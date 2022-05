Er is de spot met mij gedreven, ik ben uitgelachen, door mensen die van mij hielden. De oorzaak? Mijn Nokia-telefoon. Ik hield van de eenvoud, het gemak, het formaat. Maar dat deed er niet toe. Het was ‘nodig’ dat ik een smartphone kreeg. Met Kerst lag er een voor mij onder de boom.

Niet dat het meeviel. Maar nu kon ik in de tram en bij de kapper net als iedereen scrollen.

Mijn vreugdegevoel wilde maar niet komen. Tot anderhalve week geleden premier Rutte in het Kamerdebat sprak: „Nu pruts ik op een iPhone.”

Iemand die mij begreep.

