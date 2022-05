Kabinet erkent institutioneel racisme bij de Belastingdienst

Het kabinet erkent dat er sprake is geweest van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) maandag bekendgemaakt in een Kamerbrief. Dat de fiscus mensen met een niet-westers uiterlijk strenger controleerde — vastgesteld in meerdere onderzoeken van advies- en accountantskantoor PwC — noemde Van Rij eerder al „discriminatoir”, maar van racisme was volgens hem bij het uitkomen van het laatste rapport in maart geen sprake.

Nu schrijft Van Rij dat hij beseft dat racisme „verschillende verschijningsvormen” kent, en heeft hij met ‘institutioneel racisme’ een passend etiket gevonden. Het verschil is dat er bij institutioneel racisme geen sprake hoeft te zijn van bewuste benadeling of racistische ideeën, stelt de staatssecretaris, maar dat de uitwerking centraal staat. Dat de Belastingdienst onbedoeld aan racistische risicoselectie deed, noemt Van Rij een „uiterst pijnlijke” conclusie die „om reflectie vraagt”.

‘Niet de bedoeling’

„Ook wanneer het niet de bedoeling is geweest om een bevolkingsgroep te profileren, kunnen mensen anders zijn behandeld op basis van hun afkomst of andere kenmerken zoals nationaliteit, leeftijd en geslacht”, schrijft Van Rij. „Dat willen zowel wij als de Belastingdienst in de toekomst uitsluiten. Ook al is er geen sprake van een ideologie die mensen indeelt in rassen, dat maakt de aangetroffen voorbeelden niet minder pijnlijk.”

De Belastingdienst registreerde van 2003 tot begin 2020 persoonsgegevens van „mogelijke fraudeurs”, maar had hiervoor geen wettelijke grondslag. Zo werden giften aan moskeeën of Turkse, Marokkaanse en Oost-Europese achternamen aangemerkt als risicofactoren voor fraude, of kwamen mensen op basis van een melding bij de kliklijn van de Belastingdienst op de zwarte lijst terecht. Wie op die lijst stond, kwam bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de schuldsanering — een lot dat tot wel 15.000 burgers trof.

Risicoselectie

Van Rij benadrukt weliswaar dat de fiscus omwille van efficiëntie wel onderscheid móét maken tussen burgers, maar dat dit niet per se discriminatoir hoeft te zijn. Hij schrijft dat er sprake is van een „gerechtvaardigd onderscheid” wanneer dit een eerlijk doel heeft, de genomen maatregel bij het doel past en wanneer het gemaakte onderscheid in verhouding staat met de gevolgen ervan. Wanneer een gemaakt onderscheid niet voldoet aan één van deze eisen, is er sprake van discriminatie, aldus Van Rij.

Welke institutionele veranderingen de Belastingdienst gaat doorvoeren om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is nog niet bekend — er moet nog worden besloten hoe risicoselectie in de toekomst rechtmatig en transparant kan plaatsvinden. Op individueler niveau kiest de fiscus voor een strategie van bewustwording: het onderwerp ‘discriminatie en racisme’ krijgt bijvoorbeeld een expliciete plek binnen het cultuur- en leiderschapstraject van de Belastingdienst, in het bijzonder bij de afdeling Toeslagen.