‘De groene Michelinster gaat over wat er écht toe doet’

Een groene ster voor duurzame restaurants trekt gasten. Vorig jaar deelde Michelin deze onderscheiding voor het eerst uit aan acht restaurants. Twee groene restaurants kregen maandag twee reguliere sterren: De Nieuwe Winkel in Nijmegen en Flore in Amsterdam.

„We waren afgelopen jaar nog sneller volgeboekt dan normaal”, zegt Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in Nijmegen, een restaurant dat „minder beesten, meer planten” als doel heeft en veel ingrediënten uit het voedselbos haalt. De Nieuwe Winkel stond al bekend om zijn radicale groene keuzes en kreeg vorig jaar een groene en een ‘gewone’ ster. „De groene ster past ons beter, die onderstreept waar we vanaf dag één mee bezig zijn. Als we ’m niet hadden gekregen, hadden we iets moeten uitleggen aan onze gasten.” Hij ziet in de nieuwe sterren voor Flore en De Kas een bevestiging van de groene koers van veel chefs, zei hij bij de uitreiking.

Lees hier welke restaurants maandag een of meerdere Michelinsterren kregen

Verhaal vertellen

Dit jaar kwamen er drie groene sterren bij. Michelin kijkt onder meer naar het gebruik van lokale en seizoensgebonden ingrediënten, de ecologische voetafdruk en verspilling, al specificeert de organisatie niet waar restaurants op worden afgerekend.

Ook Edwin Soumang, van restaurant One in Roermond, zag het aantal gasten mede door de groene ster na de lockdowns snel aantrekken. „Ook veel zakelijke gasten van bedrijven die zelf met duurzaamheid bezig zijn.” Hij begon ooit met een moestuin en merkt dat hij steeds verder kan gaan om zijn restaurant te verduurzamen. „We laten gasten sinds kort bij de reservering al een menu kiezen, zo oogsten we alleen wat we serveren en gooien we minder weg. Dat moet je goed uitleggen, maar dat durven we nu.”

De coronacrisis heeft bijgedragen aan de bewustwording bij gasten, denkt Luc Kusters, die bij Bolenius aan de Amsterdamse Zuidas een grote moestuin heeft. „De groene ster helpt mij het verhaal te vertellen, gasten komen er speciaal op af. De rode ster gaat ook over ego, een groene ster gaat over wat er écht toe doet.” Na dertien jaar zijn duurzamere gerechten een basisvoorwaarde en is het hele bedrijf, van schoonmaakmiddelen en verpakkingen tot verbouwingen, verduurzaamd.

De nieuwe generatie chefs heeft duidelijk een andere agenda, dat ziet Michelin ook Emile van der Staak restaurant De Nieuwe Winkel

Plantaardige boter en kaas

De introductie van de groene ster leverde vorig jaar ook kritiek op: restaurants mogen duurzaamheid op hun eigen manier invullen, een groene ster kan tot greenwashing leiden.

Van der Staak hoopt dat waar de groene ster nu nog onderscheidend is, duurzaamheid voor alle Michelin-restaurants en de beoordeling ervan normaal wordt. „De nieuwe generatie chefs heeft duidelijk een andere agenda, dat ziet Michelin ook.”

Zelf zet Van der Staak nog steeds stappen. Dat het New Yorkse Eleven Madison Park zijn drie sterren behield nadat het in één klap veganistisch werd, stimuleerde hem om over een paar weken boter en kaas door plantaardige alternatieven te vervangen. „Alles moet superlekker zijn. Boter en kaas zijn het allermoeilijkst. Als je die kan vervangen, is de rest eenvoudig.”

De horeca kampt net als andere sectoren met de naweeën van de coronapandemie, personeelstekorten en prijsstijgingen. Bolenius en De Nieuwe Winkel verhoogden hun menuprijzen dit jaar met circa 10 procent. Van der Staak zegt dat hij hiermee de gestegen kosten – „sommige producten, zoals zonnebloemolie, zijn in prijs verdubbeld” – niet kan opvangen. „Wat ik op inkoop kan besparen, gaat naar personeel.”

Maar in sommige opzichten zijn de groenere restaurants in het voordeel: groenten uit eigen tuin worden, afgezien van tuinpersoneel, niet duurder en lokale groenten zijn veelal goedkoper dan vlees en vis.

Sterrenrestaurants – Bolenius en One hebben ook één ster – hebben bovendien de indruk dat gasten in het hogere segment nog veel te besteden hebben. „Veel mensen lijken te compenseren wat ze tijdens de lockdowns gemist hebben. Ze hebben lang gewacht en hebben nu best wat over voor een mooie ervaring”, zegt Van der Staak. Ook Kusters zegt er baat bij te hebben dat hij met Bolenius aan de bovenkant van de markt zit. „Gasten kiezen bewuster en zijn bereid te betalen voor duurzaamheid.”

Lees ook: Michelin: een ‘sterrentent’ hoeft niet duur, chic en stijf te zijn