HP’s toekomst ligt in supercomputing

Wie de lettercombinatie HP hoort, denkt al snel aan printers en pc’s. Maar het bedrijf dat Bill Hewlett en Dave Packard in 1939 in een garage in Silicon Valley begonnen, is al jaren meer dan dat. Sinds november 2015 is officieel sprake van twee HP’s: HP Inc. voor de bekende hardware voor consumenten en bedrijven, en spin-off HP Enterprise, gericht op zakelijke IT-diensten en infrastructuur. Beide hebben een eigen notering aan de beurs van New York.

Bij de opsplitsing waren beide bedrijven grofweg even groot, met omzetten van zo’n 56 miljard dollar. Zes jaar later zet HP Inc. (51.000 werknemers) 63,5 miljard dollar om in laptops, desktops en printers. HP Enterprise (60.000 werknemers) zet sinds het zijn dienstendivisie in 2017 aan CSC verkocht, jaarlijks gemiddeld zo’n 29 miljard dollar om en verdient vooral geld met servers en clouddiensten. Ter vergelijking: vóór de vele ontslagrondes in het aflopen decennium werkten bij het oorspronkelijke HP 350.000 mensen.

HPE maakte deze maand bekend dat het zijn eerste Europese fabriek voor supercomputers bouwt. Het bedrijf zet met straks vier van deze fabrieken nadrukkelijker in op wat high-performance computing (hpc) heet: de verwerking van enorme hoeveelheden data met behulp van met elkaar verbonden groepen servers, die samen een stuk meer rekenkracht opleveren dan conventionele technieken.

Formule 1 en ruimtevaart

Deze supercomputers worden overal ingezet waar veel en grootschalig wordt gerekend, legt Walter Lioen uit, manager Research Service bij SURF, de overkoepelende IT-organisatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Gebruikers van hpc zijn overheden en bedrijven. Lioen: „Bij overheden kan je denken aan defensietoepassingen, cryptografie van geheime diensten en grootschalige data-analyse. Bij bedrijven gaat het onder meer om chemie, farmacie, de olie- en gasindustrie, auto-industrie, Formule 1 en lucht- en ruimtevaart.”

De nieuwe HPE-fabriek in Tsjechië maakt straks twee typen supercomputers: de Apollo-serversystemen voor onder meer kunstmatige intelligentie (AI) en de Cray EX. Lioen: „Fabrikant Cray is in 2019 door HPE overgenomen en de EX is Crays topmodel supercomputer, speciaal gebouwd voor de meest veeleisende toepassingen.”

De overname van Cray, voor 1,3 miljard dollar, was voor HPE de grootste tot dusver. Ze moet het bedrijf op het vlak van supercomputing-as-a-service meer concurrentiekracht geven ten opzichte van grote partijen als Lenovo, Inspur en Atos. Op de lijst van leveranciers van ’s werelds vijfhonderd snelste supercomputers staat HPE tweede, met een marktaandeel van 16,8 procent, na het Chinese Lenovo (36 procent).

De keuze voor levering van rekenkracht en cloudinfrastructuur levert HPE flinke groei op, maar geen stabiele beurskoers. Het aandeel schommelde afgelopen jaar tussen de 13 en ruim 17 dollar. Net als andere techbedrijven heeft HPE last van haperende toelevering, lockdowns in China en inflatie.

„HPE richt zich met hpc op een aantrekkelijke markt”, zegt analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen. „Het oude HP dreef sterk op printers en inktpatronen en het bedrijf had jarenlang veel moeite met de overgang naar de cloud.” Maar in navolging van techreuzen als Amazon, Google en Microsoft heeft HP volgens Versteeg na de afsplitsing van HPE die stap definitief gemaakt. „Er is een enorme vraag naar rekenkracht bij bedrijven. HP is historisch gezien een heel grote naam, maar hpc is waar iedereen nu op duikt.”

Dinsdag maakt HP Enterprise zijn tweedekwartaalcijfers bekend.