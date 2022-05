Gouverneur Loehansk: Russische militairen dringen Sjevjerodonetsk binnen

De Russische strijdkrachten trekken vanuit de buitenwijken de stad Sjevjerodonetsk binnen, een van de laatste steden in de regio Loehansk die in Oekraïense handen is. Dat heeft de gouverneur van Loehansk Serhi Hajdaj maandag gezegd op de nationale televisie, meldt persbureau Reuters. „Helaas hebben we teleurstellend nieuws, de vijand trekt de stad binnen”, zei hij. Volgens hem zijn de gevechten in de stad „zeer hevig”.

Russische strijdkrachten zijn de noord- en zuidoostelijke delen van Sjevjerodonetsk binnengedrongen, aldus Hajdaj. Oekraïense militairen zouden de stad zondag de hele dag verdedigd hebben. „Ze gebruiken steeds weer dezelfde tactiek”, zei de gouverneur in de televisietoespraak over het Russische leger. „Ze beschieten enkele uren - drie, vier, vijf uur - achter elkaar en vallen dan aan. Degenen die aanvallen, sterven. Dan vallen ze opnieuw aan, tot ze ergens doorbreken.”

Ook de naburige stad Lysytsjansk is nog in Oekraïense handen. Inwoners worden geëvacueerd, meldt Hajdaj. De infrastructuur rondom de twee buursteden is verwoest en de wegen ernaartoe worden beschoten. Het is volgens Hajdaj nog wel mogelijk om via de hoofdwegen hulpgoederen de steden in te brengen. Beide steden telden voor de oorlog rond de honderdduizend inwoners.

Lees ook: Russen hebben Loehansk bijna geheel in handen

Afgezien van de twee grote steden is heel de Oost-Oekraïense regio Loehansk in handen van de Russen. In Loehansk hebben een miljoen mensen volgens de gouverneur al geen toegang meer tot water en gas. Vóór de oorlog woonden ruim 2,1 miljoen mensen in de hele regio.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Gouverneur Loehansk: Russische strijdkrachten dringen Sjevjerodonetsk binnen