In Pompeï bleef onder het as ook dna van slachtoffers bewaard

Tweeduizend jaar nadat de stad onder vulkanisch as begraven werd, geeft Pompeï nog steeds geheimen prijs. Voor het eerst gebeurt dat nu door onderzoek naar het dna van mensen die in 79 na Christus het slachtoffer waren van de eruptie van de Vesuvius. Italiaanse wetenschappers zijn erin geslaagd de afkomst van een mannelijke inwoner van Pompeï vast te stellen: zijn voorouders kwamen uit Italië. Ze ontdekten ook dat hij ziek was. De man leed aan tuberculose aan zijn wervelkolom. Hun resultaten publiceerden de onderzoekers vorige week in Nature Scientific Reports.

In het dna van ieder individu zitten kenmerkende mutaties die het mogelijk maken te achterhalen waar iemands wortels liggen. Zo ontdekten onderzoekers in 2019 dat een groot deel van de inwoners van Rome in de keizertijd waarschijnlijk afkomstig was uit Griekenland of het Midden-Oosten.

Huist van de Ambachtsman

Met behulp van dezelfde technieken hebben wetenschappers nu geprobeerd de herkomst te ontrafelen van twee mensen die zijn gevonden in het Casa del Fabbro (het Huis van de Ambachtsman) in Pompeï. Het ging, gezien hun lichamelijke kenmerken, om een man van rond de veertig en een vrouw van rond de vijftig jaar oud. Archeologen hadden het duo aangetroffen op hun triclinium, de bank waarop Romeinen dineerden.

De onderzoekers die nu met het dna van deze individuen aan de slag wilden, wisten niet of het zou lukken voldoende bruikbaar materiaal uit hun botten te halen. De extreme temperatuur waaraan de lichamen waren blootgesteld, had het erfelijk materiaal misschien te zeer beschadigd. Anderzijds zou de langdurige verpakking in vulkaanas het dna juist beschermd kunnen hebben.

Van de man was het dna goed genoeg om zijn herkomst te bepalen, bij de vrouw was het erfelijk materiaal niet meer te lezen. De voorouders van de man bleken afkomstig uit Italië, en behoorden tot een groep die daar duizenden jaren eerder was aangekomen. Deze dna-signatuur is tegenwoordig alleen nog te vinden op Sardinië.

De hoofdstad Rome kende vanwege de expansie van het Romeinse rijk grootschalige instroom uit het oostelijk Middellandse Zeegebied, maar ook in elders in Italië lijkt vanaf het begin van onze jaartelling zo’n verandering in gang te zijn gezet. Op basis van één enkel dna-profiel is over de bevolkingssamenstelling van Pompeï nog niks te zeggen, benadrukken de onderzoekers. Nadere studie zal moeten uitwijzen of ook in deze badplaats immigranten uit de rest van het rijk leefden.

Analyse van de ruggenwervel van de mannelijk bewoner van het Huis van de Ambachtsman bracht verder aan het licht dat hij leed aan tuberculose aan zijn wervelkolom. Dat bleek niet alleen uit schade aan zijn wervels, maar ook uit het dna van de bacterie Mycobacterium tuberculosis dat de onderzoekers aantroffen in het botmateriaal. In een persconferentie speculeerde een van de betrokken wetenschappers dat deze aandoening er wellicht de oorzaak van was dat de man niet gevlucht was toen de Vesuvius begon te rommelen.