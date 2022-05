Aantal wachtende patiënten wordt niet kleiner

De samenleving draait als vanouds, ziekenhuizen doen dat niet. Nog altijd wachten 100.000 tot 120.000 meer mensen op een operatie dan vóór de pandemie het geval was. En dat aantal daalt niet meer sinds maart, waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag.

Veel operatiekamers van ziekenhuizen zijn nog altijd buiten gebruik.

Er is geen personeel voor: verpleegkundigen zijn langdurig uitgevallen door overbelasting, of helemaal uit de zorg vertrokken.

De NZa publiceerde maandag de Monitor toegankelijkheid van Zorg. Daaruit blijkt dat de wachttijden per regio flink verschillen. Sommige zorgaanbieders zeggen méér mensen te kunnen helpen als hun dat gevraagd wordt. Het lijkt erop dat sommige patiënten onnodig lang op een ingreep wachten. Lang op de wachtlijst staan kan veel pijn en ongemak betekenen en leidt soms tot een hogere kans op complicaties.

De NZa schrijft het „van groot belang” te vinden dat ziekenhuizen met te lange wachttijden „de samenwerking met andere ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met kortere wachttijden opzoeken”.

Lees ook: Voor Nelly werd het wachten op haar nieuwe heup ‘hels’

Geen plek op intensive care

In Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn de wachtlijsten bijvoorbeeld nagenoeg opgelost. „We zitten weer op het normale niveau”, zegt Inge de Wit, ziekenhuisbestuurder. „Ik las toevallig net dat Turkse ziekenhuizen hulp aanbieden. Zouden we niet moeten beginnen met ziekenhuizen in Nederland die nog ruimte hebben?”

Bij het Isala in Zwolle wachten bijna 7.000 mensen op een operatie door uitgestelde zorg. En het lukt het Universitair Medisch Centrum in Utrecht nog altijd niet alle urgente operaties, die officieel binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, op tijd te verrichten. Daarbij speelt mee dat bij complexere operaties plek op de intensive care beschikbaar moet zijn. En daar is vaak gebrek aan.

De meeste ziekenhuizen hebben nog flinke wachtlijsten. Zoals het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, waar 2.500 mensen op een ingreep wachten. Een jaar geleden (tijdens de pandemie) waren dat er 2.100. „Op de wachtlijst staan veel mensen die wachten op orthopedische operaties, zoals aan knieën en heupen”, zegt bestuurder Wietske Vrijland. „Daar zitten mensen tussen die al sinds het najaar wachten.”

Net als andere ziekenhuizen heeft het Maasstad last van een hoog ziekteverzuim en personeel dat de zorg de rug toe heeft gekeerd tijdens de pandemie. Opvallend genoeg ziet de NZa landelijk nog geen daling van het langdurig ziekteverzuim in de zorg, dat flink hoger is dan vóór de pandemie.

Zetten we wel alles op alles om mensen zo snel mogelijk te helpen? Paulette Timmerman directeur Zelfstandige Klinieken Nederland

Lege operatiekamers

In het academisch ziekenhuis in Maastricht waren vóór de pandemie alle twintig operatiekamers in gebruik. Deze week neemt het ziekenhuis de zeventiende operatiekamer weer in gebruik. Alle twintig weer open, dat gaat dit jaar niet meer lukken, is de verwachting. Wel wist het ziekenhuis de wachtlijst afgelopen maanden flink terug te dringen, zegt Esther Peters, directeur capaciteit. „Bijvoorbeeld door méér patiënten op een operatiekamer te plannen op een dag.”

Zelfstandige behandelklinieken – dat zijn centra waar relatief eenvoudige operaties worden gedaan – zouden meer mensen kunnen behandelen dan ze nu doen, zegt Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland. „Ik kom net bij een kliniek vandaan in Amsterdam. Daar zeiden ze: ‘Als het ons gevraagd wordt, kunnen wij extra opschalen’. Dat geldt voor veel meer klinieken. Zetten we nu in Nederland wel alles op alles om mensen zo snel mogelijk te helpen?”

Bij het verdelen van patiënten die op de wachtlijst staan voor een ingreep, hebben verzekeraars een grote rol. Zij hebben een wettelijke zorgplicht en horen te bemiddelen als het te lang duurt voor een ingreep wordt uitgevoerd. „De ene verzekeraar doet daar meer mee dan de ander, zegt ziekenhuisbestuurder De Wit. „CZ vraagt bijvoorbeeld wekelijks bij ziekenhuizen waar er ruimte is. Bij sommige andere verzekeraars speelt het veel minder.”

Buiten de eigen regio

Ziekenhuizen zeggen vaak dat patiënten niet buiten de eigen regio behandeld willen worden. „We vragen mensen die lang op de wachtlijst staan hoe het gaat en bieden ze soms aan om in andere ziekenhuizen behandeld te worden.”, zegt een woordvoerder van het Isala in Zwolle. „Veel patiënten kiezen daar niet voor, zij willen graag bij het vertrouwde gezicht van de arts blijven.”

Timmerman, van de branchevereniging van zelfstandige klinieken, bestrijdt het beeld dat patiënten niet willen reizen. „Dat kán, maar we moeten het ze wel eerst vragen. Onze ervaring is dat veel patiënten echt wel willen reizen als ze daardoor eerder geholpen worden. We kennen voorbeelden van mensen die uit Groningen naar Amsterdam kwamen voor een nieuwe heup.”

Het is niet zo dat mensen altijd zomaar elders geholpen kunnen worden, zegt Vrijland, ziekenhuisbestuurder in Rotterdam. „Niet elk ziekenhuis heeft hetzelfde profiel. Sommige zorg kan het beste door bepaalde ziekenhuizen gedaan worden.”

Ook intensief samenwerken is een optie. Chirurgen van het Maastricht UMC huren bijvoorbeeld in de zelfstandige kliniek Annadal in Maastricht operatiekamers met personeel om extra operaties te doen. Vrijdag begint ook zo’n samenwerking met een kliniek in Weert. Ook het Isala in Zwolle wijkt voor sommige behandelingen uit naar zelfstandige behandelcentra, bijvoorbeeld voor ingrepen in de plastische chirurgie en gynaecologie.