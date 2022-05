Moet ik mijn principes over trakteren in de klas loslaten?

Moeder: „Mijn zoon wordt 9, en dat betekent uitdelen in de klas. Hoewel er op zijn school een antisuikerbeleid geldt, pakken ouders vaak met zoetigheden uit. Ook worden er vaak plastic speeltjes uitgedeeld, zoals stuiterballen. Als leerkracht heb ik schoon genoeg van die traktaties, al die plastic rommel is weg of kapot aan het eind van de dag. Als moeder vind ik het een lastiger kwestie. Ik stelde mijn zoon voor om ijsrolletjes met fruit te vullen. ’s Avonds vroeg mijn vriend: ‘Gaat hij nou akkoord met iets dat zijn klasgenoten maar zozo zullen vinden om jou tevreden te houden?’ Hij is de jongste in de klas en wordt een beetje gepest. Moet ik mijn kind de dupe laten worden van mijn eigen principes? Moeten we op scholen sowieso niet met trakteren ophouden?”

School aanspreken

Cordula Rooijendijk is directeur van de 8ste Montessorischool in Amsterdam. Ze schreef Een jaar in het leven van een basisschooldirecteur.

Cordula Rooijendijk: „Ik zou zowel op uw eigen school als op die van uw zoon om een gesprek met de directie vragen over de duidelijke verwoording en handhaving van hun visie op traktaties. Juist omdat trakteren voor ouders dilemma’s met zich mee kan brengen, moet de school hierbij helpen.

„Voor een school kan het ingewikkeld zijn: een ‘antisuikerbeleid’ ontaardt in discussies over waar wel of geen suiker in zit. Ouders zeggen: ‘In fruit zit ook suiker.’ Of: ‘Een blokje kaas is ook niet gezond.’ Daarom hebben we op onze basisschool de regel dat een traktatie niet meer dan 75 calorieën mag zijn. We tellen het natuurlijk niet na, maar het is een aardige richtlijn. Denk aan een bakje popcorn, een banaan met oogjes van snoep, een stukje fruit met een staart van dropveter. Kinderen vinden het vooral leuk als iets er vrolijk uitziet. In onze lessen over gezonde voeding bespreken we wat kilocalorieën zijn.

„Ook de opkomst van plastic dingetjes vraagt om helder schoolbeleid: alleen iets eetbaars trakteren, geen speelgoed. Plastic staat haaks op duurzaamheid en jaagt ouders op kosten.

„Kinderen genieten enorm van trakteren, ze mogen langs de andere juffen en meesters, krijgen een sticker, iedereen feliciteert ze, het zou erg jammer zijn om daarmee op te houden. ”

„Uw zoon zou om geen enkele reden gepest moeten worden. Vraag de schooldirectie ook naar hun pestbeleid.”

Gematigd toestaan

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof en lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam.

Stijn Sieckelinck: „Het zou jammer zijn om traktaties af te schaffen omdat ze uit de hand lopen. Het is zo’n mooi ritueel om een kind eens per jaar in de klas het middelpunt te maken. Uitdelen heeft ook pedagogische aspecten: je leert als kind samen met je ouders nadenken over iets weggeven aan anderen, en wat dat dan moet zijn, en waarom. Weggeven is atypisch voor jonge kinderen, omdat ze meestal iets krijgen – aandacht, spullen – en daarom een mooie oefening.

„Een school kan met ouders afspreken dat traktaties eetbaar zijn en niets toevoegen aan de afvalberg. Dat kan een duidelijk schoolbeleid zijn, waarover ook met jonge kinderen al gesproken kan worden.

„Als een school duidelijke richtlijnen heeft over wat er in een gezonde lunchbox hoort te zitten, mag er mijns inziens met de traktaties losser worden omgegaan. Bij een verjaardag hoort zoetigheid. Als een kind zelf zegt dat het fruit belangrijk vindt, prima, maar ik vind het krampachtig om iets te trakteren dat klasgenoten ook in hun lunchtrommel hebben. Iets gematigd, bij wijze van een feestelijke uitzondering, toestaan kan juist helpen voorkomen dat kinderen zich buiten ons blikveld op ongematigde wijze aan dat regime proberen te onttrekken.”