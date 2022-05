Rembrandt in een blockbuster: hoe de Amerikaanse dominantie in games wordt doorbroken

Dit artikel bevat spoilers voor Horizon Forbidden West en Control.

Opeens stond gameheldin Aloy oog-in-oog met een Vermeer. In het spel Horizon Forbidden West (2022), van de Amsterdamse gamestudio Guerrilla, had ze urenlang problemen met pijl en boog opgelost. Maar tegen het einde van het spel wordt ze opeens wakker in een donkere kelder vol Nederlandse kunstschatten en raakt ze in gesprek met Tilda van der Meer, een Nederlandse kunstverzamelaar met een diepe liefde voor de Hollandse meesters.

Niet alleen Aloy, maar gamers wereldwijd werden zo in maart opeens geconfronteerd met Nederlandse kunsthistorie. Horizon Forbidden West is een blockbustergame, een enorm duur actiespel dat qua stijl en bereik te vergelijken is met een grote Marvelfilm. Gemaakt en gebouwd in Nederland, ja, maar het verhaal vindt zoals zoveel blockbusters plaats in de Verenigde Staten, met Amerikaanse acteurs en een Amerikaans aandoend sciencefictionverhaal.

De Vermeer-scène maakte het spel in één klap tot de meest uitgesproken uiting van Nederlandse cultuur in een blockbustergame. Amerikaan Ben McCaw, verhaalregisseur van Horizon Forbidden West, moet er nu om glimlachen. „Het management van onze studio, allemaal Nederlanders, is zo nuchter over dit soort dingen. Ze zeiden meteen: we willen gewoon een goede scifi-actiegame maken, het hoeft niet om Nederlands erfgoed te gaan.”

Het internationale schrijversteam achter de game, waar McCaw toe behoort, dacht er anders over: „Het leek ons heel boeiend om meer met Nederlandse cultuur te doen.” In gesprek met het Rijksmuseum ontstond het idee om van Tilda een Nederlandse kunstliefhebber te maken. Het museum werkte graag mee. Na het zien van de uitwerking was ook de rest van de studio om. „Het is mijn favoriete deel van het spel.”

Hoofdpersonage Aloy bewondert Hollandse meesters in Horizon Forbidden West.

Culturele vingerafdruk

De Amerikaanse cultuur is dominant in de game-industrie. Grote gamemakers vind je wereldwijd, niet alleen in de Amerikaanse en Japanse metropolen waar gaming in de jaren zestig en zeventig ontstond. Maar studio’s richten zich nog vaak op een Amerikaans publiek, waardoor veel games toch erg ‘Amerikaans’ aandoen. Is er in het blockbuster-genre een plek voor een ‘culturele vingerafdruk’?

„Ja, je moet alleen soms weten hoe je moet kijken”, zegt de Egyptisch-Nederlandse gamemaker Rami Ismail. Hij reist al jaren de wereld over om kleinere gamemakers te adviseren. „Games hebben een eigen taal. De oorspronkelijke verwachtingen voor het medium komen voort uit een smeltkroes van werk uit verschillende landen, maar het zwaartepunt heeft lang gelegen in de VS en Japan”, zegt hij. „Ik denk niet dat een Amerikaanse studio een heldin als Aloy zou maken. Ze is een doener. Ze heeft veel medeleven, maar ze is geen gemakkelijk mens. Ze is de held, maar wil die rol helemaal niet.” Die nuchterheid, denkt Ismail, is op en top Nederlands.

Wie is de held? Dat is de hamvraag. Gewelddadige schietgames uit de VS tonen vaak Amerikaanse idealen. „Je moet winnen, want dan word je groter en sterker en een held. Het ergste wat een held van een Amerikaanse oorlogsgame kan overkomen, is dat hij niet thuiskomt.” In de Poolse oorlogsgame This War of Mine (2014) is de held slechts overlever, die vrienden en familie in kapotgeschoten huizen in leven probeert te houden. „En uit Duitsland komt dan een game als Spec Ops: The Line (2012). Het ergste wat het hoofdpersonage daarin kan overkomen, is dat jij doorspeelt. Hoe meer je deze rauwe oorlogsgame speelt, hoe meer oorlogsmisdaden hij pleegt, en hoe slechter het uiteindelijk met iedereen afloopt.”

