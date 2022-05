De man die niet wegschakelde van ‘De Uil van Minerva’ leidde NOS in verhard klimaat

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff waakte elf jaar over het meest vertrouwde nieuwsmerk van Nederland. De baas van het Journaal stopt ermee, per 1 september. NOS Nieuws groeide onder zijn leiding uit tot een organisatie die op alle denkbare platforms aanwezig is, maar zich tegelijkertijd in het straatbeeld klein maakte door de verwijdering van NOS-logo’s van busjes na aanhoudende bedreigingen en intimidatie.

In een verhard maatschappelijk klimaat werd het publiek gefinancierde nieuwsmedium in coronatijd een gemakkelijk doelwit. Met die verruwing heeft zijn terugtreden „absoluut niet” te maken, appt hij. Volgens een verklaring op de NOS-site gaat hij genieten van „nieuwe vrijheid”, nu hij dit jaar 65 wordt. Het was „buitengewoon eervol en betekenisvol. Maar ook veeleisend, kwetsbaar, en in momenten eenzaam.”

Bij de kritiek die het NOS Journaal krijgt, wordt volgens Gelauff gauw vergeten dat het Journaal vastzit aan de wetten van televisie (kort) en de maatschappelijke opdracht (onpartijdig). „Het is gewoon een samenvattende nieuwsrubriek voor een breed publiek”, zei Gelauff vorig jaar tegen NRC. En toch, vraag of het uitmaakt wie de NOS-baas is, en hij zegt: ja.

Hij noemde een voorbeeld: de overwinningstoespraak van Thierry Baudet na de zege in de Provinciale Statenverkiezingen van FVD in 2019. Gelauff brak ter plekke met de gewoonte om delen van speeches uit te zenden van de verschillende politieke kopstukken. De nieuwswaarde van een speech van een voorman die uit het relatieve niets kwam, leek hem evident. Terwijl de regisseur wilde overschakelen naar GroenLinks, ook een winnaar, maande Gelauff niet weg te schakelen bij Baudet. Zo werd bijna de volledige ‘Uil van Minerva-toespraak’ uitgezonden.

Het ressentiment tegen de NOS balde zich samen in de oprichting van een aan radicaal-rechts dienstbare opiniezender van NOS-criticus Arnold Karskens. Begin dit jaar trad diens Ongehoord Nederland toe tot het publiek bestel.

Meest vertrouwde nieuwsmerk

Tegelijkertijd is de NOS consistent het meest vertrouwde nieuwsmerk, met al jaren een 7,4 op een schaal van 1 tot 10 in de Nieuwsmonitor van het Commissariaat voor de Media. RTL Nieuws volgt op een half punt afstand.

De NOS werkt in onderzoeksdossiers samen met Nieuwsuur, dat tegenwoordig onder leiding staat van Pieter Klein. Die onthulde met het (commerciële) RTL Nieuws het grootste politiek-maatschappelijk schandaal van de afgelopen jaren, de Toeslagenaffaire, in samenwerking met Trouw. Vorig jaar viel het kabinet Rutte III hierover.

De NOS, zo stelt de recent afgezwaaide politiek duider Ron Fresen in zijn boek Acht jaar Achtuur; Leven op het Binnenhof, heeft onderschat hoe hier tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeurs met kinderopvang werden weggezet. Deels omdat het ondankbaar is achter andermans primeurs aan te rennen, volgens Fresen, maar „wellicht ook doordat we ons niet konden voorstellen dat dit op deze schaal zou kunnen gebeuren”. Zoals velen in media en politiek, schreef hij er nog bij.

Harm Taselaar, recent gestopt na ruim twintig jaar hoofdredacteurschap van het concurrerende RTL Nieuws, stelt dat Gelauff met de NOS een „heel goede, journalistiek brede organisatie” achterlaat. „Onder zijn bewind zijn er met name op digitaal gebied door de NOS mooie dingen gedaan.” Op tv is de NOS „iets te behoudend” gebleven, vindt hij: „Niet slecht, helemaal niet, maar het Journaal had wat meer kunnen swingen.”

Zelfspot

De NOS-presentatoren werden staande en wandelende anchors. Een andere, subtielere verandering die Gelauff graag zag in reportages was: neem de vraag mee. „Soms denk je als kijker: waarom stelt-ie die vraag niet? Terwijl die misschien wel gesteld is, maar drie keer hetzelfde antwoord opleverde, dus dat stoppen we er niet in, die minuut is om. Maar door vaker de vraag uit te zenden, kun je laten blijken dat er meer perspectieven zijn, andere perspectieven.” Maar, zei hij met enige zelfspot, „dat is geen majeure koerswijziging van de totale NOS-redactie”.

Het angstigste uur in zijn hoofdredacteurschap was de gijzeling in 2015 van de NOS-redactie, door een student met een – naar later bleek – gaspistool. Tarik Z. eiste zendtijd in het Journaal en werd door een medewerker naar een andere studio geleid. Terwijl het gebouw werd ontruimd nam Ron Fresen vanuit Den Haag de uitzending waar. Sinds dit incident is de beveiliging op het Mediapark in Hilversum opgeschroefd. Het dichtst in de buurt van het daadwerkelijk opeisen van zendtijd kwamen actievoerende boeren in 2019 die demonstreerden op het Mediapark.

Gelauff, die naar buiten ging om het gesprek aan te gaan, bestreed later dat hij onder druk stond om in het Journaal aandacht te schenken aan hun beklag over de in hun ogen gekleurde verslaggeving over de sector. „Boeren voor de deur, daar word je beter van. In de zin dat het ons aanmoedigt ons af te vragen wat we laten liggen”, zei hij. „Dat is wat anders dan dat je dit doet omdat je geframed wordt als staatsomroep. Wij zijn een publieke omroep, dat is echt wat anders.”

Elf jaar baas van het Journaal in vijf kwesties 20 december 2013 Het NOS journaal opent met de affaire rond de Maastrichtse burgemeester Onno Hoes in plaats van met de Fed en komt daardoor onder vuur te liggen. Gelauffs reactie leidt tot nog meer online ophef, wegens vermeend seksisme: „Het is niet zo dat onze kijkers zeggen: vrouw, kom eens uit de keuken, want de Fed is op de tv.” 29 januari 2015 Tarik Z. dringt het NOS-gebouw binnen om zendtijd op te eisen in het Journaal. Een medewerker leidt hem naar een lege studio, waar hij wordt overmeesterd. 23 oktober 2018 De NOS trekt na kritiek een artikel op haar website terug waarin de Hongaarse filantroop George Soros gekarakteriseerd werd als ‘jood met tentakels in de wereldpolitiek’. 18 december 2019 Een groep boeren houdt een lawaaidemonstratie voor de deur van de NOS op het Mediapark in een poging de Journaal-uitzending te verstoren. 15 oktober 2020 De NOS kondigt aan logo’s van satellietwagens te halen in verband met bedreigingen tijdens de werkzaamheden.