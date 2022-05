Onoprechte sollicitaties voor een woongroep; het lijkt de samenleving wel

‘Ik vraag me af of hij wel eenzaam genoeg is voor deze woongroep,’ verzucht een van de bewoners als er alweer een potentiële nieuwe huisgenoot op hoge poten de ruimte heeft verlaten. Als toeschouwer begin je langzamerhand te vermoeden dat de groep uit angst voor verandering alle intakegesprekken bewust saboteert, zo tactloos gaan ze om met de kandidaten.

In Death row, een voorstelling die Annemarie Prins en Eric Besseling losjes baseerden op hun eigen ervaringen in een woongroep, zitten de vier acteurs (naast Prins en Besseling ook Gerardjan Rijnders en Nanette Edens) netjes op een rij, ieder achter een partituur. Achter hen staat componist en theatermaker Paul Koek, die een soundtrack bouwt op basis van percussie en huis-, tuin- en keukenvoorwerpen: de jazzy score die zo ontstaat traceert precies de onrustige emotionele onderstroom van de personages.

Theater over de woongroep: ‘voor de meeste bewoners toch hun laatste huis’

Uit de gesprekken die de bewoners voeren met de ‘sollicitanten’ rijst een pijnlijk herkenbaar beeld van een typisch Nederlandse neiging: tactloos doorvragen op de meest intieme details maar de boot afhouden als er wedervragen komen. Uit het onderlinge gekibbel tussen de interviews door blijkt dat de vier bewoners een precair evenwicht met elkaar hebben gevonden, waarin iedereen vooral zijn recht op eigengereidheid verdedigt. De prachtige tekst en geweldige acteurs ontvouwen zo stukje bij beetje een portret van een minigemeenschap die met gemak symbool kan staan voor de Nederlandse samenleving in het algemeen: een zelfbeeld van tolerantie maar extreem resistent tegen plaats maken voor andere perspectieven.

In enkele voice-overscènes tussen de dialogen door horen we het personage van Prins mijmeren over de beste methode voor zelfdoding. Het scherpe contrast met het excentrieke gekibbel in de rest van de voorstelling komt hard binnen, en toont plotseling de kwetsbare kant van de hoofdpersonages: verstopt onder hun egocentrisme gaapt de angst voor eenzaamheid en het vooruitzicht van de dood.

Alles Voor De Kunsten – Death row. Gezien: 28/05, Theater Bellevue, Amsterdam. Daar te zien t/m 12 juni. Inf: allesvoordekunsten.nl ●●●●●