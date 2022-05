De ‘menselijke maat’ lijkt in te dalen bij de rechter

Heeft de hoogste bestuursrechter geleerd van de Toeslagenaffaire? Sinds vorig jaar passeren er regelmatig uitspraken die opmerkelijk streng zijn voor de overheid en begripvol, soms zelfs royaal, voor de burger. Zou het een trend zijn of is het toeval?

Adrie Tilburg, advocaat in Spijkenisse boekte onlangs een „erg mooi vonnis” in Den Haag. De Raad van State keurde terugvordering van een studielening voor een verplichte inburgeringscursus principieel af. Vergelijkbaar met toeslagen waar ouders na een kleine fout ook hoge bedragen moesten terugbetalen.

Advocaat Tilburg vermoedt dat de „menselijke maat” inderdaad is „ingedaald”. Maar tegelijk zegt hij niet genoeg bij de Raad van State te procederen om harde conclusies te kunnen trekken. Hooguit was er op deze zitting een andere stemming dan voor de Toeslagenaffaire. Enige tijd geleden probeerde hij nog namens een mbo-opleiding een verklaring omtrent het gedrag (vog) voor een scholier te veroveren, essentieel voor een stageplek. Ooit stal zij een lipstick bij Kruidvat, wat een strafblad opleverde. Dan krijg je dus géén vog. De vog-zaak verloor hij. Tilburg vond de zitting toen streng en stug, terwijl bij de studielening de houding vriendelijker was.

Die keer verdedigde hij een postbode die ten slotte een vrijstelling kreeg voor z’n inburgeringsexamen binnen de verplichte drie jaar. De man was vijf maal voor spreekvaardigheid gezakt. Voor de vier andere vakken had hij voldoendes. Dat vond de minister genoeg. Maar de studielening van 10.000 euro, dié moest terugbetaald worden, betoogde de staat bij de rechter. Ja, zo help je startende migranten dus meteen de schulden in, zegt Tilburg. Zijn cliënt leeft met vrouw en kind van 1.450 euro per maand.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vond dat een voorbeeld van het „onnodig moeilijk maken” van inburgering. Bovendien mag de minister van de wet zo’n schuld kwijtschelden, naar evenredigheid bij bijzondere omstandigheden. Die waren hier aanwezig. De afdeling streepte de schuld door.

Dit jaar corrigeerde de afdeling al twee keer de weigering van een verklaring omtrent het gedrag voor een stage

„Als u die studieleningszaak zou zien als reactie op de Toeslagenaffaire, dan is dat misschien wel zo.” De voorzitter van de afdeling, Bart Jan van Ettekoven, wees vorige maand bij de presentatie van het jaarverslag de kwestie zelf aan. De afdeling is „door elkaar geschud”. De Toeslagenaffaire „is overal”, in vrijwel iedere zaak worden zijn staatsraden eraan herinnerd. Hij schetst een jaar van „discussie en twijfel” bij de afdeling, waarbij zaken soms pas na een jaar onderling praten rijp waren voor een uitspraak. Wanneer is het „nodig om de wet aan de kant te zetten?” In welke zaken moet de burger de helpende hand worden geboden? „We zijn nu scherper op feiten, op belangenafweging, op het belang van burgers. En kritischer op de overheid. We zijn ook minder formeel op de Algemene wet bestuursrecht en hebben meer aandacht voor het vertrouwensbeginsel en evenredigheidsbeginsel.”

Knelpuntzaken selecteren

Is dat in de praktijk al te merken? Dit jaar viel de ‘Harderwijk/Waadhoek-zaak’ op, waarin de afdeling sluitingen van drugspanden met enig vertoon liet terugdraaien door de Grote Kamer, die ad hoc wordt ingesteld voor belangrijke bestuursrechtelijke zaken. Vooral omdat burgemeesters de belangen van de soms minderjarige huisgenoten van drugshandelaren onvoldoende meewegen. Voortaan wordt er gekeken of besluiten „geschikt, noodzakelijk en evenwichtig” zijn.