Ismail ziet tijdens zijn reizen dat studio’s, dankzij eerder succes, steeds meer hun eigen cultuur durven uit te dragen. „In bijvoorbeeld Zuid-Oost Azië is er steeds meer zelfvertrouwen om games over de eigen cultuur te maken”, zegt hij. De eerste hit van het Indonesische Toge Productions ging over koffiemaken in Seattle. „Maar ze stoppen er wél drankjes uit Indonesië in.” Dat ook grote studio’s explicieter durven te zijn, vindt hij mooi. „Nu nog meer games in niet-Amerikaanse steden.”

Finse tango op Amerikaans gala

De verschuiving was in 2019 te merken op de Game Awards, een jaarlijks – in de VS gehouden – prijzengala voor de game-industrie. Traditioneel worden de genomineerden voor de grootste prijs, Game of the Year, aangekondigd via een medley waarin muziek uit alle genomineerde games wordt gespeeld. Tussen de orchestrale opvoeringen van muziek uit twee grote Japanse games stapte een man in pak met wapperende blonde haren het podium op. Een halve minuut lang zong hij een Fins tangolied voor het publiek van het Amerikaans-bombastische gala.

„Dat was een schitterende en surrealistische ervaring voor ons”, e-mailt Sinikka Annala, schrijver voor de Finse gamestudio Remedy. „Onze eigen melancholische vorm van tango is het landschap van de Finse ziel.”

Deze muziek paste dan ook goed bij het personage Ahti, een zonderlinge Finse schoonmaker die een belangrijke rol speelt in Remedys game Control (2019). De game vindt plaats in een uitermate Amerikaanse setting: een geheimzinnig agentschap binnen de muren van een enorm kantoorgebouw in New York. Maar de raadselachtige Ahti, die spreekt in gebroken vertalingen van Finse spreekwoorden, is een eerste teken dat dit geen Amerikaanse thriller is – Control is doorspekt met een uniek Finse grimmige absurditeit, een „Noordse vreemdheid”, zoals Annala het noemt.

Maar hoe, en hoeveel? Daar werd intern over gediscussieerd. „Ik denk dat elke niet-Amerikaanse maker bij een nieuw project moet kiezen of ze de verwijzingen en conventies van Amerikaanse media gebruiken, of juist teruggrijpen op hun eigen cultuur. Tegelijkertijd wil ik verhalen vertellen die universeel zijn.”

Marcin Blancha, hoofd van het verhaalteam van de grote Poolse gamemaker CD Projekt Red, is het daarmee eens. Hij maakte The Witcher tot een wereldfenomeen door de originele Poolse fantasyboekenserie te ‘vergamen’ – jaren later volgde een populaire Netflixserie. „Hoewel The Witcher een sterk Slavisch gevoel en folklore met zich meedraagt, gaan de verhalen over universele emoties en problemen”, schrijft hij. „En de personages zijn archetypen die mensen in het Westen óók goed kennen.”

Amerikaanse verhaalconventies zijn een ‘gedeelde taal’, aldus Annala. „Je kan die bekende thematiek vervolgens vanuit je eigen perspectief verkennen. Wij willen vragen blijven oproepen en die Amerikaanse tradities verdraaien in iets dat amuseert of je juist van je stuk brengt.” Die Finse blik verandert een standaard thrillerverhaal in een ontluisterende, beklemmende game.

