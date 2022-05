Je telefoon pakken tijdens een verloren moment; jarenlang vond ik dit sociaal geaccepteerd gedrag. Sinds kort schaam ik me ervoor. Niet omdat ik een oertijdmodel à la Rutte heb. Nee, ik erger me aan de behoefte om mezelf bij een ongemakkelijk moment direct af te leiden met een scherm.

Te vroeg voor een afspraak? Meteen dat gevoel wegnemen van ‘ik sta hier in mijn eentje’ door iets op de telefoon te doen. Metro nog niet gearriveerd? God verhoede dat ik me een ogenblik verveel.

Die kromgebogen houding, een duim die over het scherm vliegt, blauw licht in de bakkes. Een junkie, overgeleverd aan advertentiebedrijven die verslavende apps maken. Schaarse aandacht als betaalmiddel voor een shot dopamine. Het staat zielig, zo op het perron. Ja, daar past schaamte.

Goed dat verantwoordelijke burgers elkaar hier op beginnen aan te spreken. Laatst nog, ik zat in de avondzon op de camping. Vogelgefluit op de achtergrond. Slok wijn, boekje lezen. Toch even een blik op de telefoon. De buurvrouw van drie tenten verderop loopt langs. „Zit je nou weer op je telefoon jongen?” Meteen een afkeurende tsssk erachteraan. Verdediging overwogen, maar ze pakte door. „Je lijkt m’n dochter wel.”

Hoe blijft deze schaamte mij en anderen bespaard?

Het voornemen uitspreken om minder naar de mobiel te grijpen, is niet genoeg. De oorlog tussen de verslavende werking van de telefoon en mijn streven om hier weerstand aan te bieden duurt inmiddels veertien jaar. De meeste veldslagen heb ik verloren. Het vermijden van een treffen werkt soms, door de telefoon niet op het lijf te dragen. Dan kan ik ’m zo een paar uur vergeten.

Maar in deze strijd getuigt het van grenzeloze zelfoverschatting om te verwachten in je eentje het hoofd te kunnen bieden aan honderden product managers die in Silicon Valley en andere hubs bedenken hoe ze je nu weer kunnen teruglokken.

Capitulatie is een mogelijkheid. Door net als de premier een oude Nokia te gebruiken. Niet echt een houdbare strategie. Probeer maar eens soepel mee te draaien in de samenleving zonder smartphone – het wordt steeds ingewikkelder. Ook als je geen sms’jes voor het landsbelang hoeft te bewaren.

Het antwoord ligt denk ik in de confrontatie met wat er achter de verslaving schuilgaat. De Britse schrijver Oliver Burkeman doet een oproep in zijn boek 4000 weken. Je tijd op aarde en hoe ermee om te gaan. Ga verveling niet uit de weg, schrijft hij.

Bij verveling „loop je aan tegen het besef dat je greep op de tijd beperkt is.” „Je moet je er eerlijk rekenschap van geven dat je nu, op dit ogenblik, deze ervaring meemaakt. Je moet je verzoenen met het besef dat dit het is.” Niet meteen afleiding zoeken op Instagram, maar accepteren dat verveling ongemakkelijk is, geeft een „nuchter gevoel van vrijheid”. „De paradoxale beloning voor het aanvaarden van de beperkingen die de werkelijkheid met zich meebrengt is dat ze meteen niet meer zo beklemmend aanvoelen.” Dat wentelen in verveling klinkt beter dan de vlucht. Dat klinkt als persoonlijke groei.

Op een perron tuur ik in de verte. Een moment van contemplatie tijdens een drukke dag. Het staat soeverein. Die man, die heeft genoeg aan zichzelf!

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.