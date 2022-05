Wint in de golfwereld het grote geld of de traditie?

Het Dutch Open, zondag gewonnen door de Fransman Victor Perez, is een ruim honderd jaar oud en niet meer weg te denken instituut op de DP World Tour, het circuit met toernooien voor professionele golfers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Op dit niveau spelen Joost Luiten en Wil Besseling, de beste twee Nederlandse golfers van dit moment, bijna wekelijks. Luiten speelde op de eerste dag van het Dutch Open heel goed, maar op de daaropvolgende dagen niet. De tweevoudig winnaar van het toernooi eindigde nog net in de top-50.

Over anderhalve week speelt Luiten een toernooi in Zweden en niet op de Centurion Golf Club in Londen, waar tegelijkertijd de LIV Golf International Series worden afgetrapt. Dit nieuwe initiatief, gepromoot door de Australische oud-speler Greg Norman in zijn rol als ceo, wordt met veel geld uit Saoedi-Arabië gefinancierd. Om een vergelijking te maken: aan het Dutch Open deden 156 golfers mee voor een totaal prijzengeld van twee miljoen dollar. In Londen verdelen 48 spelers 25 miljoen dollar.

Geld is de grootste en enige magneet van LIV, want spelers kunnen er geen punten voor de wereldranglijst verdienen en lopen bij deelname zelfs het risico voor de meest prestigieuze toernooien te worden uitgesloten. De LIV Series worden namelijk door de DP World Tour én de Amerikaanse PGA Tour, het circuit waarop de allerbeste golfers tegen elkaar spelen, als een vijandige concurrent en een bedreiging beschouwd. Beide tours lijken op social media vooralsnog op de steun van het grootste deel van de golffans te kunnen rekenen.

‘Bloedgeld’

De tourspelers, die verlekkerd over de voorgehangen gouden worst hebben gesproken en stuk voor stuk al multimiljonair zijn, worden versleten voor geldwolven. Bovendien wordt het mensenrechtenschendende regime van Saoedi-Arabië ook bij de discussie betrokken. Geld uit Saoedi-Arabië is ‘bloedgeld’. Vorig maand kregen de spelers op beide tours een memo van de directie. Wie zich laat verleiden door de Saoedi’s kan rekenen op sancties, was zo’n beetje de boodschap. Twee weken terug werden door beide tours de eerste verzoeken van spelers om mee te mogen doen in Londen afgewezen.

Luiten moet het allemaal nog zien. Greg Norman heeft de eerste honderd spelers van de wereldranglijst benaderd en zo hoog staat de winnaar van zes toernooien op de DP World Tour al enige tijd niet meer. Mocht de uitnodiging nog komen, dan slaat de 36-jarige Luiten die niet bij voorbaat af. „Dit is mijn beroep en als er dan een nieuwe partij komt die misschien wel tien keer zoveel betaalt dan dat ik nu kan verdienen, is het wel iets om te overwegen. Geen makkelijke overweging, want op de huidige tour heb ik veel succes gehad. Ik heb ook veel aan ze te danken. Maar de hele wereld draait om geld.”

De DP World Tour, met een naamsponsor uit Dubai, is ook niet helemaal vies van Arabisch geld. De afgelopen jaren stond een toernooi in Saoedi-Arabië op de kalender. Met veel geld werden daar de wereldtoppers uit Amerika naartoe gehaald. Dat maakt het voor golfers zoals Luiten ook weer interessant om mee te doen, want dan zijn er meer wereldranglijstpunten en geld te verdienen. „Ik snap best dat daar kritiek op is, maar we spelen ook al jaren in Qatar en China. Dat zijn ook niet de beste landen. Ik wil me als speler niet mengen in het politieke spel.”

De Fransman Victor Perez (met pet) won zondag het Dutch Open. Foto Sander Koning/ANP

Een pact van twee tours

Onder collega’s is de Saoedische revolutie zeker een gespreksonderwerp, zegt Luiten. Een aantal spelers van naam houdt zich wijselijk stil als het gaat om de vraag of ze straks op de Centurion Club, op korte afstand van het hoofdkantoor van de DP World Tour, hun opwachting zullen maken. Waar anderen, zoals Rory McIlroy, Dustin Johnson en Justin Thomas, wel hun steun en commitment aan de PGA Tour en DP World Tour en aversie tegen de LIV Series hebben uitgesproken. De DP World Tour is volgens Luiten bang dat de tv-rechten niks meer waard zijn als veel toppers overlopen. „Dat is hun grootste inkomstenbron en als dat gebeurt, hebben ze een groot probleem.”

Daarom hebben de twee grote tours samen een pact gesloten, zegt Daan Slooter, toernooidirecteur van het Dutch Open. „De PGA Tour helpt zijn Europese broertje, want ze zijn zelf gebaat bij een sterke tour in Europa. Dankzij die steun hebben bijvoorbeeld alle toernooien op de DP World Tour nu minimaal twee miljoen dollar als prijzengeld. Wij ook.”

Luiten: „De DP World Tour heeft de rechten van de Ryder Cup, dat is voor de PGA Tour weer interessant en een moneyship dat binnenvaart. Maar als de Ryder Cup minder interessant wordt om naar te kijken, raakt dat beide tours.”

De tijd zal het leren, zegt Slooter. „Tot nu toe is het veel lucht en is het wachten op het eerste toernooi. Misschien wordt dat wel een afgang en is de discussie zo voorbij.”

„Maar wat als het een succes wordt?”, stelt Luiten. „Dan kun je het over een tijdje niet meer maken om geen wereldranglijstpunten aan die toernooien toe te kennen. Ik ben meer een voorstander van samenwerken dan elkaar tegenwerken.”

De Nederlandse spelers, die nu een inkomen bij elkaar slaan op de DP World Tour, moeten hopen dat alles bij het oude blijft. Slooter verwacht niet dat voor jong talent straks ook geld de voornaamste drijfveer wordt. „Die hebben de droom om de records van Tiger Woods uit de boeken te spelen en dat kan niet als je niet aan majors kunt meedoen. Voorlopig moet die nieuwe tour het hebben van spelers die een geweldige carrière hebben gehad en nu voor hun diensten nog even goed beloond willen worden.”