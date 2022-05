Op rustig Eindhoven Airport tellen ze hun zegeningen

Meneer en mevrouw Van Lieshout kijken vanaf het panoramaterras van Eindhoven Airport naar de vliegtuigen die landen en vertrekken. Het is een uitje dat ze regelmatig maken, ze wonen in de buurt. Ze vinden het beiden machtig mooi, die kisten. Mevrouw Van Lieshout (75) kreeg die liefde mee van haar vader: terwijl ze op de stang van zijn fiets zat, gingen ze samen kijken naar de militaire vliegtuigen. Meneer Van Lieshout (79): „En ik kreeg het weer van haar, denk ik.”

Op Eindhoven Airport is het rustig. Op zaterdagmiddag zit tussen de vertrekkende en aankomende toestellen al snel een half uur.

130 kilometer verderop kan Schiphol Airport de reizigers niet verwerken, staan er mensen uren in de rij voor de security en missen ze soms door de wachttijd hun vlucht. Vorige week moest de marechaussee er zelfs aan te pas komen om boze reizigers in toom te houden.

Maar hier in Eindhoven kan je zonder wachten een koelkastmagneet of houten tulp kopen in de souvenirshop, je koffer droppen, door de check en naar de gates – gewoon even dát halletje in. Eindhoven bood Schiphol deze maand aan om vluchten over te nemen. De woordvoerder van Schiphol laat weten dat op het moment niet wordt overwogen om andere (kleinere en minder drukke) luchthavens te vragen om vluchten over te nemen. Mogelijk gaat dat wel weer gebeuren in de zomer(vakantie).

Lees ook: Actieplan dat Schiphol weer ‘voorspelbaar en aangenaam’ moet maken is er een van open deuren

Cijfers Eindhoven Airport vs. Schiphol Maximum aantal vliegbewegingen (2022) Eindhoven Airport: 41.500 Schiphol: 500.000 Aantal passagiers (in recordjaar 2019) Eindhoven Airport: 6,7 miljoen Schiphol: 71,7 miljoen Eindhoven Airport is voor 51 procent eigendom van Schiphol

Bart van Griensven uit Moergestel komt samen met zijn vrouw door de draaideur naar buiten, net terug uit Portugal. Ze moesten langer op hun koffer wachten dan ze gewend zijn, maar vergeleken met de horror van Schiphol mag het geen naam hebben. Van Griensven: „We vliegen alleen vanaf Schiphol als het echt niet anders kan.”

Vanwege de enorme media-aandacht voor de getourmenteerde luchthaven nabij Amsterdam telt iedereen zijn zegeningen in Eindhoven. „Ja, ik zag het op het nieuws”, zegt Mieke Cornelisse (73), de schoonmoeder van Van Griensven, die het stel ophaalt. Ook zij vliegt binnenkort naar Portugal, haar andere dochter woont daar. Vanaf Eindhoven natuurlijk.

Eén hal met incheckbalies

Het tekort aan arbeidskrachten op Schiphol is enorm, met name aan beveiligers en bagagepersoneel. In Eindhoven speelt personeelstekort ook. De Fashion&Travel-winkel is vier dagen in de week open, in plaats van zeven, zegt een verkoopster. En de winkel sluit om vijf uur in plaats van om acht. Dat geldt voor alle winkels op de luchthaven behalve de AH to go en de souvenirwinkel. Maar het vliegen lijdt er niet onder.

De reden is simpel: vergeleken bij Schiphol heeft Eindhoven weinig vluchten en nauwelijks transfers (overstappers). De hal met de incheckbalies is in één keer te overzien. Alen Veselinovic (43) kent ’m als zijn broekzak, want hij maakt er schoon met zijn ‘stofzuigmachine’. Hij passeert ook de douane om de bagagehal schoon te maken, en de slurf naar het vliegtuig. Een collega met een dweilmachine komt achter hem aan. Ze doen het hele complex met z’n tweeën.

Schoonmaker Alen Veselinovic merkt de personeelstekorten ook op Eindhoven Airport. Foto Merlin Daleman

Overigens merkt hij de personeelstekorten ook. Voor de coronapandemie bestond de poule van schoonmakers uit 35 man. Nu zijn dat er nog 20. „Soms is het echt aanpoten”, zegt hij. „Als je een dag niet schoonmaakt, is het een bende.” Zwaar? Ach, wat is zwaar? Hiervoor was hij betontimmerman. Dat was pas zwaar.

‘Vliegen vanaf Eindhoven goedkoper’

Op het pleintje voor de luchthaven staat Julio Vega Sanchez (24). „We konden zo doorlopen”, zegt hij. „Zowel heen als terug.” Hij is met 25 medestudenten van studentenvereniging Virgiel uit Delft net terug van een kleine week surfen in Portugal. Ze hadden vlak bij Lissabon een hostel afgehuurd. De anderen zitten enigszins versuft van de „geweldige tijd” aan een houten picknicktafel.

„Schiphol is voor ons dichterbij”, zegt hij. „We kozen voor Eindhoven omdat het vliegen vanaf hier goedkoper is. Dat was een gelukkige keuze.”

Gert-Jan (63) en Bozena (62) Spierings uit Gilze-Rijen wachten op een bankje. Ze vertrekken zo naar Polen. Ze gaan regelmatig, want Bozena komt ervandaan en haar ouders wonen er. Laatst vlogen ze een keer naar Tenerife via Keulen. „Dat was niet fijn”, zegt Gert-Jan. „Minder overzichtelijk en vriendelijk dan hier.”

Meneer en mevrouw Spierings vertrekken zo naar Polen. Foto Merlin Daleman

Vóór corona maakten meneer en mevrouw Van Lieshout, die nog steeds vliegtuigen kijken op het panorama-terras, regelmatig een ánder uitstapje: ze boekten een paar nachten in het Van der Valk-hotel bij Schiphol. Overdag gingen ze met de gratis shuttlebus naar de luchthaven, dan konden ze daar lekker rondwandelen en vliegtuigen kijken. Zoveel te zien daar. Meneer Van Lieshout: „Op de spottersplaats bij de McDonald’s zie je er zo dertig achter elkaar binnenkomen.” Mevrouw Van Lieshout: „Minstens.”

Vliegen ze ooit zelf ergens heen? Mevrouw Van Lieshout kijkt naar haar man. „Nee, nooit.”

Meneer Van Lieshout: „Ik zou niet weten waarheen.”

Correctie (29 mei 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Eindhoven Airport in 2019 2,7 miljoen passagiers telde, dat moet 6,7 miljoen zijn.