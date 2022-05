Er stijgen meeuwen op uit het hoofd van Daidalos

Geen gebrek aan verhalen over koning Minos die een labyrint had met een Minotaurus. En ook de vlucht van Ikaros laat zich lezen in vele varianten. Over de geniale uitvinder Daidalos – die niet alleen dat beroemde labyrint bedacht, maar ook de vleugels ontwierp waarmee Ikaros te dicht langs de zon schroeide – werd veel minder geschreven. Imme Dros en John Rabou vullen die leemte en beschrijven en illustreren in De vlucht van Daidalos het leven van de geniale kunstenaar en uitvinder. Daidalos, vader van Ikaros, de man die zijn eigen neef Perdix vermoordde toen die hem met zijn uitvindingen naar de kroon stak. De man die daarom uit zijn geliefde Athene verbannen werd naar Kreta, vanwaar hij vluchtte naar Sicilië.

Verdacht van verraad

Dros, die natuurlijk gespecialiseerd is in bewerkingen van Griekse mythen voor de jeugd, heeft ervoor gekozen om het verhaal te vertellen vanuit een oude Daidalos. Hij is op Sicilië, waar hij nooit had willen zijn. ‘De koning van het enorme eiland, Kókalos, ontving me met open armen toen hij hoorde wie ik was – de beroemde beeldhouwer en uitvinder van Athene en ontwerper van het labyrint op Kreta, die op zelfgemaakte vleugels over landen en zeeën was gevlogen. Daidalos.’ Hij zal er uiteindelijk eenzaam en alleen, vol spijt en verdriet te sterven.

Terugblikkend vertelt hij over zijn leven. Hoe hij na de moord op zijn neef verbannen werd en in dienst stond van koning Minos op Kreta voor wie hij het labyrint ontwierp. Hoe Minos hem verdacht van verraad toen zijn dochter er met Theseus vandoor ging. Hoe hij uiteindelijk met zelfgefabriceerde vleugels van Kreta vluchtte met zijn zoon Ikaros, die stierf toen hij te dicht langs de zon vloog. Zelf redt Daidalos het dan tot Sicilië waar hij zichzelf schuilhoudt voor Minos maar uiteindelijk zichzelf blootgeeft door een onmogelijke opdracht op te lossen die is uitgezet om Daidalos uit de tent te lokken.

Het is jammer dat er geen verantwoording bij de tekst staat, waarin meer inzichtelijk had kunnen worden hoe Imme Dros de bijzondere levensloop van Daidalos in kaart heeft gebracht, maar duidelijk is dat ze veel verhalen heeft geraadpleegd voor deze prachtige melodieuze en glasheldere vertelling die leest alsof hij al eeuwen meegaat. Als de verliefde Ariadne, dochter van koning Minos, haar geliefde Theseus wil redden van de Minotaurus waaraan deze gevoederd zal worden, smeekt ze Daidalos om hulp die openhartig aan de lezer vertelt: ‘Ik kon Ariadne, die als klein meisje vaak met Ikaros in mijn werkkamer had zitten spelen moeilijk iets weigeren.’ Met dit soort zinnen, vol maar al te menselijke emotie, maakt Dros dit verhaal mooi invoelbaar.

Kunstig bewerkt

Grappig is dat Daidalos ‘kunstig bewerkt’ betekent en dat is precies wat dit boek is, zowel in tekst als beeld. De illustraties zijn realistisch en surrealistisch tegelijk en voeren soms wel over twee bladzijden. John Rabou, jarenlang hoftekenaar van het Land van Ooit, verzorgde paginagrote portretten van Daidalos, waar telkens op de plek van de hersenen de plannen en uitvindingen getekend zijn van de beroemde bouwmeester. Ze geven op originele wijze een samenvatting van wat je gelezen hebt. Als Daidalos bijvoorbeeld begint te denken over de vleugels van Ikaros, stijgen er meeuwen op uit zijn hoofd, waar dat bij zijn ontwerp van het labyrint een gangenstelsel was. Het zijn prachtige illustraties bij een vertelling die een bijzonder, maar onderbelicht figuur volop in de schijnwerpers zet.