VN-commissaris in China verkiest diplomatieke toon boven kritiek

Onmogelijk, zo was het bezoek van VN-Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet aan China in meerdere opzichten te noemen. Eerst was de reis jarenlang onmogelijk omdat China de zaak traineerde. En toen Bachelet zaterdag na een zesdaagse tour door het land een online persconferentie gaf in Guangzhou, bleek het voor haar onmogelijk om de door velen gewenste kritische toon te vinden.

Gevluchte leden van de in China vervolgde Oeigoerse minderheid en mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International hadden vooraf gewaarschuwd dat Bachelet rechtstreeks in een Chinese propagandafuik zou lopen als ze überhaupt zou gaan. China zal met complimenten aan de haal gaan en kritiek op de mensenrechtensituatie negeren, ontkennen of verdraaien, voorspelden zij.

Bovendien zou Bachelet er op kunnen rekenen dat ze uitsluitend een glimp van een opgepoetste werkelijkheid te zien zou krijgen bij haar tweedaagse bezoek aan Xinjiang, de regio waar Oeigoeren en andere islamitische minderheden via intimidatie en geweld worden gedwongen hun cultuur te verruilen voor die van de Han-Chinese meerderheid.

Volgens de regering in Beijing zijn de kampen nodig om moslimradicalisme onder de Oeigoeren te bestrijden. In werkelijkheid worden Oeigoeren al om de minste islamitische uiting – zoals het weigeren van alcohol of varkensvlees – opgesloten. Vaak is er ook geen aanwijsbare reden voor hun detentie.

Toneelstuk

China regisseert een bezoek aan Xinjiang als een toneelstuk, weten de mensenrechtenorganisaties. Door er aan mee te doen zou Bachelet de situatie legitimeren.

Voor deze critici is de reis precies zo verlopen als ze hadden gevreesd. „De belangrijkste mensenrechtendiplomaat ter wereld is er zojuist niet in geslaagd de op één na machtigste regering op aarde ter verantwoordling te roepen over misdaden die tot de ernstigste onder de internationale mensenrechtenwetgeving behoren”, zei de Chinadirecteur van Human Rights Watch na de persconferentietegen newssite Politico.

Bachelet had daarin de situatie in Xinjiang niet veroordeeld. In plaats daarvan meldde ze dat ze haar „zorgen had geuit” en China had gevraagd om het volledige contraterrorismebeleid te evalueren en het in lijn te brengen met internationale standaarden. Tegen de Oeigoeren die haar vooraf hadden gevraagd om hun verdwenen familieleden ter sprake te brengen zei ze dat ze „sommige kwesties” heeft besproken en navraag zal blijven doen.

De mensenrechtencommissaris benadrukte dat haar bezoek „géén onderzoek” was, maar „een gelegenheid om rechtstreeks over mensenrechten te discussiëren met China’s hoogste leiders”, en zo „de weg te plaveien naar regelmatiger uitwisselingen in de toekomst”. Bachelet, die sinds 2018 heeft gevraagd om dit bezoek, had in China onder andere een onderhoud met president Xi Jinping.

Politieke oplossingen

Hoewel de commissaris natuurlijk kritischer tegen Xi kan zijn geweest dan zij naar buiten bracht, is duidelijk dat ze de diplomatieke relaties boven het publiekelijk benoemen van misstanden heeft gesteld. Zeggen waar het op staat, zou kritisch contact in de toekomst waarschijnlijk onmogelijk maken. Bovendien hebben de VN China hard nodig op andere terreinen, zoals de oorlog in Oekraïne en de strijd tegen klimaatverandering. Bachelet zag het bezoek dan ook als een kans om „regionale en mondiale kwesties” te bespreken, waarin China zijn invloed kan gebruiken om tot politieke oplossingen te komen.

In september leek het er nog op dat Bachelet de confrontatie met China zou aangaan. Toen verklaarde ze een rapport af te ronden over „beschuldigingen van ernstige mensenrechtenschendingen” in Xinjiang „met als doel om dat te publiceren”. Toen dat uitbleef, rees het vermoeden dat Bachelet het bezoek wilde gebruiken als aanvullend materiaal voor het rapport. Maar een vraag op de persconferentie hierover ontweek ze.