Haar heldin Jesse eigent zich aan het begin van de game een futuristisch pistool toe, dat haar de macht geeft over een geheimzinnige overheidsorganisatie. Het was zo’n heldere samenvatting van de Amerikaanse neiging om bij macht aan wapens te denken, dat die alleen van een buitenstaander zou kunnen komen, klonk het online. En gamemaker Rami Ismail zag nog iets anders: „Het eindigt met een patstelling.” Een geschiedenisminnende speler zou vergelijkingen kunnen trekken met de Winteroorlog van 1939, waarin de Finnen de Sovjets 108 dagen lang op afstand hielden. De Sovjet-soldaten vertrokken, maar niet zonder een stuk grondgebied.

Hup, naar het plein!

In Finland worden games als Control en de Finse Ahti ontvangen met „een typisch Fins gevoel van verrast enthousiasme, en heel voorzichtige, bescheiden trots”, besluit Annala. „We hebben een gezegde voor als we internationaal opeens opvallen - Torilla tavataan (hup, naar het plein [om feest te vieren])!”

Blancha van CD Projekt is niet zo bescheiden: „Ik voel me als een fan van een voetbalteam dat ik volgde toen het op het sportveldje in het dorp speelde, maar dat nu in de finale van de Champions League staat”, zegt hij over de Netflixserie. „Schrijver Andrzej Sapkowski is bijzonder populair in Polen. Toen we het contract voor de Witcher-games twintig jaar geleden kregen, wist iedereen in de studio wat dat betekende: geweldige personages, een interessante wereld, maar ook een Oost-Europees gevoel dat uniek is in het fantasygenre.”

Het gevoel van historie achter The Witcher is erg Pools, zegt hij: „Wij Polen houden ervan om de ergste momenten uit ons verleden na te vertellen.” In boek, game en serie proberen heersers het volk met geweld te temmen. Het volk vertrouwt de heersers niet, vriendschap krijgt meer voor elkaar dan de staat. „De link tussen geschiedenis en het heden is snel gelegd.”

Zijn meest recente project komt echter niet uit Polen, maar uit de Verenigde Staten. Cyberpunk 2077 is een scifi-bordspel, omgetoverd tot actiespel. Een genre dat, geeft Blancha onmiddellijk toe, geënt is op de Amerikaanse maatschappij. Het werd geboren uit het werk van schrijvers die somber filosofeerden over een kille kapitalistische toekomst onder de conservatieve president Ronald Reagan. Toch lijkt Cyberpunk 2077 op The Witcher, zegt hij. „De game gaat over gewelddadige heersers en bijzondere individuen die het systeem niet vertrouwen en samen de strijd aan gaan, liever anarchie dan discipline…”

Hij grapt: „De dystopische toekomstvisie van de één is de verborgen schat van de ander.”

Blockbusterstudio’s op het Europese vasteland Ubisoft , Frankrijk De eenzame Europese gamegigant in een markt vol Amerikaanse en Japanse bedrijven. Heeft dochterbedrijven in Europa en Canada. Ubisoft is bekend van de historische fantasyreeks Assassin’s Creed.

Remedy , Finland Samen met Housemarque (Returnal) (en enkele mobiele gamebedrijven) vormt Remedy de blockbusterkern van de opmerkelijk grote Finse game-industrie. Het bedrijf is bekend om absurde, filosofische titels als Alan Wake.

Arkane Lyon, Frankrijk Het excentrieke Arkane is eigendom van Microsoft. Hun bijzondere simulatiegames, zoals Dishonored, staan bol van het flamboyante visueel design van de Franse art director Sébastien Mitton.

Guerrilla , Nederland Onder het bewind van Sony PlayStation groeide een verbond van drie kleine Nederlandse gamemakers uit tot één van de belangrijkste gamestudio’s ter wereld, verantwoordelijk voor superhit Horizon Zero Dawn.

CD Projekt Red, Polen Het Poolse CD Projekt begon als importeur voor in Polen zeldzame internationale games. Met het door gamers bejubelde The Witcher 3 nestelden ze zich in het hart van de game-industrie.

