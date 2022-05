Heeft de Egyptische president Sisi inderdaad zestigduizend politieke gevangenen in zijn cellen opgeborgen – mensen die zijn opgesloten wegens hun politieke activiteit of kritiek op het regime? Dat is een schatting van mensenrechtenorganisaties, maar het kunnen er best meer zijn, of wat minder. Véél in elk geval, dat staat vast. Onze vriend de stabiele autocraat zelf zegt dat er helemaal geen politieke gevangenen zijn. Mensenrechtenorganisaties sprokkelen de cijfers bij elkaar aan de hand van berichten van de politie, rechterlijke uitspraken en informatie van bezorgde familie en vrienden. Veel mensen worden niet eens met zoveel woorden door de autoriteiten vastgezet maar „worden verdwenen”. Ze tellen pas als politiek gevangene als ze na enige tijd op het politiebureau of in de rechtszaal opduiken.

De econoom Ayman Hudhud kwam niet eens zo ver, althans niet levend. Hij verdween in februari en werd in april dood teruggevonden in een psychiatrisch ziekenhuis, nota bene een maand nadat hij was gestorven. Aan hartklachten, volgens de autoriteiten, of aan Covid-19, daar wilden ze vanaf zijn, daar was echt niets geheimzinnigs aan, verzekerden ze. Volgens Amnesty International constateerden deskundigen op basis van foto’s van zijn lijk dat hij was gefolterd. Hudhud postte kritische artikelen over de economische politiek van de regering op sociale media. Moet je ook niet doen in Egypte.

Maar ik ga het vandaag hebben over een van Sisi’s beroemdste politieke gevangenen, Alaa Abdel Fattah, omdat zijn behandeling zoveel zegt over de toestand in de Egyptische gevangenissen. Als zelfs een bekende gevangene zo slecht wordt behandeld, om wie alle mensenrechtenorganisaties plus Britse politici zich bekommeren (hij heeft sinds december 2021 naast de Egyptische via zijn moeder ook de Britse nationaliteit), hoe vergaat het de onbekenden dan? Zie Ayman Hudhud – sinds Sisi’s staatsgreep in 2013 zouden meer dan duizend gevangenen als lijk de gevangenis hebben verlaten.

Abdel Fattah (41) werd al onder wijlen president Mubarak bekend als seculiere politieke blogger en is in 2006 een tijdje opgesloten. Hij werd een symbool van de opstand die Mubarak in februari 2011 het presidentschap kostte, maar ervoer aan den lijve dat de situatie er niets beter op werd. Van de laatste negen jaar heeft hij er achteneenhalf gevangen gezeten. Dat ene half jaar buiten de cel was eerste helft van 2019, toen hij wel elke nacht op het politiebureau moest doorbrengen.

In september 2019 werd hij weer opgepakt, wegens het verspreiden van „vals nieuws dat de nationale veiligheid ondermijnt”. Na ruim twee jaar voorarrest werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld wegens dat valse nieuws – een retweet van een bericht over schendingen van mensenrechten in Egyptische gevangenissen, ja dat moet wel vals zijn, denkt u niet? Tot twee weken geleden zat hij in de beruchte Toragevangenis, al die tijd zonder matras, zonder boeken, kranten of frisse lucht, af en toe in elkaar getimmerd door de bewaking en met áltijd het licht aan.

Sinds 2 april protesteert hij met een hongerstaking tegen die omstandigheden. Nu is hij overgeplaatst naar een andere gevangenis. Zijn zus Mona Seif, zelf ook activist (zoals de hele familie), facebookte donderdag dat hun moeder hem op haar maandelijkse bezoek boeken had kunnen bezorgen, en „het striptijdschrift Mickey (een familiefavoriet en oude traditie van De Seifs)”. „Mensen van de wereld, Alaa heeft voor het eerst in jaren boeken gekregen!”

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.