‘Alle belangrijk infrastructuur Sjevjerodonetsk vernietigd’ Alle belangrijke infrastructuur in de stad Sjevjerodonetsk is door Russische beschietingen vernietigd. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een televisietoespraak zondag, meldt persbureau Reuters. Ook zou tweederde van de woningvoorraad van de industriestad in de Donbas verwoest zijn. Volgens het staatshoofd heeft Rusland op dit moment de inname van Sjevjerodonetsk als „hoofddoel”. Al dagen ligt de stad onder vuur. De burgemeester van Sjevjerodonetsk zei tegen persbureau AP dat er honderden doden zijn gevallen. In de stad, die voorheen ongeveer honderdduizend inwoners had, zijn volgens autoriteiten zo’n 12.000 mensen achtergebleven. Zij worden nu omsingeld door de Russen. In dezelfde toespraak zei Zelensky dat hij Roman Doedin, het hoofd van de veiligheidsdienst van de regio Charkov, heeft ontslagen. Doedin zou in de eerste dagen van de oorlog niet goed meegewerkt hebben aan het verdedigen van de stad. Om wie het precies gaat is zondagavond voor NRC nog niet duidelijk. Een verwoeste brug die de Oost-Oekraïense steden Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk met elkaar verbindt. Foto Aris Messinis/AFP

Zelensky bezoekt frontlinie in Charkov De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de frontlinie in de noordoostelijke regio Charkov bezocht. Dat meldt de officiële website van de president zondag. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat Zelensky de regio Kiev verlaat. Zelensky’s stafchef Andri Jermak zegt op Telegram dat momenteel 31 procent van de regio Charkov in Russische handen is. Oekraïne zou 5 procent van het gebied terugveroverd hebben. „Ik wil jullie bedanken voor jullie service,” zou de president tegen de militairen die hij daar sprak gezegd hebben. „Jullie riskeren jullie levens voor ons allemaal, en voor onze staat. Bedankt voor het verdedigen van de onafhankelijkheid van Oekraïne.” Hij heeft, zo is te lezen op de site, ook „staatsprijzen” en cadeaus uitgereikt. Zelensky is ook langs de verwoeste gebouwen in de stad Charkov geweest, zegt de stafchef. In de stad, die op zo’n vijftig kilometer van de Russische grens ligt, zijn hevige gevechten geweest sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. Sinds medio mei is het relatief rustig. Toch bombardeerden de Russen afgelopen donderdag de stad weer voor het eerst in twee weken. Daarbij zijn negen mensen omgekomen en negentien gewonden gevallen. Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens zijn bezoek aan Charkov. Foto Oekraïense presidentiële persdienst/AFP

Erdogan: ‘Gesprekken met Finland en Zweden waren niet van het verwachte niveau’ Onderhandelingen met Finland en Zweden over hun toetreding tot de NAVO waren „niet van het verwachte niveau”. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag gezegd, meldt de Turkse zender TRT Haber zondag. Afgelopen week kwamen Finse en Zweedse delegaties naar Turkije om over hun lidmaatschapswens te praten, maar Turkije blijft dwarsliggen. „Zolang Tayyip Erdogan het hoofd van Turkije is, kunnen we geen ja zeggen tegen landen die terrorisme ondersteunen om bij de NAVO te gaan”, zei Erdogan. Hij doelt op leden van de Gülenbeweging, die volgens de Turkse overheid verantwoordelijk zijn voor een couppoging in 2016. Sommige van hen hebben asiel gekregen in Zweden en Finland. Daarnaast verblijven in Zweden enkele Koerdische parlementariërs die sympathiseren met terreurbeweging PKK. Lees ook: Wat wil Erdogan bereiken door toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO tegen te houden? Overleg tussen Turkije en Finland op woensdag. Foto: Turkse overheid via AP