Kabinet erkent nu ook ‘institutioneel racisme’ bij de fiscus. Wat zijn de gevolgen?

Het kabinet draait er niet meer omheen: de Belastingdienst heeft zich schuldig gemaakt aan ‘institutioneel racisme’. Het hebben van een niet-Nederlandse nationaliteit, soms zelfs van een ‘niet-Nederlands uiterlijk’ in de ogen van een medewerker, was genoeg om te kunnen worden benadeeld bij belastingcontroles, het ontvangen van toeslagen of het starten van een onderneming.

Al vanaf het begin van de Toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders werden gedupeerd door de fraudeaanpak van de Belastingdienst, leeft het vermoeden dat de dienst zich deels laat leiden door racistische vooroordelen. Het is voor het eerst dat het kabinet ook zélf concludeert dat racisme een rol speelde bij de misstanden. „Uiterst pijnlijk”, noemt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) dat oordeel in een brief aan de Tweede Kamer.

De conclusie baseert het kabinet niet zozeer op de Toeslagenaffaire, als wel op de zogeheten Fraudesignaleringsvoorziening of FSV, beter bekend als de ‘zwarte lijst’. Op die FSV-lijst hielden diverse onderdelen van de Belastingdienst mogelijke fraudeurs bij, maar daarop belandden ook de namen van onschuldige burgers, mede vanwege hun niet-Nederlandse nationaliteit. Zij konden vervolgens uitgesloten worden van schuldsanering of anderszins in problemen komen.

De zwarte lijst was bedoeld voor intern gebruik. Pas toen RTL Nieuws en Trouw begin 2020 erover berichtten, werd het systeem uitgeschakeld. Ruim 200.000 Nederlanders waren op de lijst gezet. Het ging niet alleen om toeslagenontvangers, ook via een aangifte voor de inkomstenbelasting of als ondernemer kon je op de lijst belanden.

Niet minder pijnlijk

Van Rij spreekt bewust van ‘institutioneel racisme’. Hierbij staan niet de bedoelingen van de Belastingdienstmedewerker, maar de gevolgen voor de burger centraal. Het gaat „minder om opzet of intentie, meer om gedragingen die voortkomen uit onbewuste vooroordelen en onwetendheid,” schrijft Van Rij aan de Kamer, „wat voor de geraakte mensen natuurlijk niet minder pijnlijk is.”

De druk om institutioneel racisme te erkennen nam de afgelopen maanden toe. Maar eind maart weigerde staatssecretaris Van Rij nog te spreken van racisme. Twee nieuwe onderzoeken van PwC beschreven toen dat de Belastingdienst mensen met een bepaalde nationaliteit en een ‘daderprofiel’ op een fraudelijst had geplaatst. Zo was „giften aan moskee” een reden om iemand op de fraudelijst te plaatsen.

De staatssecretaris noemde de praktijken toen ‘discriminatoir’. Van racisme was geen sprake, zei hij: „Dat gaat om het stelselmatig en bewust vernederen van een bevolkingsgroep en dat gebeurt hier niet.” Wel noemde hij de handelswijze „moreel verwerpelijk”. Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, zei in april tegen Trouw dat Van Rij institutioneel racisme moest erkennen. „Je geeft mensen het gevoel dat zij er niet toe doen. Je moet hun pijn erkennen en herkennen.”

Met de Kamerbrief is dat dus eindelijk gebeurd. Maar wat betekent dit?

Hoogleraar bestuursrecht Bert Marseille acht het onwaarschijnlijk dat het juridische gevolgen heeft. „Op 10 december bleek uit de uitspraak van de Hoge Raad dat, als je rechtmatig een te hoge aanslag hebt gekregen, het niet uitmaakt of je onrechtmatig op de lijst bent gekomen. Het zal dus nog case-by-case moeten worden bepaald. Verder is de kans klein dat de staatssecretaris niet juridisch is geïnformeerd over wat dit zou betekenen, voordat hij het erkende.”

Fout en schuld erkennen

Dit betekent niet dat de erkentenis nutteloos is. Marseille: „Het is symbolisch, ja, maar symbolen betekenen iets. Het erkennen van de fout is het tonen van het menselijke gezicht van de Belastingdienst. Je kunt alles juridisch oplossen, maar als fout en schuld niet erkend worden, herstelt het vertrouwen nooit.” Maar, vervolgt hij, dan moet je ook de tweede stap zetten: hoe ga je ervan leren?

De Kamerbrief kondigt een „lerende aanpak” aan, vooral gericht op „bewustwording”. Discriminatie, racisme en vooroordelen moeten een plek krijgen in het cultuur- en leiderschapstraject; ethische dilemma’s en casussen van institutioneel racisme worden „in groepen”, „op alle niveaus” besproken; en aan medewerkers is gevraagd kritisch naar selectieprocessen te kijken.

Lees ookEen eindeloos slepend verhaal

De Belastingdienst zal moeten veranderen – „een soort reinigingsproces”. De staatssecretaris zegt ook dat toezicht niet „mag verkrampen”. Want: „Dat is óók niet in het belang van de burger.” Risicoselectie en risicoprofielen – het proces van bepalen bij wie extra toezicht nodig is – zijn volgens Marseille een integraal onderdeel van de Belastingdienst, dat zal dus niet verdwijnen. „Niet elk onderscheid is discriminerend wanneer er een rechtvaardigingsgrond voor is.”

Van Rij zegt dat bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit of een gift aan een moskee in de toekomst weer zal kunnen meewegen bij het selectieproces. Maar „nooit als enige criterium”. Bijvoorbeeld: „We kunnen alle giften aan kerkelijke instellingen als criterium gebruiken, maar alleen giften aan moskeeën – dat had niet mogen gebeuren.”

Concreet zal er dit kwartaal nog een kader verschijnen, waar risicoprofielen en selectieprocedures aan getoetst kunnen worden. Dit kader zal een aantal „waarborgen” vaststellen om rechtmatigheid te garanderen. Ook zal de overheid proberen de selectieprocedure transparanter te maken.

Op korte termijn zal worden gekeken wie er op de ‘zwarte lijst’ echt zijn benadeeld. Volgens de staatssecretaris gaat dat om vijf- tot vijftienduizend mensen. Die zullen gecompenseerd worden. „Daarover komt een aparte Kamerbrief in juni.”