Pérez wint natte GP van Monaco, Verstappen derde voor Leclerc

Red Bull-coureur Sergio Pérez is winnaar geworden van de Grand Prix van Monaco. De Mexicaan bleef op het smalle-stratencircuit in Monte Carlo de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en teamgenoot Max Verstappen voor. De van polepositie vertrokken Charles Leclerc eindigde mede door een communicatiefout bij een Ferrari-pitstop als vierde. Hierdoor zag hij Verstappen zeven punten verder uitlopen in het WK-klassement.

De race op het iconische circuit begon vanwege hevige regenval meer dan een uur later dan gepland. De Monegask Leclerc ging goed van start in zijn thuisrace, maar kwam na zijn eerste pitstop achter Pérez de baan op. De Mexicaan was als eerste van de koplopers naar binnen gegaan om zijn regenbanden te vervangen voor een sneller paar intermediates, nu de baan aan het opdrogen was.

Een communicatiefout in het Ferrari-kamp deed de race definitief kantelen. Sainz en Leclerc doken in ronde 22 onbedoeld kort na elkaar de pitstraat in voor snellere harde banden, waardoor vooral die laatste kostbare tijd verloor ten opzichte van de Red Bulls. Leclerc, die nog nooit in Monaco won, kwam achter Verstappen en Lando Norris als vijfde de baan op en uitte zijn frustratie over de boordradio.

Crash Schumacher

In de dertigste raceronde verloor de Duitser Mick Schumacher de controle over zijn Haas-auto, waarop deze op hoge snelheid de vangrail in reed. De bolide brak in tweeën, maar Schumacher kwam ongeschonden uit de auto. Wel moest de race tijdelijk worden stilgelegd, zodat de organisatie de baan schoon kon vegen en de omheining kon repareren.

Na het nieuwe oponthoud van bijna een halfuur werd de race om 17.15 uur hervat. In de resterende drie kwartier reden de Red Bulls van Pérez en Verstappen en de Ferrari’s van Sainz en Leclerc kort achter elkaar aan, maar volgden geen succesvolle inhaalacties meer. Pérez kwam als eerste over de finish en pakte daarmee zijn derde Grand Prix-overwinning in zijn carrière.

Max Verstappen verstevigde met de derde plek zijn leiding in het WK-klassement. De Nederlander heeft nu 125 punten, negen meer dan Leclerc. Teamgenoot Pérez kwam dankzij zijn overwinning op 110 punten. In het constructeurskampioenschap gaat Red Bull met 235 punten aan de leiding, gevolgd door Ferrari met 199 punten.

GP Monaco

De Grand Prix van Monaco is met 68 edities een klassieker op de Formule 1-kalender. De race wordt de laatste jaren vanwege het verloop veel bekritiseerd. Door de smalle straten is het lastig inhalen voor de coureurs, zeker nu de wagens dit seizoen nog wat breder zijn geworden. Voor het publiek ontstaat daardoor vaak een saaie wedstrijd met weinig inhaalacties. Toch vinden de meeste Formule 1-coureurs dat het circuit ook in de toekomst thuishoort op de kalender, al dan niet met enkele aanpassingen om de auto’s meer ruimte te geven.