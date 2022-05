UEFA: nepkaartjes zorgden voor chaos rond Champions League-finale

De chaos die zaterdagavond ontstond rond het Stade de France-stadion ten noorden van Parijs, waar op dat moment de Champions League-finale op het punt stond te beginnen, kwam deels doordat „duizenden” fans nepkaartjes hadden gekocht voor de wedstrijd. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA na de wedstrijd bekendgemaakt. Door de ongeregeldheden in en rond het stadion begon de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid 35 minuten later.

De toegangspoorten van het stadion in voorstad Saint-Denis gingen niet open voor de supporters met nepkaartjes, waardoor grote groepen supporters ophoopten en mensen met geldige kaartjes niet naar binnen konden. Volgens de UEFA raakten met name de toegangspoorten aan de kant van Liverpool door deze reden geblokkeerd. Tegelijkertijd probeerden andere supporters – vermoedelijk zonder kaartje – over de hekken te klimmen en alsnog binnen te komen.

Bij de chaos die hierbij ontstond zette de Franse politie traangas in. Volgens Britse media kwamen ook gezinnen en kinderen in aanraking met het gas. Liverpool FC heeft om een formeel onderzoek gevraagd en zegt „enorm teleurgesteld te zijn over de problemen met de toegang tot het stadion” en de veiligheidsrisico’s voor Liverpool-fans.

Arrestaties

Ook na de wedstrijd was het onrustig. In het centrum van Parijs raakten de Franse politie en mobiele eenheid slaags met voetbalfans en omwonenden. Op sociale media delen journalisten beelden waarop te zien is dat agenten wapenstokken en traangas inzetten en een aantal hardhandige demonstraties uitvoeren. De zware politie-inzet wordt een dag later fel bekritiseerd in Frankrijk, waar al langer zorgen zijn over de soms agressieve houding van agenten. Ook het ogenschijnlijke gemak waarmee de politie traangas inzet tegen voetbalsupporters - maar in het verleden ook tegen vreedzame demonstranten - baart zorgen.

De politie zelf meldde zaterdagnacht dat de „verdrijving van samenkomsten op rustige wijze” plaatsvond en er „geen incidenten” te melden waren. Zondagochtend maakte ze bekend dat er in Saint-Denis en Parijs 68 mensen zijn opgepakt, onder wie verkopers van nepkaartjes.

De UEFA „heeft begrip voor degenen die door deze gebeurtenissen zijn getroffen”, schrijft de voetbalbond in haar verklaring. De UEFA zegt met de Franse politie en voetbalbond de de chaos „verder te zullen bekijken”. De wedstrijd zelf eindigde in een 1-0 voor Real Madrid. De Spaanse club won door Liverpool te verslaan voor de veertiende keer de belangrijkste Europese beker.

