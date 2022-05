Hoe kan de Russische blokkade op Oekraïense tarwe worden opgeheven?

Het is een gekmakend probleem: Oekraïne heeft voldoende tarwe om een dreigende hongersnood in delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika tegen te gaan, maar door de Russische blokkade van de Oekraïense havens bereiken de gewassen hun bestemming niet.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben zaterdag de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om de blokkade op te heffen. Poetin zei bereid te zijn de havens te openen voor voedselexporten, maar alleen als in ruil daarvoor de sancties tegen zijn land worden opgeheven. En dat is voor de Europese leiders weer geen optie. Dinsdag zal deze heikele kwestie besproken worden op de tweedaagse EU-top.

Verscheidene deskundigen hebben de afgelopen week in de internationale media mogelijkheden geopperd om de blokkade te doorbreken. Het meest genoemd: een maritieme escorte-missie. Vijf vragen over mogelijke beëindiging van de blokkade.

1 Wat houdt zo’n escorte precies in?

Een van de voorstanders van een escorte, de Nederlands-Amerikaanse analist en voormalig NAVO-ambassadeur Ivo Daalder, bepleit in een opiniestuk voor Politico een „strikt humanitaire” escorte-missie, bestaande uit vrachtschepen met de tarwe, escorterende marineschepen en mijnenvegers. Die laatste zijn nodig tegen de vele zeemijnen die er in de Zwarte Zee ronddrijven.

Zo’n escorte zou uitgevoerd moeten worden door een coalitie van landen, waaraan bij voorkeur graan importerende landen als Egypte meedoen. De Litouwse minister Gabrielius Landsbergis stelde tegenover de Britse krant The Guardian een „coalition of the willing” voor, analoog aan de coalitie die de Verenigde Staten in 2003 om zich heen verzamelden om Irak binnen te vallen. Het Verenigd Koninkrijk schaarde zich al achter dit plan.

De experts achten het niet wijs om de NAVO een rol te geven bij het escorteren van de schepen, omdat dit een onnodige provocatie aan het adres van Rusland zou zijn. In zijn column voor Bloomberg stelt de Amerikaanse admiraal b.d. James G. Stavridis dat de escorte geleid zou kunnen worden door de VS. Andere landen die volgens hem kunnen deelnemen: het VK en Frankrijk, en misschien de Zwarte Zee-landen Roemenië en Bulgarije.

Analist Ian Anthony van het Stockholm International Peace Research Institute noemt, tegenover Deutsche Welle, zelfs China en India als mogelijke deelnemers. Ook al hebben deze landen de Russische invasie niet veroordeeld, als de escorte zou worden neergezet als een humanitaire missie om voedselonzekerheid te verminderen, ziet Anthony geen reden waarom China en India niet zouden meedoen.

De gedachte dat landen het zelfs maar overwegen, zegt Harry Nedelcu van consultancyfirma Rasmussen Global in hetzelfde stuk, stuurt een signaal aan Rusland dat de voedselblokkade de hele wereld aangaat en niet alleen Oekraïne.

2 Is er een historisch voorbeeld van zo’n escorte?

Ja. In de Tankeroorlog, een onderdeel van de Irak-Iranoorlog (1980-1988), blokkeerde Iran de Iraakse olie-export. De VS en enkele andere landen reageerden hierop door olietankers te escorteren om de export weer mogelijk te maken. Deze operatie verliep grotendeels succesvol, al begingen de Amerikanen ook een vreselijke vergissing: in 1988 schoten ze vanaf een kruiser een Iraans passagierstoestel uit de lucht dat ze hadden aangezien voor een gevechtsvliegtuig. Alle 290 inzittenden kwamen hierbij om.

3 Hoe zouden de Russen reageren?

Rusland zou een escorte waarschijnlijk als provocatie beschouwen. Maar volgens de deskundigen betekent dit niet per se dat Poetin de schepen zou aanvallen. Voor elke poging om de escorte-missie te dwarsbomen, schrijft Daalder, zou Rusland de eerste stap moeten zetten. Hierbij lopen de Russen het risico op een militaire confrontatie met landen die niet direct bij de oorlog betrokken zijn. „Met zijn handen vol aan Oekraïne zou Rusland er alle reden toe hebben om het conflict met anderen niet te laten escaleren”, aldus Daalder, die het risico op escalatie „gezien de enorme humanitaire nood” de moeite waard vindt.

De coalitie, stelt Stavridis, zal Rusland duidelijk moeten maken dat ze geen inmenging tolereert, maar ook dat ze niet de strijd wil aangaan met de Russische Zwarte Zee-vloot. „Moskou zal waarschijnlijk brullen, maar de kans dat het oorlogsschepen in internationale wateren zou aanvallen, is klein. Als de Russen tegen de verwachting in iets doms zouden doen, zou dat worden beantwoord met een proportioneel gebruik van geweld.”

4 De tarwe moet ook nog door de Bosporus en de Dardanellen. Zal Turkije meewerken?

Turkije verbood eind februari de doorgang van alle marineschepen. Hierbij beriep het land zich op het Verdrag van Montreux uit 1936, dat afsluiting van de Bosporus toestaat bij dreigend oorlogsgevaar. Maar volgens Daalder geldt dat oorlogsgevaar alleen bij Russische of Oekraïense schepen; marine-escortes voor humanitaire doeleinden vallen niet onder Montreux, aldus de analist. Admiraal b.d. Stavridis stelt zelfs voor om Turkije in de coalitie op te nemen.

5 Zijn er nog andere opties dan een escorte?

Nietsdoen is voor de meeste landen geen optie: de dreigende voedselcrisis is te rampzalig. Nedelcu oppert de levering van geavanceerdere moderne wapens aan Oekraïne. Rusland heeft volgens hem „enkele tientallen schepen” op de Zwarte Zee, inclusief onderzeeërs. Het moet, denkt hij, te doen zijn om deze tot zinken te brengen, zoals de Oekraïners op 14 april al deden met het Russische vlaggenschip de Moskva. „Dan is er geen blokkade meer en kunnen ze hun graanschepen er gewoon doorheen sturen.”