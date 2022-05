Jan van IJken: ‘De natuur is één groot wonder’

‘Ik had een kantoorbaan als accountmanager. Iets met marketing. Fotografie was m’n hobby. Ik ben ook muziekliefhebber. De Amersfoortsche Courant publiceerde concertfoto’s van mij, van U2 en zo. Min of meer vanzelf rolde ik dat wereldje in. Op een dag durfde ik mezelf popfotograaf te noemen.

„Als fotograaf voelde ik steeds meer vrijheid. Dat beviel me. Ik ontdekte de documentaire fotografie. Ik maakte reportages, fotoboeken, over de Semana Santa in Sevilla, over bedevaarten in Oost-Europa. Op een dag hakte ik de knoop door: dit is wat ik áltijd wilde doen, eigen projecten opzetten, mooie dingen maken.

Jan van IJken (1965) is filmmaker en fotograaf. Hij maakt studie van de relatie tussen mens en dier en ‘mysteries in de natuur’, waaronder micro-organismen. Van zijn laatste project, Planktonium (over plankton), verschijnt eind dit jaar een fotoboek.

„Een tijdlang was ik gegrepen door de manier waarop mensen omgaan met dieren. Ik vroeg me af: hoe kan het toch dat mensen aan de ene kant varkens en kippen met honderden miljoenen tegelijk in hokken stoppen en aan de andere kant hun hond of kat vertroetelen alsof het hun eigen kind is?

„Als ik klaar ben met een onderwerp denk ik: en nu iets anders. Ik wil steeds iets nieuws ontdekken. Ik begon te filmen: eerst zwermen spreeuwen in de Betuwe; toen de ontwikkeling van een salamanderembryo; de laatste drie jaar heb ik gewerkt aan een film en fotoserie over plankton.

„Waarom? Omdat het bestaat, omdat het zo prachtig is. Het ontstaan van leven vind ik sowieso onbegrijpelijk fascinerend. En ik hoef het ook helemaal niet te begrijpen. Ik wil het gewoon zien, zichtbaar maken.

„Ooit kreeg ik het boek Kunstformen der Natur van Ernst Haeckel in handen – geen idee meer wanneer. Zijn tekentechniek vind ik ongelofelijk! De natuurlijke structuren en vormen die hij observeerde en vastlegde, laten je op een andere manier naar de wereld om ons heen kijken. Het is van een intense schoonheid. Het laat je nadenken over jezelf, als mens.

„Van Haeckel kom je vaak dit citaat tegen: ‘Man is not above nature, but in nature’ – vreemd genoeg altijd in het Engels. De Duitse versie kan ik zo snel niet vinden, maar de boodschap is duidelijk. De natuur is één groot wonder. Die blijft intrigeren.

Ernst Haeckel (1834-1919) was een Duitse arts, zoöloog, filosoof en hoogleraar anatomie. Hij had een groot talent voor illustreren; zijn boek Kunstformen der Natur (1899/1904) geldt als een klassieker.

„Ik kan jarenlang met één onderwerp bezig zijn, mezelf compleet erin verliezen. Bij het filmen van plankton, dat je met het blote oog niet kunt zien, komt een hoop techniek kijken. Ik hou van monnikenwerk, van urenlang, dagenlang observeren. Plankton lijkt in een alienachtige wereld te leven, maar het is ónze wereld, het zit in ieder slootje, iedere vijver, iedere gracht, overal.

„Mijn werk bevindt zich op het snijvlak van kunst en wetenschap, altijd met de kunst als vertrekpunt. Ik maak films die voor zichzelf spreken, zonder muziek, zonder commentaar. Ik probeer de kijker mee te nemen in een onbekende, mysterieuze wereld, die van een schoonheid is die je sprakeloos maakt.”