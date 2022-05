GasTerra krijgt voorlopig geen gas meer van Gazprom

Het Nederlandse gashandelsbedrijf GasTerra krijgt vanaf komende dinsdag geen aardgas meer geleverd door het Russische Gazprom. GasTerra maakte maandag bekend niet in te willen gaan op „de eenzijdige betalingseisen” van het Russische staatsbedrijf.

GasTerra zou dit jaar nog tot 31 oktober 2 miljard kubieke meter gas geleverd krijgen uit Rusland, wat ongeveer gelijkstaat aan zo’n 5 procent van de jaarlijkse behoefte van Nederland. Directe gevolgen heeft de leveringsstop voor Nederland niet, omdat GasTerra al rekening hield met deze mogelijkheid. Het handelsbedrijf, dat eigendom is van de Nederlandse staat (voor 50 procent; Shell en Exxon Mobile bezitten elk 25 procent) zegt al op de stap van Gazprom te hebben geanticipeerd door elders gas in te kopen.

Twee maanden geleden vaardigde president Poetin het decreet uit dat Russisch gas voortaan in roebels moet worden betaald. GasTerra weigert dat omdat dit mogelijk een schending van de EU-sancties zou betekenen. Ook zegt het handelsbedrijf dat er „te veel financiële en operationele risico’s kleven aan de vereiste betalingsroute”. GasTerra levert aan binnen- en buitenlandse grootverbruikers zoals energiebedrijven en industrie.

Een woordvoerder van Gasunie benadrukt dat het opgezegde contract „geen gevolgen heeft voor de leveringszekerheid” in Nederland. Ook minister Rob Jetten (Energie, D66) stelt in een tweet dat het besluit van GasTerra „geen gevolgen heeft voor de fysieke levering” aan huishoudens en „naar verwachting” ook niet voor de levering aan het Nederlandse bedrijfsleven. „Het kabinet blijft de situatie de komende tijd echter nauwlettend in de gaten houden”, stelt de bewindsman.

Olie belangrijker voor Poetin

Vorige maand maakte Jetten plannen bekend waardoor Nederland aan het eind van dit jaar geen Russisch gas meer nodig heeft. Dat wordt mogelijk door meer energie te besparen en meer gas uit andere landen te importeren. Nederland is voor circa 15 procent van zijn gasbehoefte nog afhankelijk van Russisch gas.

Volgens gasexpert Jilles van den Beukel komt het besluit van Gazprom niet onverwacht en zijn de gevolgen te overzien. „Je ziet de prijs van gas ook niet erg reageren. Maar de stap maakt wel deel uit van een structurele ontwikkeling. De leveranties aan relatief kleine landen als Finland en Bulgarije en nu ook Nederland worden geleidelijk gestaakt en Duitsland en Italië blijven nog buiten schot.”

Volgens Van den Beukel wordt de gasstroom uit Rusland op deze manier steeds kleiner. „De inkomsten uit olie zijn voor Poetin veel belangrijker, terwijl voor Europa de gasleveranties juist crucialer zijn.”

Niet al het gas dat in Nederland komt loopt via GasTerra. Bedrijven kunnen ook direct zaken doen met (dochters van) Gazprom. Van energiebedrijf Eneco is bijvoorbeeld bekend dat het gas betrekt via dochter Wingas. Een woordvoerder benadrukt dat aan dit contract niets is gewijzigd en dat de leveranties in euro’s worden afgerekend.