Bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt zou je kunnen verwachten dat het logisch is dat werkgevers hun arbeidsvoorwaarden verbeteren, dat parttimers meer uren kunnen krijgen en dat flexwerkers eindelijk hun vaste contract binnenhalen. Maar de pavlov-reactie van werkgevers blijft dezelfde: zij willen de lage lonen nu van nog verder deze kant ophalen.

De Franse president Emmanuel Macron weet met welk bijltje hij moet hakken, als hij kans wil maken bij de aanstaande parlementsverkiezingen in juni. Bij zijn herverkiezing als president stemde namelijk meer dan 70 procent van de werkende bevolking op Marine Le Pen in de tweede ronde. Laat dat een waarschuwing zijn voor iedereen die de democratie liefheeft: je kan en mag mensen die worstelen om rond te komen niet stelselmatig negeren.

Twee pijlers

Voor Macron is de Europese wetgeving voor toereikende minimumlonen daarom een topprioriteit van het Franse EU-voorzitterschap dit halfjaar. Als hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement probeer ik deze wet te laten werken voor Fleur, Alexandra en Hamza. We zetten in op twee pijlers: van het wettelijk minimumloon moet je fatsoenlijk kunnen leven en we stellen de normen voor om dat te kunnen toetsen. Daarnaast moeten meer werknemers, in Nederland en in heel Europa, de bescherming krijgen van een goede cao. Daarvoor moeten landen verplicht een actieplan maken met sociale partners.

Samen zal dit leiden tot een push omhoog van de onderste loonschalen in Europa, ook in Nederland. Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk een goed akkoord op tafel te hebben liggen. Of Den Haag die nu leuk vindt of niet: in Europa is een koerswijziging gaande. Het Nederlandse kabinet moet nu kiezen of het de kont tegen de krib gooit, of kiest voor al die werknemers die al jarenlang beter zouden verdienen. Wij kiezen voor 14 euro.