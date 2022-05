Illusionist Hans Klok als bouwvakker, met bijbehorende humor

De natuur, daaraan stelt een normaal stadsmens zich alleen bloot op landerige zondagen. Fietsen, e-biken, wandelen met de auto desnoods. Voor je natuurbeleving blijk je niet eens naar buiten te hoeven, want op televisie is de halve zondag ook veel landelijks te beleven. RTL4 begint zo rond het middaguur actief te werken aan de relatie mens, dier en natuur. Hoe? Na wat provinciale omzwervingen in Dit is Holland en Nederlands beleeft! komen we waar we wezen willen. Op de boerderij, pardon, het „vermeerderingsbedrijf” in Wie de boer niet kent. Eén presentator in de varkensstal, één bij een bedrijf met melkgeiten. Bij de ene boer tig biggetjes met de moederzeug op de betonnen vloer van de kraamstal; bij de ander pasgeboren geitjes in kartonnen dozen onder een warmtelamp. Hartstikke mooi hoor, die natuur.

Tegen vijf uur komen we, via Onderweg naar de regio en een enorme hoeveelheid reclame, uit bij Het goede buitenleven. De presentator is in Ruinerwold – in beeld verschijnt een getekende plattegrond van Nederland om aan te wijzen waar dat ongeveer ligt. Een voormalige boerderij is daar omgekat in een kinderparadijs met ballenbak, aqua-afdeling en een glow in the dark-kelder. De koeien zijn weg, zegt voormalig veehouder Lydia van der Linde. Ze heeft er een paar gehouden. Want: „Mensen willen koeien zien, dat vinden ze leuk.” Zo leuk, dat bóven die paar koeien in de stal een parcours is gebouwd waar kinderen over -en doorheen kunnen klauteren. Als ze geluk hebben, zegt de boerin, zien ze onderweg een plassende koe.

Er zijn overtuigender manieren om het beton en asfalt te ontvluchten. Raven van Dorst, artiest uit Rotterdam, betrok vorig jaar een boerderij op het platteland bij Apeldoorn om te ervaren hoe dat is, „een boerenbestaan”. Dieren houden, eigen voedsel verbouwen, leven in en met de natuur. Steeds kwamen er twee bekende gasten om te helpen met klussen en opknappen. Het tweede seizoen van Boerderij van Dorst begon zondagavond met een inspectie van het perceel. De kas was door storm Eunice weggeblazen, de moestuin was verwaarloosd, de geiten van vorig seizoen hadden elders een forever home gevonden. Blijkbaar was Raven bij de wisseling van het tv-seizoen teruggekeerd naar het stadse leven. Er stonden nu nieuwe geiten, twee afgedankte mannetjes uit de melkindustrie.

Cabaretier Eva Crutzen en illusionist Hans Klok waren te gast, en dan wordt het lastig om er een stomme aflevering van te maken. Hans Klok – „Zei ik al dat ik in Las Vegas heb opgetreden?” – bleek bepaald niet de luxe poes waarvoor de anderen hem hielden. Hij ontpopte zich tot bouwvakker met bijbehorend gevoel voor humor. „Ze zeggen dat je lichaam een tempel is, maar ik denk vaak dat het een kroeg is.”

‘Mama’ stond voor gemis

Hij bouwde eigenhandig de kas weer op, terwijl Raven Eva Crutzen meenam in de auto om mest te halen bij de manege. Ik weet niet hoe kort of lang zo’n autoritje is, maar Raven weet mensen vaak te bewegen echt iets te vertellen, én iets echts. Eva Crutzen over de dood van haar moeder: ze was 8 toen ze ziek werd, 11 toen ze overleed en sindsdien stond „mama en moeder” voor „gemis en verdriet”. Woorden die een andere lading kregen nu zij het net zelf geworden is, moeder.

Tussen grappen en grollen door, en de close-ups van rupsen, slakken, kikkers en kippen, vertelt Hans Klok over z’n olifant, zijn miljoenenschuld en de hyperventilatie die hij daarvan kreeg. En als hij na een nacht in de boerderij ’s ochtends zijn haren staat te föhnen, leunt Raven tegen de deurpost en gaat het ineens over de dood.

Leuk hoor, natuur, maar je kunt ook overdrijven en mest bejubelen als „bruin goud”. „Hoe noemen jullie dat hier?” joelt Raven vanaf de shovel. De boer ruikt de stadsmens en antwoordt: „Stront?”