Komt er toch nog gerechtigheid voor de Gambianen?

In het kleine zaaltje waarop die dag alle ogen in Gambia waren gericht, hoorde Isatou Jammeh voor het eerst in detail wat met haar vader was gebeurd. Het was juli 2019 en achter een houten tafel boog een man in legertenue zich voorover naar de microfoon. Koeltjes somde hij de details op over het touw dat om de nek ging, de worsteling die volgde, de gelaarsde voet die een subiet einde aan alles maakte. Over de put waarin het lichaam werd gedumpt, bovenop andere lichamen.

In de voorgaande maanden hadden de aan hun radio en televisie gekluisterde inwoners van het kleine West-Afrikaanse land al de nodige gruwelijke bekentenissen voorbij horen komen voor de Waarheids-, Verzoenings- en Herstelcommissie. Verhalen over moorden en verkrachtingen, martelingen en verdwijningen, de terreur waarmee de megalomane ex-president Yahya Jammeh Gambia van 1994 tot 2017 regeerde.

En nu zat hier Omar A. Jallow, lid van Jammehs beruchte Junglers, zijn doodseskaders, die vertelde dat de slachtoffers niet alleen politieke tegenstanders, journalisten, studenten en migranten waren, maar dat de familie van de dictator evenmin werd gespaard. Zoals Haruna Jammeh, die het waagde zijn neef te bekritiseren. In 2005 verdween hij. Nog jaren zou Isatou Jammeh het nummer van haar vader bellen, vertelde zij ooit in een interview, in de hoop dat hij zou opnemen.

Sobere ceremonie

Woensdag zat de 31-jarige activiste weer in een conferentiezaal, enkele kilometers buiten de hoofdstad Banjul. De boodschap die de man voor de microfoon dit keer bracht, was een diametraal andere. „Laat ons duidelijk zijn”, sprak Dwada Jallow, de Gambiaanse minister van Justitie. „Zij die overwegen grove mensenrechtenschendingen te plegen, moeten beseffen dat de samenleving hen ooit ter verantwoording zal roepen.”

Dat moment lijkt nu aangebroken voor de inmiddels 57-jarige Jammeh en tientallen van diens handlangers. In een sobere ceremonie kondigde Jallow aan de oud-president te willen vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Hiervoor zal een speciaal onderzoeksparket worden opgetuigd en een nieuw tribunaal worden gecreëerd, waarvoor ook zittingen buiten Gambia kunnen plaatsvinden. Dit met het oog op eventuele onrust.

Makkelijk zal het vervolgen van Jammeh niet zijn: onder grote diplomatieke druk vluchtte hij begin 2017 naar Equatoriaal-Guinea, waar hij sindsdien in ballingschap leeft. De twee landen hebben geen uitleveringsverdrag met elkaar gesloten. „Aan de voorwaarden wordt gewerkt”, suste minister Jallow. „Maar laat mij u verzekeren dat de oud-president voor de rechter zal verschijnen voor de gruwelijkheden die hij heeft begaan.”

In de zaal klonk geklap. Isatou Jammeh kon het nauwelijks geloven. Hoorde ze het goed, zei de minister dit echt? „Ik probeerde mezelf te vermannen. Dit is een blij moment, maar ik had vooral een brok in de keel”, vertelt de activiste de volgende dag aan de telefoon. „Alle inspanningen van mij en de andere slachtoffers waren toch niet voor niets.”

Hoop op amnestie

De ceremonie luidt een nieuwe fase in voor Gambia dat sinds de val van Jammeh de weg probeert te vinden van dictatuur naar democratie. Met alvast één onomstotelijk succes: de waarheidscommissie. Gedurende ruim twee jaar luisterden ze naar bijna driehonderd getuigen , van slachtoffers tot daders. Zelfs Jammehs trouwste handlangers, zoals zijn minister van Defensie, liepen voor de commissie leeg. Uit spijt. En in de hoop op amnestie.

„Ik bied mijn diepste verontschuldigingen aan”, citeerde NRC destijds de oud-minister die Jammeh middels een coup in 1994 aan de macht bracht. Excuses zoals voor de talrijke militairen die hij kort na die machtsgreep liet executeren, uit vrees voor een tegencoup. „Wat we deden was illegaal, wat plaatsvond was verachtelijk.”

Anders dan in Liberia en Ivoorkust, waar waarheidscommissies weinig soelaas brachten, mede door gemanipuleerde verklaringen, werd het proces in Gambia zowel nationaal als internationaal geroemd. Een belangrijk punt was de transparantie: de verhoren waren openbaar en live te volgen. „En er heeft écht waarheidsvinding plaatsgevonden”, vertelt Essa Faal, de man die geldt als de leidende kracht binnen de commissie, telefonisch.

Faal, wiens carrière in het internationaal recht hem eerder al naar Oost-Timor en het Internationaal Strafhof in Den Haag bracht, zegt dat zelfs hij soms geschokt was over de dingen die ze ontdekten. „Dat bepaalde martelingen zo vaak voorkwamen, bijvoorbeeld. Zoals castraties en elektrische schokken op de geslachtsorganen.”

