De gemeente weet niet altijd wat je huis precies waard is

Gemeenten sturen iedere huizenbezitter jaarlijks bericht over de waarde van zijn pand. Deze WOZ-beschikking (waardering onroerende zaken) betreft de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. Die gebruiken gemeente en waterschap bij de vaststelling van de lokale belastingen.

Via het ‘eigenwoningforfait’ – een percentage van de woningwaarde dat opgeteld wordt bij het belastbare inkomen – werkt de WOZ ook door in de inkomstenbelasting. Elke 10.000 euro dat de waardering hoger uitkomt, leidt per jaar tot zo’n 40 à 55 euro extra belasting.

Als de WOZ niet klopt, komt dit vaak doordat de gemeente verkeerde aannames heeft gedaan, weet Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl. Denk aan een te hoge inschatting van de grootte van een woning, of aan een slechtere staat van onderhoud – waardoor de eigenaar te hoog wordt aangeslagen. „Als bijna een heel blok appartementen dubbel glas en een cv-ketel heeft en één woning in dat blok niet, dan is er een kans dat de WOZ-waarde van die woning niet klopt.”

Bezwaar

Volgens de Waarderingskamer, die toeziet op de waardevaststelling, wordt per jaar voor een paar procent van alle woningen in Nederland bezwaar gemaakt. Voor de WOZ-waardes die in 2020 werden vastgesteld, gebeurde dit zo’n 98.000 keer met succes. De gemiddelde verlaging van de waarde bedroeg 30.396 euro, of 9,2 procent.

Abrahamse denkt dat het aantal huizen dat in werkelijkheid te hoog is gewaardeerd, een stuk hoger ligt dan het aantal bezwaren. Het zou zelfs voor een vijfde van alle woningen kunnen gelden. Hij raadt huizenbezitters daarom aan elk jaar op internet een check te doen.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft bijvoorbeeld een rekenhulp die de waardering vergelijkt met verkoopcijfers van vergelijkbare huizen. Als daaruit blijkt dat de waardering te hoog is, kunnen eigenaren hun WOZ voorleggen aan een externe partij waar de vereniging mee samenwerkt, WOZ-Consultants.

Verhoging WOZ en huurders De WOZ-waarde speelt sinds een paar jaar een rol bij de bepaling van de maximale huur van een sociale huurwoning. Hoe hoger de waardering, hoe meer punten een woning krijgt, hoe hoger de huur. Huurders krijgen daarom ook een WOZ-beslissing van de gemeente waar zij bezwaar tegen kunnen maken als ze denken dat die te hoog is. Het puntensysteem geldt alleen voor sociale huurwoningen. Dit zijn woningen waarvan de huur volgens de puntentelling niet hoger dan 763 euro per maand mag zijn. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze grens< omhoog gaat. Daardoor wordt de WOZ voor meer huurders belangrijk.

Voordat dit bureau stappen onderneemt, schat het eerst de kans op succes in, vertelt Tjalling Letterie van de VEH. „Ze zijn vrij voorzichtig. Ze wijzen dit jaar ongeveer 60 procent van de aanvragen af.” Net als bij veel andere partijen gebeurt dit op no-cure-no-paybasis. Als het bezwaar slaagt, krijgt het bureau een vergoeding van de gemeente.

Inmiddels dienen bureaus als WOZ-Consultants bijna de helft van de WOZ-bezwaren in. Dat leidt tot kritiek bij gemeenten. De bureaus zouden veel met standaard bezwaarformulieren werken en altijd een hoorzitting aanvragen, wat de werkdruk bij gemeenten verhoogt. Ook zouden de kosten niet meer in verhouding staan tot de belastingbesparing voor burgers.

De VEH ziet het belang om kosten en baten in balans te houden; uiteindelijk werkt ook de gemeente met publiek geld. Tegelijk vindt de vereniging het belangrijk dat de bureaus ondersteuning bieden aan groepen die niet zelf bezwaar kunnen of willen maken. Letterie wijst erop dat er altijd de optie is om niet formeel bezwaar te maken, maar de gemeente telefonisch te vragen nog eens naar de taxatie te kijken.

Waardering verlagen

Als het lukt de waardering te verlagen, heeft dit ook in volgende jaren effect. Letterie: „Gemeenten zijn dan wat kritischer geworden op hun eigen waardering. Ieder jaar staat op zich, maar zeker bij structurele fouten als verkeerde objectkenmerken werkt een bezwaar langer door.”

Uit een enquête onder gebruikers van Kadasterdata.nl bleek dat Groningers hun WOZ het meest checken en Friezen het minst. „Als je in een aardbevingsgebied in Groningen woont, zul je eerder controleren of het goed is gedaan. In Friesland zijn de woningprijzen in 2020 extreem hard gestegen. Dat zal daar algemeen bekend zijn, waardoor mensen sneller geneigd zijn om aan te nemen dat de stijging van de WOZ-waarde klopt”, verklaart Abrahamse.

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat als de huizenprijzen hard stijgen, de WOZ achterblijft. Dit is nu in heel Nederland te zien, legt Letterie van de VEH uit. „Stel: de gemeente kijkt bij de waardebepaling voor begin 2021 naar drie verkopen uit het najaar van 2020. De prijzen zijn in de tussentijd dan in sommige gemeenten alweer met 10 procent gestegen.”

Dat heeft geleid tot een daling in het aantal bezwaren. In 2019 kwam zes op de tien aanvragen nog langs de selectie van de WOZ-partner van de VEH en vier op de tien niet. Inmiddels is dat omgekeerd. Als aan de prijsstijging een einde komt, zal dat veranderen, verwacht Letterie. „Stel dat de markt op z’n top is en er komt een prijsdaling, dan krijgen we de omgekeerde situatie.”

Bezwaar Erfbelasting besparen Voor erfgenamen van vastgoed leidt een te hoge WOZ-waarde tot duizenden euro’s extra erfbelasting. Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl: „De erfbelasting is voor kinderen 10 tot 20 procent. Stel, iemand erft een woning zonder hypotheek van vijf ton. Als die vijf ton eigenlijk 4,5 ton moet zijn, scheelt dat tienduizend euro aan belasting.” Bij overlijden kunnen de erfgenamen kiezen welke waarde ze gebruiken. Ze kunnen de WOZ nemen van het jaar vóór overlijden of van het jaar van het overlijden. Als iemand overlijdt in 2022, maar de aangifte voor de erfbelasting wordt pas in 2023 gedaan, dan kunnen erfgenamen de WOZ-waarde gebruiken die in 2022 of in 2023 is gestuurd. Dit is dan de waarde per 1 januari 2021 of 1 januari 2022. Er geldt een bezwaarperiode van zes weken. Is die al verstreken omdat het overlijden later in het jaar was, dan kan nog steeds bezwaar worden gemaakt. Erfgenamen moeten daarvoor vragen om een nieuwe WOZ-beschikking. Als ze die hebben ontvangen, start een nieuwe bezwaartermijn. Zijn er meer erfgenamen, dan is het belangrijk duidelijk aan te geven namens wie het bezwaar is ingediend. Erfgenamen kunnen dat apart doen of samen, maar als ze het samen doen, moeten alle erfgenamen daarvoor nog een machtiging geven.