Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws

Marcel Gelauff stopt per 1 september als hoofdredacteur van NOS Nieuws. De 64-jarige Gelauff zegt tegen de NOS dat hij het belangrijk vindt „dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt” en dat er voor hem „een nieuwe periode” aanbreekt. Maandag heeft hij zijn vertrek aan zijn redactie bekendgemaakt. Wie zijn opvolger zal zijn is nog niet bekend, daar zal de komende drie maanden naar gezocht worden.

Gelauff werkt al bijna twintig jaar voor de NOS. Hij begon in 2003 bij de NOS als adjunct-hoofdredacteur, en sinds 2011 is hij hoofdredacteur van NOS Nieuws. Daarvoor werkte hij als chef en eindredacteur bij onder meer RTL Nieuws en regionaal dagblad De Gooi- en Eemlander. In totaal heeft Gelauff 42 jaar in de journalistiek gewerkt. Hij schrijft dat hij de journalistiek gaat verlaten, al is niet precies duidelijk wat hij na zijn vertrek gaat doen.

„Ik laat achter me waar ik me al die jaren met alle ambitie, betrokkenheid en emotie samen met alle collega’s voor heb ingezet”, aldus de vertrekkende hoofdredacteur. „Ik ben gezond, voel me sterk en dan is het jaar waarin ik 65 word een goed moment om te stoppen.”