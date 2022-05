Er schort veel aan het Turks van de examenmakers

Voordat ik aan het vwo-examen Turks begon, las ik ergens dat dit examen onder leerlingen met een Turkse achtergrond steeds populairder wordt. Immers, waarom zou je de kans laten schieten dankzij de kennis van je moedertaal je gemiddelde examencijfer op te krikken? Nu heb ik het examen gemaakt en weet intussen wat de leerlingen hebben moeten opofferen voor dat voordeeltje: de liefde voor de moedertaal.

Erdal Balci is schrijver en columnist. Hij was ongeveer elf jaar oud toen hij van Turkije naar Utrecht verhuisde. Hij deed eerst een jaar een taalschool en daarna de mavo en havo.

Het examen bestaat uit tien teksten die de leerlingen moeten begrijpen en duiden. En bij het eerste verhaal al worden de ‘wakkere’ leerlingen, die voor de verandering eens wilden profiteren van hun afkomst, geconfronteerd met de bittere werkelijkheid van een verschrikkelijk slecht vertaalde, stroef en lelijk lopende tekst over de manipulatieve media en reclame.

Dat er veel schort aan het Turks van de makers van het examen blijkt ook uit de vraagstelling die losstaat van de teksten. Zo is van het woord ‘stuk’, in het Nederlands een synoniem voor verhaal en tekst, in het Turks parca gemaakt. In het Turks is parca een stuk vlees, een stuk brood, maar nooit een tekst.

De vele slordigheden en de ontelbare kromme zinnen, die in alle vertaalde teksten blijven terugkomen, zijn extra jammer omdat het Turks met zijn zeldzame, wiskundige grammatica en zijn historische veelkleurigheid beter verdient.

Een glimp van de schoonheid van de taal krijgen we te zien in sommige stukjes die van de hand van Turkse schrijvers zijn. Het is dan ook aan die paar verhalen te danken dat de examenkandidaat enigszins op adem komt en krachten verzamelt om naar de volgende vertoning van de taalkundige lelijkheid te gaan.

Ik weet niet hoe het met de leerlingen was, zelf heb ik flink wat stukjes overgeslagen, in de hoop dat de makers van het examen ons wat voorbeelden gingen gunnen van de taal van grote schrijvers, dichters, troubadours en liedjesschrijvers.

Deels werd mijn hoop beantwoord in de allerlaatste tekst. Vier schrijvers worden daar aan het woord gelaten over de stad Istanbul. Spijtig dat ook in de selectie van deze teksten is gekozen voor schrijvers die veel te lang geleden hebben geschreven om iets van vreugde op te wekken bij de Nederlands-Turkse leerlingen van nu.

Als schrijver die in een ver verleden ook in het Turks een roman heeft gepubliceerd, zou ik willen zeggen aan de leerlingen die van plan zijn om de komende jaren bij het examen ook te profiteren van de kennis van hun moedertaal: het is het niet waard. Zet je liefde voor het Turks niet op het spel. Luister naar de teksten van Sezen Aksu, lees Nazim Hikmet, geniet van je moedertaal en doe gewoon iets meer je best met de andere vakken om je gemiddelde op te krikken.