Ook de vreemdelingenrechtspraak kijkt kritischer, zei Van Ettekoven. Er worden hogere eisen aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie gesteld. De vreemdelingenkamer selecteert nu op zestien criteria zogeheten „knelpuntzaken”, die apart aandacht krijgen. Als voorbeeld noemt hij de Syrische oma die van de afdeling toch naar Nederland mocht komen. Van Ettekoven geeft een lijstje mee met 23 recente uitspraken van de vreemdelingenkamer, waarin de nieuwe lijn zichtbaar zou zijn.

De Groningse hoogleraar bestuursrecht Bert Marseille zegt desgevraagd dat hij de vraag of de afdeling een nieuwe koers vaart „nog te moeilijk” vindt. Hij is één van de beste geïnformeerde onderzoekers op dit terrein. „Je kunt altijd wel een hele soepele uitspraak vinden, maar daar staat dan weer een hele strenge tegenover.” Hij denkt pas over anderhalf jaar te weten of de lijn uit de Harderwijk/Waadhoek-zaak door de afdeling écht wordt doorgezet. Anderzijds, hij ziet ook „allerlei tekenen” dat er toch iets verschuift.

Marseille checkte ter voorbereiding de recente jurisprudentie over de vog’s. Voorzitter Van Ettekoven had daar vorig jaar zelf over gezegd dat de afdeling in die zaken wellicht ook te streng oordeelde. En inderdaad, dit jaar zette de afdeling al twee keer een geweigerde vog voor een stage recht. „Ik weet niet of ze dat een jaar geleden ook zo zouden hebben gedaan”, zegt Marseille.

Baanbrekende uitspraak

Docent migratierecht Karen Geertsema in Nijmegen is wat positiever. Zij zette de kwestie vorig jaar scherp in een geruchtmakend artikel over ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht’. Ze ziet nu een langzame kentering. Maar ze waarschuwt ook voor golfbewegingen die vaker in de rechtspraak kunnen voorkomen. „Inhoudelijk gebeurt er van alles dat interessant is.” Van de zestien knelpunten die de praktijk aan de afdeling heeft aangegeven ziet ze in acht „al een baanbrekende uitspraak”. In het lijstje van 23 ziet ze ook een paar positieve veranderingen. De afdeling lijkt strenger voor de IND geworden. Wat als bewijs mag dienen, wat zorgvuldiger moet. Bij de IND is er „ook iets in beweging gezet”, zo hoort ze. In een recente uitzending van Pointer (KRO-NCRV) viel een IND-leidinggevende op die erkende dat er zaken fout lopen. Zeldzaam. De nieuwe koers van de afdeling noemt ze dapper. „Het getuigt van lef om in organisaties waar mensen al eeuwen werken” ruimte te maken voor reflectie en verandering. In 2019 is de afdeling al met de praktijk gaan praten over het hoge aantal uitspraken over vreemdelingen zónder motivering. Vroeger was dat ondenkbaar, zegt ze. Maar wat er écht nodig is, zijn structurele veranderingen. „Anders krijgen we over vijf jaar weer hetzelfde.”

Het is een punt dat ook Marseille maakt. De vreemdelingenkamer ziet hij als een „soort olietanker. Die zijn moeilijk bij te sturen.” Een rechter die nauwelijks zittingen houdt, het gros met ‘standaardoverwegingen’ afdoet en de productie vooral van de stafjuristen verwacht. Dat zijn er per vreemdelingenrechter meer dan tien. Twee keer zoveel als bij andere staatsraden. Marseille constateert wel meer openheid dan een paar jaar geleden, maar het kan beter. Hij adviseert voor de toekomst externe visitaties, net als bij universiteiten en rechtbanken. En in individuele zaken vaker advies vragen aan advocaten-generaal. Alles om het gesprek met de buitenwereld op gang te houden.

NRC-redacteur Folkert Jensma onderzoekt hier iedere maand hoe de rechtsstaat functioneert.