President Zelensky ontslaat chef veiligheidsdienst van Charkov

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de chef van de veiligheidsdiensten van de noordoostelijke regio Charkov ontslagen. Dat zei Zelensky zondag in een televisietoespraak. Volgens de president had de chef „niet gewerkt aan de verdediging van Charkov” sinds het begin van de Russische invasie, „maar alleen aan zichzelf gedacht”. Volgens Oekraïense media gaat het om Roman Doedin.

In dezelfde televisietoespraak zei Zelensky dat Russische beschietingen alle essentiële infrastructuur in de Oost-Oekraïense stad Sjevjerodonetsk hebben vernietigd, ofwel „meer dan twee derde van de woningvoorraad”. Volgens Zelensky is inname van de stad nu het „hoofddoel” van Rusland. Hij had eerder op de dag voor het eerst sinds de Russische invasie begon een bezoek gebracht aan het door oorlog getroffen oosten van Oekraïne. Op videobeelden was te zien hoe hij met een scherfvest door de straten van het stukgeschoten Charkov liep.

Rondom Sjevjerodonetsk vinden al dagen hevige gevechten plaats, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Eerder zondag meldde het Russische ministerie van Defensie dat het leger in de 24 uur daarvoor bijna veertig doelen vanuit de lucht had aangevallen, waaronder vijf wapendepots in de Donbas. Bovendien zouden bijna zeshonderd doelen met raketten en artillerie zijn beschoten.

In het door Rusland bezette Marioepol arriveerde zaterdag een leeg Russisch vrachtschip om 2.700 ton staal op te halen uit de havenstad, meldde het Russische persbureau TASS. Het is het eerste Russische schip dat in Marioepol aanmeert sinds Russische troepen de havenstad veroverden. Volgens de tv-zender Zvezda, gelieerd aan het Russische ministerie van Defensie, wordt het metaal naar Rusland verscheept als „onderdeel van een bestelling” die voor de invasie van Oekraïne zou zijn geplaatst.

Oekraïne bestempelt de actie als plundering. „Na de diefstal van Oekraïens graan stappen de bezetters nu over op metaalproducten uit Marioepol”, aldus Ljoedmila Denisova, ombudsman voor mensenrechten in Oekraïne, op haar Telegram-account.