Castratiedilemma’s

Dat bracht allerlei dilemma’s met zich mee, vertelt de advocaat. „Ontzettend veel mannen zijn in die tijd gearresteerd. Als we in ons rapport zouden vertellen op welke schaal castratie werd toegepast, zou dat voor veel onrust kunnen zorgen. Mensen zouden denken: dat is vast ook bij hém gebeurd. Ons doel als commissie is om mensen te laten helen, dan moet je geen beerput opentrekken.”

In het uiteindelijke rapport, dat eind november vorig jaar werd gepresenteerd, houdt de commissie het bij een opsomming: deze martelmethodes werden ingezet. Maar het document, dat 265 aanbevelingen doet, gaat verder dan het beschrijven van mensenrechtenschendingen. Het gaat ook in op de vraag hoe de oud-president aan de macht kon blijven.

„Jammeh werd een dictator doordat we een grondwet hebben die hem daartoe in staat stelde”, stelt Faal. Zo ligt bijna alle macht bij de president, waaronder het kunnen ontslaan van rechters. Met groot gemak werden verkiezingen vervalst zodat Jammeh steeds als winnaar uit de bus kwam. Tot 2016, toen de oppositie zich verenigde achter Adama Barrow, de kandidaat die gerechtigheid beloofde door een waarheidscommissie in te stellen.

Pragmatische coalitie

Barrow hield woord toen hij tot president was gekozen. Toch leek hij gaandeweg steeds minder met zijn beloftes bezig. Niet alleen bleven vele door Jammeh benoemde ambtenaren op hun plek zitten, met verkiezingen op komst verraste Barrow afgelopen najaar vriend en vijand door een coalitie met de partij van Jammeh aan te gaan. Uit pragmatisme, zo leek het: ondanks alle wreedheid is Jammeh onder een deel van de bevolking nog altijd populair.

Voor Isatou, die zich rond Jammehs val aansloot bij het Centrum voor Slachtoffers van Mensenrechtenschendingen en campagne voerde om haar oom en andere daders te berechten, voelde dit als verraad. Maar de echte klap moest nog komen. Vorige maand benoemde Barrow twee vertrouwelingen van Yahya Jammeh tot voorzitter en vicevoorzitter van het parlement, onder wie de man die in 2016 nog probeerde de noodtoestand te laten afkondigen zodat Jammeh kon aanblijven. De man ook die zei dat hij de bevindingen van de waarheidscommissie persoonlijk in de prullenbak zou smijten.

Daags na dat nieuws hing er een drukkende stilte in een kantoortje in Serekunda waar de muren vol hangen met portretten van slachtoffers. Isatou liet haar muis over het beeldscherm glijden, maar haar ogen staarden er dwars doorheen.

Wat viel er nog te zeggen? Dat ze iedere dag opstond, naar kantoor ging, achter haar computer ging zitten, om aan het eind van de dag steeds datzelfde knagende gevoel te krijgen. Je collega’s om je heen horen zeggen: „Ik geef het op, ik kan niet meer.”

„Ik voel die moeheid ook”, vertelde Jammeh die dag. „Je vecht en je vecht. En dan zie je de bizarre politieke besluiten die worden genomen en denk je, waarvoor?”

‘Niemand praat er meer over’

Het is niet eens alleen de president die de moedeloosheid veroorzaakt, zegt de activiste. Het zijn ook de reacties op straat, op sociale media. „Het momentum van de waarheidscommissie lijkt weg. Niemand praat er meer over. Op Twitter en Facebook zie ik mensen zeggen ‘laten we alles vergeven en doorgaan met het leven’. Seriously?” Van de plannen die het ministerie van Justitie enkele weken later zou presenteren, hun routekaart na de waarheidscommissie, verwachtte ze weinig meer, zei ze destijds. Waarom zou ze?

Vandaar dat ze nu zo geëmotioneerd is, zegt ze. Zelfs door de telefoon klinkt ze lichter. Van de 265 aanbevelingen die de commissie deed, neemt het ministerie er 263 over. Van vervolgingen en wetswijzigingen tot aan fondsen voor herstelbetalingen en het instellen van speciale task forces. Die moeten onder meer onderzoeken waar de lichamen zijn van de honderden Gambianen die onder Jammeh spoorloos verdwenen. Waaronder dat van Haruna Jammeh, Isatou’s vader.

Ze zijn er nog niet, zegt zij. Zeggen dat je iets wilt uitvoeren, is iets anders dan het doen. Zo moet het parlement zich over de vervolgingen uitspreken. „Politici blijven politici , natuurlijk. Maar heel de wereld heeft onze regering nu horen zeggen dat ze Jammeh gaan berechten. Ze heeft ons de hoop teruggegeven.”

Vervolging voor 70 leden van het Jammeh-regime Het Gambiaanse ministerie van Justitie wil zo’n zeventig leden van het Jammeh-regime vervolgen, de oud-dictator voorop. In totaal waren er 25 amnestieverzoeken, waarover de Waarheids-, Verzoenings- en Herstelcommissie adviseerde er slechts vijf toe te kennen en er één nog nader te bekijken. Het ministerie gaat daar in mee, maar wijkt bij één persoon af van het advies: Sanna Sabally, de nummer 2 in Jammehs militaire junta, krijgt geen amnestie. „Sanna mag bekend hebben en berouw tonen, hij is een van de individuen die de meeste verantwoordelijkheid draagt voor de grove schendingen begaan in de begindagen van het Jammeh-regime”, aldus het ministerie.