Problemen op Schiphol. De NS die minder treinen laat rijden. Huldigingen die niet door kunnen gaan vanwege een tekort aan beveiligers. Tekorten aan arbeidskrachten in verschillende sectoren worden steeds meer zichtbaar. Inmiddels zijn er volgens het CBS dan ook 133 openstaande vacatures per 100 werklozen. Vanuit werkgeversorganisaties, maar ook vanuit de politiek, klinkt de roep om meer arbeidsmigranten uit het buitenland – met name van buiten de EU – naar Nederland te halen. De Europese Commissie is al met een voorstel gekomen om meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te laten komen.

Gert Jan Geling is docent Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool.

De oplossing voor het probleem lijkt dus vrij simpel. D66 wil snel werk maken van de arbeidsmigratie. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook positief. De verleiding is groot om de problematiek snel en simpel op te lossen. De vraag is of we dit wel moeten willen. Vaak verwijzen critici meer arbeidsmigratie naar nadelige neveneffecten: op de woningmarkt, het onderwijs of de zorg. Gesteld wordt dat de baten voor de werkgevers in Nederland zijn en de kosten vooral voor de samenleving.

En hoewel die diagnose klopt, komt een ander gegeven te weinig aan bod in de discussie. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn niet zozeer het probleem, ze bieden juist de oplossing voor een veel groter probleem: jarenlang lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden, onzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en werkgevers die ten koste van werknemers profiteren van werkloosheid en concurrentie op de arbeidsmarkt. Een neoliberaal beleid dat vooral de onderkant van de samenleving hard geraakt heeft, en waar lager en praktisch opgeleiden het slachtoffer van zijn geworden.

Slechte salarissen

Als werkgevers klagen over een krappe arbeidsmarkt en onvervulbare vacatures, dan betekent dit eigenlijk dat de reserves op de arbeidsmarkt zo klein geworden zijn dat mensen weer iets te kiezen hebben. Er zijn te weinig mensen over die dermate nijpend werk nodig hebben dat ze werk willen doen tegen slechte salarissen en arbeidsvoorwaarden. Krapte is dan een signaal van te lage lonen en slechte voorwaarden. En werkgevers bestrijden deze krapte liever met arbeidsmigranten dan met een aanpak van het werkelijke probleem: betere salarissen en arbeidsvoorwaarden. De huidige tekorten versterken dan ook de onderhandelingsmacht van werknemers. Werkgevers moeten nu meer vaste contracten en hogere lonen bieden om te voorkomen dat werknemers uitstromen. Dit verklaart ook waarom werkgevers voor arbeidsmigratie pleiten, en waarom vakbonden en de arbeidsinspectie veel minder enthousiast zijn.

We moeten niet te snel vallen voor de verleiding van arbeidsmigratie om de tekorten op te lossen. Dit zou weinig solidair zijn met diegenen die jarenlang een zwakke positie hebben gehad en nu hun onderhandelingspositie zien verbeteren. Want hoger en theoretisch opgeleiden hoeven niet te concurreren met lager of praktisch geschoolde arbeid. De impact verlaagt niet de kosten van hun arbeid, maar wel van de producten en diensten die ze inkopen. De nadelige effecten ondervinden de praktisch en lager opgeleiden. Terwijl juist zij in deze tijd van stijgende prijzen een betere positie op de arbeidsmarkt nodig hebben.

Hervormingen

Naast de verbetering van hun positie kan de krapte op de arbeidsmarkt ook leiden tot hervormingen. In Nederland zijn een miljoen mensen afgekeurd. Hebben we in het verleden niet te veel mensen te gemakkelijk afgekeurd? Nederland is ook kampioen deeltijdwerken. Deeltijders meer laten werken kan een stap in de goede richting zijn. Een ruim aanbod van buitenlands personeel geeft werkgevers bovendien weinig prikkels tot innovatie. Tekorten kunnen tot broodnodige innovaties leiden, zoals robotisering. Tot slot moeten de samenleving zich afvragen of alle sectoren behouden moeten blijven. Een sector als flitsbezorging zijn we wellicht liever kwijt dan rijk.

De krapte op de arbeidsmarkt is dus niet zozeer een probleem, als wel een kans om veel dingen beter te doen. Als we kiezen voor arbeidsmigratie vinden we geen oplossing voor kwesties die veel prangender zijn dan de tekorten die we nu overal zien. Laten we de verleiding om voor arbeidsmigratie te kiezen weerstaan.