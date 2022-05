Minstens 35 doden door overstromingen in Brazilië

Zeker 35 mensen zijn deze week overleden na overstromingen door hevige regen in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco. Dat melden Braziliaanse media. Op zaterdag alleen al zouden er dertig doden zijn rondom de kuststad Recife. Meer dan 750 mensen moesten tot nu toe hun huis uit, maar volgens de media ligt dat aantal boven de 1.300.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro uit op Twitter zijn medeleven: „Het is een moeilijke tijd voor iedereen.” In het rampgebied in het noordoosten van Brazilië is het leger ingezet, schrijft hij, en het equivalent van ongeveer 200 miljoen euro is beschikbaar voor noodhulp.

Op sommige plekken is in een etmaal meer dan 200 millimeter regen gevallen, meldt de lokale overheid. In recente videobeelden uit Pernambuco is te zien dat mensen zich aan een gevel vastklampen terwijl water met puin door de straat stroomt. Op andere plekken staan straten blank en storten huizen in vanwege aardverschuivingen.

Extreem weer

Zware regenval komt vaker voor in Brazilië, zoals in januari, toen overstromingen meer dan twaalf mensen het leven kostten. In 2011 zorgden overstromingen en aardverschuivingen voor honderden doden. Momenteel volgen hevige overstromingen elkaar in rap tempo op: volgens persbureau Reuters gaat het om de vierde grote overstroming in Brazilië in vijf maanden tijd. Wetenschappers verwachten dat klimaatverandering in de toekomst voor meer extreem weer zorgt, waaronder hevige regen.

De komende dagen blijft het regenen in Recife. De Braziliaanse burgerbescherming heeft een overstromingswaarschuwing gegeven voor het hele kustgebied in drie deelstaten.

