Hoge korting op Duitse treinkaartjes én op benzine

Vanaf woensdag kun je vanaf Bad Bentheim, net over de grens bij Enschede, voor slechts 9 euro naar Dresden treinen, een reis van tien uur. Of, in dezelfde tijdspanne, naar het eiland Rügen in de Oostzee. Want iedereen kan per 1 juni in heel Duitsland onbeperkt met regionale treinen, bussen, trams en metro reizen voor dit minieme bedrag.

De actie, een soort Duitse tienertoer voor alle leeftijden, duurt drie maanden en is in het leven geroepen om Duitse burgers ertoe te bewegen minder de auto te nemen en vaker de trein of bus, om zo brandstof te besparen.

Bestuurders in vakantieregio’s vrezen te worden overspoeld met dagjesmensen. Op sociale media wordt met name gefantaseerd over de uitwerking van de actie op het eiland Sylt, normaal gesproken een bestemming voor Aperol-Spritz-en-oesters publiek, waar nu drommen mensen met het goedkope treinkaartje in de hand de rust zouden komen verstoren. „We zijn geenszins in paniek”, zo zag burgemeester Nikolas Häckel van Sylt zich genoodzaakt de mensen gerust te stellen in dagblad Die Welt.

Het 9-euro-kaartje is bedacht binnen de coalitie in reactie op het plan van de liberale coalitiepartner FDP, die een ‘Tankrabatt’ bepleitte. Die korting aan de pomp gaat eveneens in op 1 juni en duurt ook drie maanden: benzine wordt gedurende die periode 35,2 cent goedkoper, diesel 16,7 cent. Met de korting wil de regering de Duitse automobilist tegemoet komen nu als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland de brandstofprijzen zo hoog zijn. De afgelopen dagen stegen de prijzen in Duitsland nog eens fors; in Berlijn kostte een liter benzine maandag 2,13 euro.

De Groenen in de coalitie van kanselier Olaf Scholz wilden niet alleen automobilisten ondersteunen maar ook diegenen die met het openbaar vervoer reizen, en bovendien meer mensen bewegen om met het ov naar hun werk of studie te reizen.

De 9-euro-actie ontstond na enigszins willekeurige afwegingen: in Wenen kost een jaarabonnement voor het ov 365 euro per jaar, dus één euro per dag. In het Duitse debat over betaalbaar ov wordt dat voorbeeld vaak aangehaald. In Berlijn, bijvoorbeeld, kost een maandabonnement rond de 80 euro. Naar Weens voorbeeld werd eerst gedacht aan een 90-euro abonnement voor drie maanden, dus ook één euro per dag, maar dat werd te veel gevonden, en toen werd het 9 euro per maand, gedurende drie maanden.

‘Historische’ kaartverkoop

De bedenkers dachten eerst dat het goedkope abonnement alleen voor de eigen regiovervoerder zou moeten gelden. Maar in enkele deelstaten zijn iedere paar kilometer andere aanbieders aan bod, en zo werd het onontkoombaar dat heel Duitsland te bereizen zou zijn met het kaartje. Daarmee werd het abonnement wel érg goedkoop, en de prijs voor de deelstaten, die zelf moeten bijdragen, wel erg hoog. Het plan van het 9 euro kaartje was alleen al zo veel besproken en er waren al zoveel verwachtingen gewekt, dat de verkeersministers van de deelstaten toch overstag moesten.

Vorige week, toen de kaartjes in de verkoop gingen, noemde een woordvoerder van de Deutsche Bahn de toestroom van klanten „historisch”. Een woordvoerder van de Berlijnse vervoerder BVG zei maandagmiddag al 450.000 9-euro-kaartjes te hebben verkocht in tien dagen.

Naast enthousiaste reizigers bestaat ook kritiek op het plan. Dat de korting nu juist in de zomermaanden geldt, leidt ertoe dat de reizigers uitstapjes naar zomerse bestemmingen maken, en niet per se de trein naar het werk zullen proberen, laat staan dat zo vaak doen dat het een gwoonte wordt. Op de korting bij het tankstation valt ook een en ander af te dingen. Een drietal economen berekende dat een Europese korting van 20 cent per liter brandstof ertoe zou leiden dat Rusland per dag 11 miljoen meer zou verdienen, omdat er in totaal veel meer getankt zou worden. Beter zou zijn om direct geld over te maken naar de burger, stelden ze.

Bovendien is de FDP nog altijd niet bereid een snelheidslimiet op de autosnelweg in te voeren, wat met oog op brandstofbesparing ook veel effect zou hebben. Volgens critici wordt het automobilisten nu alleen maar aantrekkelijker gemaakt om te rijden. Lagere inkomens zouden voor de stijgende prijzen gecompenseerd moeten worden, en niet iedereen evenveel.