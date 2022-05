‘Nederland heeft meer dan genoeg machtspartijen op zoek naar ideeën. GroenLinks is een ideeënpartij op zoek naar macht”, zo beschreef toenmalig partijleider Femke Halsema in 2006 de positie van GroenLinks in de Nederlandse politiek. Hoewel het credo binnen GroenLinks nog vaak wordt aangehaald, kiest de partijleiding het laatste decennium juist het belang van macht boven de kracht van ideeën: wat kiezers aan lijkt te spreken is vaak belangrijker dan wat we daadwerkelijk willen veranderen.

Selçuk Akinci is oud-wethouder in Breda en voormalig lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks. Femke Roosma is oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam.

Het centrale argument van de voorstanders is dat rechts alleen verslagen kan worden door een krachtenbundeling van GroenLinks en PvdA. Daarmee ontkennen zij de waardevolle Nederlandse traditie waarin het parlement plaats biedt aan een brede vertegenwoordiging van uiteenlopende visies. Dit denken versmalt het politieke spectrum tot een simpele links-rechts tegenstelling. De kiezer zit daar niet op te wachten: die kiest de laatste jaren nadrukkelijk voor méér pluriformiteit in het parlement.

De fusiewens lijkt vooral ingegeven vanuit de gedachte dat een linkse combinatie een tweestrijd met rechts kan winnen. Maar die tweestrijd bestaat niet. De partij die als winnaar uit de stembus komt, moet immers altijd een coalitie met andere partijen vormen. Zo’n coalitiestelsel laat ruimte voor kleinere, meer uitgesproken partijen om belangrijke speerpunten binnen te halen.

Lees ook: Klaver én Kuiken doen hun best het ‘F-woord’ te vermijden

Wanneer verkiezingen worden verengd tot een tweestrijd, blijven belangrijke thema’s onderbelicht. De Australische verkiezingen zijn daar een voorbeeld van. Hoewel de klimaatcrisis door veruit de meeste kiezers als meest belangrijke thema werd benoemd, hadden zowel het conservatieve blok van Liberals en Nationalisten als Labor nauwelijks aandacht voor het thema. Een zelfde scenario dreigt bij een fusie van GroenLinks en PvdA. Op thema’s als duurzaamheid, migratie en internationale samenwerking hebben de twee partijen uiteenlopende standpunten. Wanneer partijen verkiezingen proberen te versmallen tot een tweestrijd, dreigen deze wezenlijke verschillen onder het tapijt geveegd te worden. Een fusie leidt tot een verschraling van het politieke debat en tot nieuwe afsplitsingen van teleurgestelde leden en kiezers.

Aansprekende visie

Verkiezingen win je niet met fusies, maar met een aansprekende visie, het uitdragen van urgentie en enthousiasmerend leiderschap. Dat bewijzen de lokale politici van GroenLinks die, in weerwil van een matte campagne en een teleurstellende uitslag tijdens de Kamerverkiezingen, bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in veel raden hun positie hebben weten te versterken. De basis van dat succes ligt in uitgesproken linkse, progressieve en groene ideeën, in durf en consequent handelen. Als de landelijke leiding de eigen idealen serieus neemt, moet de aandacht uitgaan naar een aansprekend eigen verhaal, niet naar een intern gericht proces richting fusie.

„Alleen door samen te gaan kunnen we Nederland veranderen”, stelt Klaver. Het tegendeel is waar. Op zoek naar getalsmatige macht, verwaarloost de huidige partijleiding de eigen beginselen ten gunste van electoraal gewin. Daarmee verandert Klaver vooral zijn eigen partij in een centrumlinkse machtspartij. Het land blijft ondertussen nagenoeg hetzelfde.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven